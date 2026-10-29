Mario Delgado defiende la elección de Taddei y rechaza que Morena busque controlar órganos electorales

Transmisión institucional de la comparecencia de Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública, ante la Cámara de Diputados.

Guardar

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, defendió el procedimiento mediante el cual Guadalupe Taddei llegó a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) y rechazó que Morena busque colocar funcionarios afines en las autoridades electorales.

Durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados este 29 de octubre, el funcionario respondió a los señalamientos relacionados con el respaldo político que expresó a Taddei cuando encabezaba la dirigencia nacional de Morena.

PUBLICIDAD

El intercambio con legisladores de Movimiento Ciudadano (MC) generó momentos de tensión en el pleno de San Lázaro.

Delgado sostuvo que la designación de la entonces consejera presidenta no fue una decisión tomada para favorecer a un grupo político, sino el resultado de un procedimiento de insaculación, conocido como tómbola, que se aplicó ante la falta de acuerdos entre las fuerzas políticas.

Mario Delgado recuerda que Taddei llegó al INE mediante una tómbola

El titular de la SEP sostuvo que el nombramiento de la entonces consejera presidenta derivó de un mecanismo acordado por las distintas fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados.

Mario Delgado sostiene que la designación de Taddei fue resultado de un acuerdo entre partidos. REUTERS/Henry Romero/File Photo

“Fue el resultado de una tómbola aquí en la Cámara de Diputados y fue el acuerdo que tuvieron todos los partidos”, afirmó.

Mario Delgado insistió en que el procedimiento no respondió a una designación hecha para beneficiar a una persona o grupo político.

También señaló que, aunque ya no ocupa la dirigencia nacional de Morena, puede expresar la postura del movimiento respecto a la integración de las autoridades electorales.

PUBLICIDAD

“Fue a tómbola, no fue una designación a modo”, declaró ante los cuestionamientos de los legisladores.

Delgado niega que Morena necesite funcionarios a modo

El funcionario también rechazó que Morena requiera personas afines en los órganos electorales para respaldar sus intereses políticos.

Mario Delgado defiende la tómbola que llevó a Taddei a la presidencia del INE. (Captura mejorada con inteligencia artificial)

Durante su intervención, argumentó que el apoyo ciudadano que, según dijo, recibe su movimiento en las urnas hace innecesario contar con funcionarios que favorezcan al partido desde las instituciones.

La declaración respondió a los cuestionamientos sobre la independencia del INE y el papel que tuvo la dirigencia morenista en el contexto de la llegada de Taddei a la presidencia del organismo.

El respaldo público que Delgado expresó en 2023 se convirtió nuevamente en motivo de discusión tras la salida de la exconsejera presidenta, anunciada el 26 de octubre de 2026, en medio de señalamientos sobre presuntas irregularidades administrativas y contrataciones.

PUBLICIDAD

MC confronta a Mario Delgado durante su comparecencia en San Lázaro

El diputado de Movimiento Ciudadano Alfonso Armando Vidales cuestionó a Delgado por el apoyo que brindó a Taddei cuando dirigía Morena.

MC cuestiona a Mario Delgado por su respaldo a Guadalupe Taddei.

El legislador recordó los posicionamientos públicos de la dirigencia partidista en favor de la funcionaria tras su llegada al INE.

El reclamo provocó interrupciones y gritos durante la sesión, en la que también hubo objeciones de legisladores oficialistas sobre la pertinencia del tema en una comparecencia relacionada con la política educativa.

El intercambio colocó nuevamente en el centro de la discusión la relación entre Morena y la exconsejera presidenta, así como las diferencias entre los partidos sobre la autonomía de las autoridades electorales.

PUBLICIDAD

Entre los puntos que marcaron la confrontación se encuentran:

La designación de 2023: Taddei llegó a la presidencia del INE mediante insaculación en la Cámara de Diputados.

La defensa de Delgado: el secretario sostuvo que el procedimiento no fue una decisión hecha a modo.

El reclamo de MC: el partido cuestionó el respaldo político que el funcionario expresó a la entonces presidenta del organismo.

La salida de Taddei: su renuncia reavivó las discusiones sobre su gestión y las presuntas irregularidades señaladas.

La designación de Taddei y su renuncia reavivan el debate político. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

La salida de Taddei reabre el debate sobre la autonomía del INE

La discusión ocurre mientras el organismo electoral enfrenta cambios en su estructura directiva después de la renuncia de Guadalupe Taddei.

La consejera presidenta provisional, Blanca Cruz García, informó que 12 funcionarios adscritos a la presidencia del instituto presentaron su renuncia voluntaria, entre ellos Carlos Daniel Luna Rosas, quien se desempeñaba como jefe de oficina de Taddei.

Además, los consejeros acordaron revisar los expedientes y el desempeño de los integrantes de la Junta General Ejecutiva y de las direcciones de las unidades del instituto. También determinaron solicitar al Órgano Interno de Control información sobre posibles procedimientos administrativos contra quienes dejen sus cargos.

PUBLICIDAD

En paralelo, Movimiento Ciudadano ha planteado que la elección de la próxima presidencia del INE se realice mediante un proceso transparente, con vigilancia ciudadana y participación de especialistas, universidades y organizaciones civiles.

La controversia sobre el nombramiento de Taddei y el respaldo que recibió en 2023 vuelve así a la discusión política, mientras la Cámara de Diputados deberá encaminar el procedimiento para definir a quien encabezará de manera definitiva el organismo electoral.