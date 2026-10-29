SEP abre consulta para elegir seis perfiles que irán a Claudia Sheinbaum para designar nuevo director del IPN

Las personas aspirantes a la Dirección General del IPN presentarán su registro del 2 al 6 de noviembre. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

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Mario Delgado, titular de la SEP, anunció una consulta para que la comunidad del IPN identifique los perfiles que serán presentados a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para designar a la persona que encabezará el Instituto Politécnico Nacional durante los próximos cuatro años.

En un video difundido este 29 de octubre, el funcionario explicó que estudiantes, personal académico y trabajadores de apoyo y asistencia a la educación participarán por primera vez en un procedimiento institucional previo a la decisión presidencial sobre la Dirección General del IPN.

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Delgado vinculó el mecanismo con los 90 años de la institución, fundada durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. Señaló que el IPN surgió con la idea de que las hijas e hijos de trabajadores y campesinos accedieran a la formación profesional que el país requería.

“Cuando se garantiza el derecho a la educación para el pueblo, no solamente se transforma la vida de las personas, se transforma también el destino de una nación y se fortalece su soberanía”, afirmó el secretario.

El registro de aspirantes será del 2 al 6 de noviembre

La consulta electrónica del IPN se efectuará del 25 al 27 de noviembre con la participación de estudiantes, docentes y trabajadores de apoyo. Foto: Cuartoscuro

Las personas interesadas en ocupar la Dirección General del IPN podrán registrarse entre el 2 y el 6 de noviembre. Después, una Comisión de Revisión y Custodia verificará que cumplan los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional.

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El organismo estará integrado por representantes de la SEP, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y el maestro decano del IPN. Su tarea incluirá la revisión documental de las candidaturas y la supervisión de la plataforma digital que se utilizará durante la consulta.

La relación de personas elegibles se dará a conocer el 18 de noviembre. Desde esa fecha, la comunidad podrá revisar las trayectorias académicas y profesionales de quienes aspiren al puesto, así como sus programas de trabajo y sus planteamientos sobre el presente y futuro del Politécnico.

Delgado afirmó que el propósito es que la participación sea informada: “Queremos que las y los politécnicos conozcan las propuestas, valoren las trayectorias y reflexionen sobre los retos que enfrenta su institución”.

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La comunidad elegirá seis perfiles para integrar dos listas

Cada integrante de la comunidad elegirá a tres mujeres y tres hombres para encabezar el Instituto Politécnico Nacional. De esta lista la presidenta Sheinbaum elegirá al próximo rector. CRÉDITO: (X/@Claudiashein)

Dicha consulta electrónica se realizará del 25 al 27 de noviembre mediante un mecanismo que, de acuerdo con el secretario, será seguro, transparente y auditable. Podrán participar los tres sectores de la vida institucional: estudiantes, personal académico y personal de apoyo y asistencia a la educación.

Cada participante deberá elegir tres mujeres y tres hombres que, desde su perspectiva, tengan las mejores condiciones para conducir al IPN. Los resultados se procesarán con un respaldo ponderado de la comunidad.

El procedimiento generará dos listas: una con las tres mujeres y otra con los tres hombres que obtengan mayor apoyo. Ambas serán públicas el 1 de diciembre y se enviarán a la presidenta de México, quien designará a la persona titular de la Dirección General conforme a las atribuciones que establece la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional.

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Personas que aspiren a la dirección del IPN deberán tener más de 30 años y título politécnico

La convocatoria exige tener más de 30 años y contar con un título de licenciatura cursada en el IPN con al menos cinco años de antigüedad. Crédito: Sam E.A

De acuerdo con la convocatoria publicada por la SEP, las postulaciones deberán presentarse con documentación física, firmada y foliada. La secretaría entregará un acuse de recibo al concluir la recepción de los expedientes.

Quienes busquen la Dirección General del Instituto Politécnico Nacional deberán ser mexicanos por nacimiento, tener más de 30 años y contar con un título profesional de licenciatura cursada en el IPN con al menos cinco años de antigüedad. También deberán acreditar prestigio profesional y académico, solvencia moral e identificación con los objetivos fundacionales de la institución.

El expediente deberá incluir acta de nacimiento, copia del título profesional, currículum vitae en versión pública y extensa, así como una carta de motivos de hasta tres cuartillas. Las personas aspirantes también tendrán que presentar un programa de trabajo y visión institucional de entre 20 y 30 cuartillas.

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Entre los documentos exigidos se encuentran declaraciones bajo protesta de decir verdad sobre el cumplimiento de requisitos legales, la inexistencia de impedimentos para ejercer el cargo y una autorización para el tratamiento y validación institucional de la información entregada.

Consulta asignará 33.33% de valor a cada sector del IPN

El mecanismo de votación electrónica otorgará un valor equitativo de 33.33% al sector estudiantil, docente y de apoyo a la educación. (Captura google maps)

La comunidad politécnica en activo, con corte al 6 de noviembre de 2026, podrá participar mediante un mecanismo digital o electrónico. Cada uno de los tres sectores institucionales tendrá un peso de 33.33% en el resultado final: personal académico, estudiantes y personal de apoyo y asistencia a la educación.

Adicionalmente, la SEP deberá garantizar la protección de datos personales, la integridad de la información, certeza técnica, equidad en la participación y transparencia institucional. Para habilitar la plataforma, el IPN entregará un archivo XML o CSV con el número de cuenta o de trabajador, correo institucional y nombre completo de las personas que podrán participar.

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La dependencia programó el registro presencial de aspirantes entre el 3 y el 6 de noviembre, de 10:00 a 17:00 horas, en la Unidad de Asuntos Jurídicos y Regulación de la SEP, ubicada en Donceles 100, planta baja, en el Centro Histórico de la alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.