Festival de terror: niña de 12 años sufre graves quemaduras tras incendiarse su disfraz en secundaria de Hidalgo l VIDEO

Una alumna de secundaria es reportada como grave tras incendiarse su disfraz en San Miguel Regla, municipio de Huasca de Ocampo, Hidalgo

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Zaira, alumna de la secundaria Teodomiro Manzano en Huasca de Ocampo, Hidalgo, permanece hospitalizada en estado grave tras sufrir quemaduras cuando su disfraz de catrina se incendió durante una actividad escolar por el Día de Muertos. El fuego habría alcanzado la prenda después de que una veladora colocada en un altar encendiera el material con el que estaba elaborada.

La estudiante cursa segundo grado en ese plantel y participaba en un concurso de disfraces. Su vestuario estaba confeccionado con hojas usadas para envolver tamales, un material que prendió fuego durante el festival.

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Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que las llamas consumen la vestimenta de la adolescente y provocan alarma entre las personas presentes. Las imágenes registran la reacción de quienes se encontraban en el lugar durante la celebración escolar.

La familia de Zaira solicitó apoyo económico para cubrir los gastos derivados de su atención médica y acompañarla durante su recuperación. La menor continúa bajo atención hospitalaria por la gravedad de las lesiones.

Los maestros del plantal se percataron rápido que las llamas habían alcanzado el vestido de Zaira pero en el video no se percibió que tuvieran un extinguidor cercano pese a tener velas prendidas Foto: Captura de pantalla video

La SEPH revisa el accidente y posibles responsabilidades

La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo informó que mantiene comunicación con los familiares de la estudiante y da seguimiento a su atención. La dependencia señaló que su prioridad es la recuperación de la alumna y el acompañamiento a su familia.

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En una tarjeta informativa fechada el 28 de octubre, la autoridad educativa indicó que revisará las circunstancias en las que ocurrió el accidente para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades. Las autoridades educativas también realizan acciones de seguimiento en coordinación con las instancias competentes.

La SEPH recordó que los planteles cuentan con lineamientos de Protección Civil, atención de emergencias y prevención de riesgos. Entre esas disposiciones se encuentra la prohibición de utilizar fuego durante las actividades escolares.

La dependencia añadió que desarrolla capacitaciones y actualizaciones con autoridades de Protección Civil, Seguridad Pública, directivos, docentes y comunidades escolares. Estas acciones buscan reforzar las medidas de seguridad en los centros educativos, especialmente durante actividades que incorporan altares, veladoras, materiales inflamables y elementos decorativos.

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Qué hacer en caso de incendio corporal

La mujer quedó con graves quemaduras en su cuerpo por lo que falleció después de varios días de luchar por su vida, el criminal fue condenado un mes después del ataque - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si una persona se incendia, la regla de oro es “detener, tirar y rodar” para apagar las llamas de inmediato.

Pasos de acción inmediata

• No corras ni dejes que corra: Correr aviva el fuego y hace que las llamas crezcan más rápido.

• Detén a la persona: Haz que se detenga en el lugar.

• Tírala al suelo: Si no lo hace, haz que se recueste en el piso.

• Cúbrela y hazla rodar: Envuélvela con una manta gruesa, abrigo, chamarra o lona (evita materiales sintéticos que puedan derretirse) y ordénale que ruede sobre sí misma para sofocar el fuego. Protege su rostro y cabello con las manos mientras rueda.

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• Apaga con agua o arena: Si tienes a la mano agua, arena o tierra, utilízalas para apagar el fuego. No uses un extintor directamente sobre la persona, ya que el polvo químico es tóxico y puede provocar asfixia o infecciones graves.

Una impactante visión del peligro: escenarios que revelan las consecuencias de quemaduras por fuegos artificiales, destacando la urgencia de practicar la seguridad. (Imagen ilustrativa Infobae) - visualesIA

Primeros auxilios tras apagar el fuego

• Enfría la quemadura: Moja la zona afectada con agua corriente limpia (a temperatura ambiente o fresca, nunca helada ni con hielo) durante 5 a 20 minutos.

• Retira ropa y accesorios con cuidado: Quita la ropa, relojes, anillos, cinturones o joyas que no estén adheridos a la piel. Nunca arrancques tela que esté pegada a una herida.

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• Cubre la herida: Protege la zona quemada con un apósito limpio, un paño húmedo con solución salina o una gasa estéril (sin apretar).

sociedad argentina, historia, narración, Lito, niño, hombre, desaparición y reencuentro con madre, familia, problemas de salud - (Imagen Ilustrativa Infobae)

• No revientes las ampollas: Las ampollas actúan como una barrera natural contra las infecciones.

• No apliques remedios caseros: No uses mantequilla, pasta dental, aceites, pomadas ni ningún ungüento, ya que retienen el calor y contaminan la lesión.

• Evita dar líquidos o alimentos por vía oral si la persona está muy grave o en espera de auxilio médico inmediato.