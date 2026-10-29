SAT va por una recaudación histórica de 6.2 billones de pesos para 2027: IVA e ISR concentrarán la mayor parte de los recursos

El SAT es la institución encargada de la recaudación de impuestos a nivel nacional Crédito: Cuartoscuro

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El Servicio Administración Tributaria (SAT) tiene como meta recaudar seis billones 263 mil 886.8 millones de pesos por impuestos en 2027.

Dicho monto es una cifra récord, que representa un incremento de alrededor de 5.9 por ciento respecto a la meta establecida para 2026.

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SAT estima recaudar 6.2 billones de pesos en 2027

La proyección forma parte de la Ley de Ingresos de la Federación 2027, recientemente aprobada por el Senado de la República.

Con este objetivo, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum prevé fortalecer los ingresos públicos sin que la meta dependa exclusivamente de los impuestos.

ISR e IVA será los principales componentes de la recaudación

De acuerdo con la Ley de Ingresos, entre los principales componentes de la recaudación estarán el Impuesto Sobre la Renta (ISR), el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Sobre Producción y Servicios (IEPS).

Cabe señalar que este último registrará el mayor incremento porcentual de los tres gravámenes frente a lo previsto para este año.

La ley exige que el pago se realice antes del 20 de diciembre y establece multas para empresas que no cumplan. Foto: (iStock)

Recaudación del SAT representará más del 58 por ciento de los ingresos totales del gobierno

Un dato a destacar, es que la recaudación que pretende alcanzar la dependencia a cargo de Antonio Martínez Dagnino representará más del 58.4 por ciento de los ingresos totales del gobierno.

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Sin dejar de mencionar que, en 2027, la administración de Sheinbaum Pardo prevé obtener ingresos por 10 billones de pesos 636 mil 488 millones de pesos.

La recaudación tributaria se distribuirá de la siguiente manera:

Por concepto de ISR: tres billones 289 mil millones de pesos.

Por Impuesto al Valor Agregado (IVA): un billón 768 mil millones de pesos.

Por Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) 828 mil 300 millones de pesos.

ISR, IEPS e IVA al alza para el año entrante

En caso de que las proyecciones antes mencionadas logren cumplirse, la captación del ISR aumentaría 7.2 por ciento respecto a lo previsto para 2026; la del IVA subiría 2.6 por ciento, mientras que la del IEPS se incrementaría 10.5 por ciento.

El gobierno de Claudia Sheinbaum prevé recaudar, además de los ingresos tributarios, un billón 457 mil 539.9 millones de pesos por concepto de venta de bienes y prestación de servicios. La Ley de Ingresos 2027 contempla que el resto de los recursos provenga de las siguientes fuentes:

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Cuotas y aportaciones al seguro social : 702 mil 654.7 millones de pesos.

Aprovechamiento : 329 mil 479.8 millones de pesos.

Ingresos por derechos : 177 mil 185.9 millones de pesos.

Por productos: 15 mil 077.3 millones de pesos.

Congreso aprueba modificaciones a la Ley del ISR

Aparte de la Ley de Ingresos 2027, la Cámara de Senadores aprobó modificaciones a la legislación que regula el cobro del ISR, las cuales podrían ayudar al SAT al alcanzar la recaudación récord que busca.

Las reformas, impulsadas por la primera mandataria, fijan nuevos requisitos para que las empresas accedan a distintos beneficios fiscales, con el fin de reducir las prácticas de evasión y elusión de impuestos.

Dicha iniciativa se aprobó con 78 votos a favor y 34 en contra, aunque durante el proceso se incorporó un cambio respecto a la propuesta original.

Fotografía de archivo que muestra a los asistentes de una sesión en el Senado de la República en Ciudad de México (México). EFE/ Mario Guzmán

Cambios pueden poner en riesgo a miles de personas

El cambio que se incorporó respecto a la propuesta original se hizo al artículo 78-E y fue propuesto por el presidente de la Comisión de Economía, Emmanuel Reyes Carmona.

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Esta modificación tiene como objetivo mitigar el impacto de los cambios en los sectores automotor y de autopartes. En consecuencia, algunas empresas quedarán exentas de las nuevas restricciones a las deducciones autorizadas, aplicables a contribuyentes con ingresos superiores a 50 millones de pesos.

No obstante, esa medida podría poner en riesgo a miles de empresas, principalmente, del sector automotor. Ante esta situación, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) advirtió que alrededor de mil agencias distribuidoras de vehículos estarían en riesgo de quiebra, porque el nuevo modelo solo permite deducir hasta 96.67 por ciento de los gastos de la empresa.

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Luz y sombra con la Ley de Ingresos de la Federación 2027, por un lado, revela que el SAT va por una recaudación histórica en 2027, con 6.2 billones de pesos, pero las modificaciones al ISR ponen en riesgo a miles de empresas.