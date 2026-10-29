Tren Interurbano AIFA-Pachuca: así avanza la construcción y colocación de trabes

Avanza construcción del Tren AIFA - Pachuca en Xaltocan y colocación de trabes en la terminal Pachuca (X/ @TrenesMX)

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El gobierno federal ya empezó con los trabajos de construcción del Tren Felipe Ángeles hacia Pachuca, la nueva ruta ferroviaria México - Pachuca partirá desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y llegará a la capital hidalguense en una ruta que comprenderá 58.12 kilómetros de doble vía electrificada.

En mayo, las autoridades reportaron un avance avance general del 34.80 por ciento de la obra civil; recientemente se revelaron detalles de cómo comenzó la instalación de trabes y columnas del tramo elevado, particularmente en la zona de Xaltocan por encima del Circuito Exterior Mexiquense.

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Dentro de la infraestructura total de la obra destacan dos viaductos que suman 5.89 kilómetros, cuatro subestaciones eléctricas y más de 51 kilómetros de corte y terraplén. La mayoría del trazo se apoya en derechos de vía existentes, lo que agiliza el progreso de la obra. El servicio será exclusivamente para pasajeros, con trenes eléctricos que llegarán a una velocidad máxima de 120 km/h y capacidad para hasta 718 pasajeros en cada recorrido.

Así avanza la colocación de trabes para el Tren México - Pachuca

Foto: X: @delfinagomeza

La construcción del Tren Interurbano AIFA-Pachuca comenzó a mostrar avances visibles en la zona de Xaltocan, donde fueron colocadas trabes de concreto sobre las bases que sostendrán el tramo elevado por el que circulará el ferrocarril, de acuerdo con imágenes que compartió la cuenta SNT Movilidad Urbana, especializada en obras de movilidad.

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Fue por medio de su cuenta en redes sociales que compartió imágenes y detalles de los avances en la que será la estación Xaltocan II. Entre los detalles más sobresalientes es que ya se aprecian estructuras de concreto elevadas y ballenas que darán forma al tramo elevado del tren, estos avances corresponden a los trabajos del cierre del mes de julio.

La colocación de las trabes representa una etapa visible en la construcción del tramo elevado, después de la instalación de las bases destinadas a soportar el peso de la estructura ferroviaria. Además, en la futura terminal Pachuca también están en marcha los trabajos de instalación de trabes y cimentación para lo que será la estación.

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Así avanza la instalación de trabes en Xaltocan encima del Circuito Mexiquense (X/ @SntVTC - SNT Movilidad Urbana)

Anteriormente, el Gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto para expropiar 98 inmuebles destinados al desarrollo del proyecto. De ese total, 42 se ubican en el Estado de México, dentro de los municipios de Zumpango, Tecámac y Temascalapa.

El decreto establece que 23 predios se encuentran en Tecámac, 18 en Temascalapa y uno en Zumpango. La medida incluye los terrenos y las construcciones que formen parte de ellos, así como el pago de indemnizaciones a las personas que acrediten legalmente sus derechos de propiedad.

En conjunto, los 98 inmuebles contemplados en el decreto ocupan una superficie de 107.378,835 metros cuadrados distribuida entre el Estado de México y Hidalgo.

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Así avanza la instalación de trabes en Xaltocan (X/ @SntVTC - SNT Movilidad Urbana)

La tarifa todavía no tiene definición oficial

Hasta ahora no existe una tarifa oficial para utilizar el Tren AIFA-Pachuca. La estimación es que el cobro sea similar al del Tren Interurbano México-Toluca, conocido como El Insurgente, con precios definidos según las estaciones y el trayecto de cada usuario.

La nueva línea partirá del tramo Lechería-AIFA del Tren Suburbano, inaugurado después del Tren Interurbano México-Toluca. Su operación está planteada para comenzar tras alrededor de año y medio de construcción.

El trazo atravesará Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo. La infraestructura contempla dos viaductos con una longitud conjunta de 5.89 kilómetros, cuatro subestaciones eléctricas y más de 51 kilómetros de corte y terraplén.

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La mayor parte de la ruta aprovecha derechos de vía existentes. La Secretaría de la Defensa Nacional, a través del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles, está a cargo de los trabajos.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó los avances que tiene el Tren Ciudad de México - Pachuca, ruta ferroviaria que facilitará la conexión con el AIFA y Buenavista (X/ @TrenesMX)

El servicio busca atender a usuarios del AIFA y a habitantes de los municipios ubicados entre el norte del Valle de México y Pachuca, mediante una conexión ferroviaria entre el Estado de México e Hidalgo.

El recorrido estará integrado por cuatro estaciones principales y cuatro paraderos intermedios en puntos estratégicos de los dos estados. El listado de estaciones confirmadas es el siguiente:

Jaltocan II (Estado de México)

Tizayuca-Temascalapa (Hidalgo-Estado de México)

Jagüey de Téllez (Hidalgo)

Pachuca (Hidalgo)

Los paraderos intermedios que atenderán la demanda regional serán:

Xolox (Estado de México)

Huitzila (Hidalgo)

Empalme de El Rey (Hidalgo)

Platah (Hidalgo)

El Tren AIFA-Pachuca prevé iniciar operaciones en 2027 con una ruta de 58.12 kilómetros de doble vía electrificada entre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la capital de Hidalgo.

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