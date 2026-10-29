“Es inhumano”: Rivers anuncia su retiro de redes tras la muerte de El Komanche y pide frenar las críticas

Guardar

La muerte de Carlos Mauricio Gómez, conocido como El Komanche, continúa dejando muestras de tristeza entre sus amigos y compañeros de la comunidad de creadores de contenido. En medio de las reacciones por su fallecimiento, la streamer Rivers anunció que se alejará temporalmente de las redes sociales para atravesar su duelo lejos de la exposición pública y de las expectativas de sus seguidores.

A través de un mensaje publicado en sus plataformas digitales, la creadora reconoció lo difícil que resulta afrontar una situación así mientras una parte de su vida permanece bajo la mirada de miles de personas. “Me parece bastante distópico tener que escribir esto, pero lamentablemente nadie te enseña cómo lidiar con una situación así”, expresó al explicar su decisión de hacer una pausa sin establecer una fecha para su regreso.

PUBLICIDAD

Su publicación también estuvo dirigida a quienes han cuestionado las reacciones de las personas cercanas al streamer salvadoreño. Rivers pidió dejar de juzgar cómo cada quien procesa la pérdida y recordó que detrás de los perfiles públicos hay personas que sienten y sufren. “Tener que todavía preocuparnos por la gente de internet es inhumano”, escribió, en uno de los fragmentos más contundentes de su mensaje.

Rivers pide empatía y explica por qué se alejará de las redes

(Instagram)

La streamer explicó que, durante los próximos días, su equipo se encargará de atender algunos compromisos y responsabilidades laborales mientras ella permanece completamente alejada de las redes sociales. En su comunicado, ofreció una disculpa a su comunidad por no poder precisar cuánto tiempo durará su ausencia: “Yo me mantendré completamente alejada de redes un tiempo y a mi comunidad les pido una disculpa por no poder decirles cuánto”. También advirtió que las publicaciones que aparezcan durante estos días no necesariamente reflejarán cómo se siente ni la situación personal que atraviesa.

PUBLICIDAD

“Estoy intentando encontrar un poquito de paz en mi corazón y aprender a vivir con una realidad que todavía me cuesta muchísimo entender y aceptar”, expresó Rivers al hablar del difícil momento que enfrenta tras la muerte de Komanche. La creadora reconoció lo complicado que resulta procesar una pérdida cuando parte de su vida permanece expuesta públicamente. Por ello, pidió a sus seguidores que no interpreten su actividad digital como una medida de su estado emocional, pues, como explicó, “lo que vean en estos días es completamente ajeno a cómo me siento”.

Uno de los fragmentos más contundentes de su publicación estuvo dedicado a las críticas contra las personas cercanas al streamer salvadoreño. “Me encantaría que el mundo pausara justo cuando se pausó el mío, pero lamentablemente no es así”, escribió, al explicar que la vida continúa mientras quienes atraviesan una pérdida intentan asimilar lo ocurrido. También pidió permitir que cada persona viva su duelo sin cuestionamientos: “Por favor permitan a toda la gente cercana a Komi vivir su duelo como pueden, sin que los juzguen”.

PUBLICIDAD

Rivers también rechazó que se invalide el dolor de los amigos de Komanche por regresar pronto a sus actividades o por mantenerse alejados de las redes. “Somos personas, sentimos y sufrimos y las palabras hieren mucho más de lo que creen”, señaló. En el mismo mensaje recordó que “lo que ven en redes no es ni el 1% de lo que pasa en vida real” y pidió a los usuarios no sacar conclusiones con información limitada. Finalmente, agradeció a quienes le han enviado muestras de cariño: “Los tengo presentes siempre. Nos vemos pronto”. Aunque no precisó cuándo volverá, dejó claro que por ahora necesita tiempo y tranquilidad para afrontar lo sucedido.

El homenaje a Komanche y las críticas hacia sus amigos

La despedida de Komanche también ha estado marcada por muestras de cariño de sus amigos y colegas. En días recientes comenzaron a circular fotografías de un homenaje en el que varios creadores, entre ellos Rivers y Ari Gameplays, aparentemente se reunieron vestidos de blanco alrededor de una imagen del streamer. Las publicaciones mostraron una ceremonia simbólica para recordarlo y compartir los recuerdos que dejó entre sus seres queridos.

PUBLICIDAD

Adriana Alonso, madre de Ari Gameplays, acompañó una de las imágenes con un mensaje que hacía referencia a los deseos que Komanche habría expresado para su despedida. “Así te despedimos Komi, como tú lo querías, todos compartiendo todos los buenos recuerdos que dejaste en nuestro corazón , con música de Bad Bunny y comiendo Pizza Hut”, escribió. La dedicatoria concluyó con una despedida afectuosa: “Que Dios ilumine tu camino, Descansa en Paz”.

Pese a estas muestras de afecto, Rivers señaló que ha visto cómo algunas personas invalidan el dolor de quienes eran cercanos al creador por lo que hacen o dejan de hacer públicamente. “Komi fue y es muy amado por sus seres queridos”, afirmó. También pidió no sacar conclusiones sobre una relación o un sentimiento a partir de la actividad digital de alguien, pues, como recordó, lo que se observa en internet representa apenas una pequeña parte de la vida real.

PUBLICIDAD

Ari Gameplays también anuncia una pausa tras la pérdida

Rivers no ha sido la única creadora que ha comunicado la necesidad de tomar distancia de las redes en este momento. Ari Gameplays también anunció que estaría fuera durante un tiempo, una decisión que se suma a las reacciones de personas cercanas a Komanche tras su fallecimiento. Ambas comunidades han recibido mensajes de apoyo, aunque también han surgido cuestionamientos sobre la manera en que los creadores expresan su tristeza o retoman sus compromisos.

En su publicación, Rivers insistió en que nadie debería sentirse obligado a demostrar públicamente cuánto le afecta una pérdida. “Las palabras hieren mucho más de lo que creen”, advirtió, antes de pedir a sus seguidores que actúen con empatía y permitan a cada persona vivir el duelo a su manera. La streamer agradeció, además, los mensajes de cariño que ha recibido durante estos días.

PUBLICIDAD

“Gracias a la gente que ha mandado mucho cariño y mensajes tan bonitos estos días. Los tengo presentes siempre. Nos vemos pronto”, concluyó. Por ahora, Rivers no ha anunciado una fecha para regresar a las redes sociales. Su despedida temporal deja una petición clara para su comunidad: respetar el dolor ajeno y recordar que, detrás de la exposición pública, también existe una vida privada que no siempre puede explicarse ante una audiencia.