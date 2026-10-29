Laura Bozzo reaparece en fotos tras rumores de muerte, amiga de su hija habla de su proceso

Laura Bozzo desmiente falsos rumores de su fallecimiento: “No sé cuantas veces me han dado por muerta”

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Laura Bozzo reaparece en fotografías junto a su hija Alejandra de la Fuente después de que circularan versiones falsas sobre su muerte en redes sociales. La conductora peruana, de 75 años, permanece hospitalizada en la Ciudad de México tras más de 10 días de internamiento. Las imágenes no precisan si fueron tomadas recientemente o corresponden a encuentros previos entre madre e hija.

La hospitalización de Laura Bozzo comenzó el 13 de octubre en Acapulco, cuando ingresó de emergencia por una úlcera duodenal perforada. El cuadro derivó en complicaciones graves: peritonitis, choque séptico y neumonía, condiciones que obligaron a su traslado a un hospital de la capital mexicana para recibir atención especializada.

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Alejandra de la Fuente insiste en que paren las notas falsas

La hija de Laura Bozzo comparte fotos de su mamá

La hija de la conductora compartió un nuevo mensaje, esta vez escrito por la modela Aleksa Genesis:

“Por favor, basta de difundir noticias FALSAS. @laurabozzoof NO ha fallecido. En estos momentos se encuentra en proceso de recuperación. Es muy delicado jugar con la salud y la vida de una persona, especialmente por el dolor que estas noticias pueden causar a sus familiares y seres queridos. En lugar de difundir rumores, unámonos en ORACIÓN por su pronta recuperación. Mucha fuerza, madre hermosa. Te queremos y te esperamos. @missalexo te quiero y estoy contigo.”

Hace algunos días, Alejandra compartió en sus historias de Instagram un comunicado que desmiente categóricamente los rumores de fallecimiento. “Ante la circulación de información falsa sobre el supuesto fallecimiento de la presentadora de televisión Laura Bozzo, desmentimos categóricamente dicha información”.

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El mensaje incluye un llamado directo a la prudencia. “Hacemos un llamado al público y a los medios de comunicación a actuar con responsabilidad, evitar la difusión de rumores y verificar la información antes de compartirla, por respeto a la familia y a todas las personas involucradas”, agrega el comunicado, que cierra agradeciendo las muestras de solidaridad recibidas.

El origen del rumor y la reacción de Alfredo Adame

Alfredo Adame dio noticia falsa sobre la muerte de Laura Bozzo.

La versión sobre la muerte de Laura Bozzo surgió luego de que un creador de contenido puertorriqueño publicara en su cuenta de X el mensaje “Fallece Laura Bozzo. ¡Descansa en paz!”, sin respaldo de un comunicado familiar ni información médica que lo sustentara.

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El actor Alfredo Adame compartió erróneamente un mensaje de condolencias hacia la familia de la conductora, publicación que eliminó horas después de que la otra hija de Laura Bozzo, Victoria de la Fuente, reaccionara en los comentarios. “Qué patético lo que la gente se inventa para tener likes en Instagram. Esto no es cierto”, escribió Victoria de la Fuente.

Tras el señalamiento, Alfredo Adame borró la imagen y compartió en su lugar el comunicado familiar que desmentía el rumor, aunque usuarios en redes criticaron que acompañara la corrección con un comentario de tono burlesco.

De abogada peruana a fenómeno de la televisión latinoamericana

Laura Bozzo sigue hospitalizada.

Laura Cecilia Bozzo Rotondo nació el 19 de agosto de 1951 en el Callao, Perú. Antes de dedicarse a la televisión, estudió Derecho, ejerció como abogada y fue catedrática universitaria en materias como derecho constitucional y teoría del Estado.

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En 1993 fue elegida regidora de la Municipalidad de Lima durante la gestión del entonces alcalde Ricardo Belmont. Su incursión en la televisión llegó poco después, primero con el programa Intimidades y, en 1998, con Laura en América, el espacio que consolidó a Laura Bozzo como una de las figuras más reconocibles de la televisión en español.

El programa abordaba conflictos de pareja, infidelidades y violencia familiar, con un formato de confrontaciones entre invitados que convirtió a Laura Bozzo en una mezcla de presentadora y árbitro de los conflictos ajenos. Su frase “¡Que pase el desgraciado!” se volvió parte de la cultura popular latinoamericana y acompañó su salto a mercados como México y Colombia.

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Entre procesos judiciales y una segunda etapa en México

(Telemundo)

La carrera de Laura Bozzo estuvo marcada también por investigaciones judiciales. En 2002 fue detenida en Lima por presuntos vínculos con la red de corrupción encabezada por el asesor presidencial Vladimiro Montesinos durante el gobierno de Alberto Fujimori, lo que derivó en arresto domiciliario hasta 2005.

En 2009 se trasladó a México, donde relanzó su carrera con programas como Laura de todos, Laura sin censura y Que pase Laura. En 2021 enfrentó una orden de prisión preventiva en el penal de Santiaguito, Estado de México, por un proceso fiscal vinculado a la venta de un inmueble embargado por el SAT.

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Pese a esos episodios, la conductora mantuvo su presencia mediática con participaciones en realities como Gran Hermano VIP y con el documental Laura Bozzo, dirigido por Luis Ara y estrenado en ViX en 2025, que revisó su trayectoria de más de tres décadas frente a las cámaras.