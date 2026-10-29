México

Cae ‘El Señor de la A’, presunto jefe de La Línea acusado de traficar droga y migrantes hacia EEUU

Sergio ‘N’ fue detenido en Ojinaga durante un operativo de la Guardia Nacional y el Ejército; autoridades lo señalan como presunto responsable del trasiego de drogas y tráfico de personas hacia Estados Unidos

Sergio ‘N’, alias ‘El Señor de la A’, fue detenido en Ojinaga, Chihuahua, durante un operativo coordinado entre la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. (X)
Sergio ‘N’, alias ‘El Señor de la A’, fue detenido en Ojinaga, Chihuahua, durante un operativo coordinado entre la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. (X)
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La detención de Sergio ‘N’, alias ‘El Señor de la A’, representó un nuevo golpe a la estructura de La Línea, organización criminal vinculada con el Nuevo Cártel de Juárez (NCDJ) y con operaciones en Chihuahua.

El hombre fue capturado el 28 de octubre en el municipio de Ojinaga, Chihuahua, durante un operativo realizado por elementos de la Guardia Nacional, en coordinación con el Ejército Mexicano.

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De acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa Nacional, la captura fue resultado de trabajos de inteligencia militar y del intercambio de información con autoridades de Estados Unidos. Durante el mismo operativo también fue detenido otro hombre, cuya identidad no ha sido revelada.

¿Quién es ‘El Señor de la A’?

Según el reporte oficial, Sergio ‘N’ es identificado como presunto jefe de plaza de La Línea en el municipio de Rosales, Chihuahua.

Las autoridades lo señalan como presunto responsable de actividades relacionadas con el trasiego de drogas y el tráfico de personas desde México hacia Estados Unidos.

Autoridades mexicanas señalan a ‘El Señor de la A’ como presunto jefe de plaza de La Línea en Rosales y operador del tráfico de drogas y personas hacia Estados Unidos. (X)
Autoridades mexicanas señalan a ‘El Señor de la A’ como presunto jefe de plaza de La Línea en Rosales y operador del tráfico de drogas y personas hacia Estados Unidos. (X)

Además, Sergio ‘N’ cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición a territorio estadunidense, debido a acusaciones relacionadas con delitos de narcotráfico.

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Su captura, por lo tanto, no sólo tiene relevancia para las autoridades mexicanas, sino que también se encuentra relacionada con investigaciones desarrolladas por Estados Unidos.

El operativo ocurrió en Ojinaga, municipio fronterizo de Chihuahua que se encuentra conectado con Texas, por lo que la zona constituye un punto estratégico para actividades de tráfico y cruce hacia territorio estadunidense.

Presuntamente operaba bajo las órdenes de su hijo

Uno de los elementos señalados por las autoridades es el supuesto vínculo de Sergio ‘N’ con Sergio Pedro ‘N’, alias ‘Checo’, identificado como presunto jefe regional de La Línea.

De acuerdo con el reporte oficial, ‘El Señor de la A’ habría operado bajo las órdenes directas de su hijo, quien a su vez es señalado como integrante de la estructura de La Línea vinculada con el Nuevo Cártel de Juárez.

El detenido fue trasladado a la Ciudad de México en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana para ser presentado ante un juez federal. (X)
El detenido fue trasladado a la Ciudad de México en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana para ser presentado ante un juez federal. (X)

La información oficial coloca así a ambos hombres dentro de distintos niveles de una misma estructura criminal, aunque las autoridades deberán acreditar ante las instancias judiciales las acusaciones formuladas contra Sergio ‘N’.

La captura también ocurre en un contexto en el que las autoridades mexicanas han reforzado los trabajos de inteligencia y coordinación con Estados Unidos para identificar a integrantes de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y personas en la frontera norte.

Trasladan a ‘El Señor de la A’ a Ciudad de México

Después de su captura, Sergio ‘N’ fue trasladado en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana a la Ciudad de México.

El presunto jefe de plaza será puesto a disposición de un juez federal de control, quien deberá determinar su situación jurídica y resolver las medidas correspondientes conforme avance el proceso.

En este caso, uno de los elementos centrales será la existencia de la orden de detención provisional con fines de extradición solicitada por Estados Unidos, además de las acusaciones que pesan sobre el detenido por su presunta participación en actividades de narcotráfico.

El traslado a la capital mexicana permitirá que el detenido sea presentado ante la autoridad judicial competente, mientras continúan los procedimientos relacionados con la solicitud estadunidense.

Investigan al segundo detenido

Durante el operativo también fue detenido otro hombre, aunque hasta el momento las autoridades no han proporcionado su identidad.

A diferencia de Sergio ‘N’, este segundo detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en la ciudad de Chihuahua, donde continuarán las investigaciones.

Las autoridades tampoco han informado cuáles son los delitos que podrían atribuírsele ni si tendría algún vínculo con La Línea o con el Nuevo Cártel de Juárez.

Por ahora, la captura de ‘El Señor de la A’ coloca nuevamente bajo la atención de las autoridades a la estructura de La Línea en Chihuahua, particularmente por el señalamiento de que el detenido habría tenido funciones como jefe de plaza en Rosales, además de contar con una solicitud de detención provisional con fines de extradición hacia Estados Unidos.

Cabe destacar que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Omar García Harfuch, posteó en sus redes sociales que reconocía el trabajo de las Fuerzas Especiales de la Defensa y de la Guardia Nacional, por las labores de inteligencia militar e intercambio de información con agencias estadounidenses, quienes lograron la detención de El Señor de la A, líder regional de La Línea del Nuevo Cártel de Juárez.

“Esta persona cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico y es señalada por su participación en el tráfico de drogas y personas hacia ese país”, concluyó Harfuch.

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