México

Mario Delgado comparece ante la Cámara de Diputados: “Los gobiernos neoliberales los condenaban a ser sicarios, nosotros a ser becarios”

El secretario de Educación destacó el avance en las becas a los estudiantes

Mario Delgado junto con Ricardo Monreal antes de iniciar su comparecencia en la Cámara de Diputados
Mario Delgado junto con Ricardo Monreal antes de iniciar su comparecencia en la Cámara de Diputados (@RicardoMonrealA)
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El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, afirmó ante la Cámara de Diputados que los gobiernos neoliberales “condenaban a los jóvenes a ser sicarios”, mientras que la actual administración los convirtió en becarios mediante apoyos económicos y la ampliación de espacios en educación media superior.

Durante su comparecencia, el funcionario afirmó que el Gobierno federal proyecta crear 400,000 espacios nuevos en bachilleratos para que los egresados de secundaria puedan acceder a la preparatoria y recibir una beca.

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Los gobiernos neoliberales condenaban a los jóvenes a ser sicarios. Nosotros los convertimos en becarios”, declaró Delgado, tras asegurar que los apoyos educativos no tienen fines electorales.

“No somos iguales. Nosotros no becamos a los jóvenes para que voten por nosotros, sino para que cumplan sus sueños”, sostuvo el titular de la SEP ante legisladores.

La SEP aseguró que ningún egresado de secundaria quedó sin lugar en Tijuana

Delgado señaló que la beca Benito Juárez contribuyó a que el abandono escolar se ubicara por debajo de los niveles registrados antes de la pandemia de COVID-19.

El secretario afirmó que, sin ese apoyo, México habría perdido “una generación entera”, pues la beca estimuló el regreso de estudiantes a las aulas y su permanencia en las escuelas.

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También sostuvo que el apoyo universal para alumnos de secundaria elevó el número de egresados de ese nivel. Esto, dijo, incrementó la demanda de lugares en preparatorias públicas.

El funcionario señaló que durante años los adolescentes que concluían la secundaria sin conseguir un espacio en bachillerato permanecían fuera del registro de las autoridades educativas.

Delgado aseguró que la plataforma Mi derecho, mi lugar permite identificar, escuela por escuela y con nombre y apellido, a los estudiantes que terminan secundaria y solicitan un espacio para continuar sus estudios.

El secretario expuso el caso de Tijuana, donde identificaron la mayor diferencia entre el número de jóvenes que egresaban de secundaria y quienes ingresaban a preparatoria.

Según su reporte, después de asignar planteles de acuerdo con las preferencias de los alumnos, aún quedaron 5,000 jóvenes sin lugar y las preparatorias de la ciudad ya no tenían cupo.

La SEP estableció dobles y triples turnos, obtuvo instalaciones del Tecnológico Nacional de México y de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, además de identificar secundarias sin turno vespertino para utilizarlas como preparatorias.

No hay un solo niño egresado de secundaria que se haya quedado sin lugar en preparatoria”, afirmó Delgado. El funcionario aseguró que la misma estrategia se aplica en otras entidades del país.

Construirán más de 370 bachilleratos Margarita Maza

El secretario informó que el Gobierno federal construye más de 370 bachilleratos Margarita Maza en el país para atender la demanda de educación media superior, principalmente en zonas urbanas con crecimiento poblacional.

Delgado explicó que los nuevos planteles son de menor tamaño y más fáciles de instalar en áreas urbanas. Tendrán horarios flexibles, formarán parte del Bachillerato Nacional y seguirán el marco curricular común.

El modelo también contempla un énfasis en educación deportiva y cultural, de acuerdo con lo expuesto por el titular de la SEP durante su comparecencia.

Delgado afirmó que la falta de infraestructura educativa en ciudades que crecieron durante los últimos años amplió la distancia entre los jóvenes que terminaban secundaria y quienes conseguían un sitio en preparatoria.

Además de los planteles Margarita Maza, el funcionario reportó la construcción de nuevos bachilleratos tecnológicos, la reconversión de secundarias en preparatorias y la ampliación de escuelas de media superior que ya se encuentran saturadas.

El secretario sostuvo que estas acciones permitirán que prácticamente todas y todos los jóvenes que quieran estudiar encuentren un lugar en el nivel medio superior y tengan acceso a una beca.

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