México

MC sufre doble revés en el Tribunal Electoral: tumban quejas contra Mario Delgado y campañas de Morena

El partido naranja no vio la suya en el TEPJF, gracias a dos proyectos a favor del oficialismo

MC no logró convencer al TEPJF para que sancionara a Mario Delgado y a Morena por sus actos anticipados de precampaña y campaña. Crédito: @AndreaChavezTre / @mario_delgado
MC no logró convencer al TEPJF para que sancionara a Mario Delgado y a Morena por sus actos anticipados de precampaña y campaña. Crédito: @AndreaChavezTre / @mario_delgado
Guardar

Este miércoles, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no falló a favor de dos quejas que interpuso Movimiento Ciudadano (MC), básicamente, contra Morena y uno de sus integrantes.

MC buscaba sancionar al secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, por afirmar que los dos mil 500 pesos de la beca Rita Cetina “se los manda la presidenta de la República”.

PUBLICIDAD

La segunda queja tenía como finalidad obligar al Instituto Nacional Electoral (INE) a sancionar a Morena por actos anticipados de precampaña y campaña.

Tribunal Electoral le asesta doble revés a Movimiento Ciudadano

Durante la sesión de hoy, los magistrados de la Sala Superior validaron dos proyectos elaborados por el magistrado Felipe Fuentes Barrera que desecharon las quejas de Movimiento Ciudadano.

En el primer turno, los magistrados confirmaron la decisión de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) de no abrir un procedimiento sancionador contra Mario Delgado. La determinación se dio pese a la polémica que generó un video suyo en el que atribuye el pago de las becas a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

PUBLICIDAD

Como consecuencia, MC presentó una queja ante la UTCE por “el presunto uso indebido de recursos públicos, vulneración a los principios de imparcialidad y neutralidad, promoción personalizada de la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y difusión irregular de propaganda gubernamental”.

Mario Delgado Carrillo viste un saco oscuro y una camisa azul frente a un pasillo con arcos de piedra
Mario Delgado Carrillo, titular de la SEP, pudo haber sido sancionado por un spot, pero el TEPJF no le dio la razón a MC. (Presidencia)

INE no abrió procedimiento sancionador contra Mario Delgado

Siguiendo la tendencia de los últimos años, especialmente en quejas que afecten a figuras del oficialismo, la UTCE decidió que no iniciaría un procedimiento sancionador contra Delgado Carrillo, bajo el argumento de que el video “sólo posee un carácter esencialmente institucional e informativo, vinculado con la difusión de un programa social-gubernamental”.

La UTCE, que depende de la Secretaría Ejecutiva del INE –a su vez controlada por la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala–, sostuvo que el video “no contiene elementos de exaltación personal, promoción política, llamados al voto, referencias partidistas o mensajes dirigidos a posicionar electoralmente a la titular del Poder Ejecutivo Federal”. La Sala Superior del TEPJF retomó ese argumento para validar la decisión del INE.

Tampoco sancionan actos anticipados de campaña de Morena

El segundo asunto fue sobre los presuntos actos anticipados precampaña y campaña atribuidos a Morena –incluyendo el lanzamiento de la campaña de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador–, así como las acciones llevadas a cabo por la senadora con licencia Andrea Chávez, y el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, meses antes de los tiempos electorales marcados por la ley.

En este caso, la UTCE determinó, también, el no inicio de un procedimiento sancionador contra el partido guinda.

MC impugnó la decisión e intentó que el TEPJF obligara a la UTCE a reabrir el expediente y a dar vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE –la cual tiene facultades para rastrear los recursos erogados por los partidos–. El argumento de MC detalló que Morena y sus dirigencias nacionales despliegan “una estrategia nacional sistemática de posicionamiento anticipado”.

MC denunció a Andrés Manuel López Beltrán por actos anticipados de campaña. (IG: @andresmanuellopezbeltran_)
MC denunció a Andrés Manuel López Beltrán por actos anticipados de campaña. (IG: @andresmanuellopezbeltran_)

Sin embargo, los magistrados del Tribunal Electoral coincidieron con lo resuelto por la UTCE, y consideraron que en la queja de MC no existía “un piso indiciario mínimo” sobre “una alegada estrategia nacional”, la cual “descansa en meras conjeturas respecto de actos futuros de realización interna”.

Tribunal Electoral corrige la plana al INE sobre las “boletas planchadas”

Por otro lado, hoy, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación asestó otro revés al Instituto Nacional Electoral. El organismo ordenó modificar los lineamientos sobre la validez de las llamadas “boletas planchadas”.

La mayoría de los magistrados determinó que esas boletas, sin marcas de doblez, no deben contabilizarse como parte de la votación cuando se acredite esa condición.

Por unanimidad, la Sala Superior del Tribunal Electoral estableció que “una boleta planchada o sin marcas de doblez, impide vincular la boleta como un sufragio emitido”.

A través de un comunicado, el TEPJF reveló que ordenó revocar los lineamientos del INE para la Preparación y Desarrollo de los Cómputos Electorales del proceso 2026-2027, en los que se incluían las llamadas “boletas planchadas”.

Proyecto fue del magistrado Felipe de la Mata

El proyecto del magistrado Felipe de la Mata consideró que sería un ilícito contabilizarlas como voto emitido, pese a que físicamente no es posible introducirlas así en la urna.

El magistrado Felipe de la Mata fue el que impulsó la invalidez de las "boletas planchadas" en el Tribunal Electoral. Crédito: X / @TEPJF_informa
El magistrado Felipe de la Mata fue el que impulsó la invalidez de las "boletas planchadas" en el Tribunal Electoral. Crédito: X / @TEPJF_informa

Durante la sesión, el magistrado presentó una boleta y expuso por qué no puede considerarse un voto válido si no está doblada, ya que no entra por la ranura de la urna.

“Esta es una boleta, mide 20 centímetros por 28 centímetros y esto rosa (señala parte inferior) es lo que equivale a una ranura, la ranura de la urna es de 12 centímetros por 3 milímetros, es decir, la pregunta que inmediatamente nos hacemos, es posible introducir esta boleta sin poder doblarla en la ranura, es posible hacerlo de esta manera que son 28 centímetros, o esta que son 20, será esto, vamos a decirlo irónicamente por arte de magia”, explico De la Mata durante la presentación de su proyecto.

Además, “puede una boleta extendida de 28 centímetros o de 20 pasar por una ranura de apenas 12 centímetros. Si físicamente no cabe, cómo pudo haber sido depositada en la urna sin doblarse, es evidente que no hay una manera racional de justificarla y que esto es ilícito”.

Luz y sombra en el TEPJF, ya que, por un lado, declararon la invalidez de las llamadas “boletas planchadas” y, por el otro, le dieron un doble revés a MC al desechar un par de quejas que implicaron a Morena.

Temas Relacionados

MorenaTEPJFMovimiento CiudadanoINEPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El orden exacto en que deben ir los alimentos dentro del refrigerador

Una buena organización del refrigerador puede evitar desperdicios y reducir riesgos para la salud

El orden exacto en que deben ir los alimentos dentro del refrigerador

Alejandro Fernández recuerda a Yolanda Andrade y le dedica emotivo mensaje en redes

El cantante publica fotografías inéditas junto a la conductora y le manda fuerza en medio de su lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica, enfermedad que enfrenta desde 2025

Alejandro Fernández recuerda a Yolanda Andrade y le dedica emotivo mensaje en redes

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 7 de octubre? Línea 7 del STC presenta severos retrasos y quejas de usuarios

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 7 de octubre? Línea 7 del STC presenta severos retrasos y quejas de usuarios

Latin Lover lamenta la muerte del Búho Pineda con una frase contundente: “El réferi es la máxima autoridad”

El luchador mexicano cuestionó el uso de los árbitros como parte del espectáculo al ser los responsables de cumplir las reglas en el cuadrilátero

Latin Lover lamenta la muerte del Búho Pineda con una frase contundente: “El réferi es la máxima autoridad”

Morena celebra 15 años de vida y figuras de la 4T le dejan lugar “preferencial” a Andy López Beltrán

Al evento en el Auditorio Nacional asistieron gobernadores y legisladores del partido, así como las “corcholatas” anunciadas para los comicios de 2027

Morena celebra 15 años de vida y figuras de la 4T le dejan lugar “preferencial” a Andy López Beltrán
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de octubre: alistan marcha a Palacio Nacional para exigir búsqueda de 7 desaparecidos en Guerrero

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de octubre: alistan marcha a Palacio Nacional para exigir búsqueda de 7 desaparecidos en Guerrero

Vinculan a proceso a "El Cangreburguer" de La Familia Michoacana: se le señala como presunto operador de "El Seven"

Detienen a directora de Fomento Cultural de Oaxaca de Juárez y a cinco personas más por extorsión: estarían vinculados con la ASAEO

Golpe millonario: mujer intenta ingresar a México con más de 176 mil dólares desde Estados Unidos y es detenida

Capturan en Sonora a Cristian Rubén “N”, implicado en el ataque contra un punto de venta de drogas donde murió un menor de 13 años y un adulto

ENTRETENIMIENTO

Alejandro Fernández recuerda a Yolanda Andrade y le dedica emotivo mensaje en redes

Alejandro Fernández recuerda a Yolanda Andrade y le dedica emotivo mensaje en redes

Pablo Montero se niega a limpiar el gallinero en La Granja VIP y afirma que es “trabajo de mujeres”

La última publicación de Martha Elena, hija de Paquita la del Barrio: un paseo familiar sin imaginar que su corazón fallaba

Nieta de Paquita la del Barrio reacciona a la muerte de su mamá Martha Elena: “No merecías este final”

Ese Pérez aclara si demandará a Cynthia Klitbo y Arantza Ruiz por las falsas acusaciones en su contra

DEPORTES

El Tala Rangel ataja las críticas por sus fallas ante EEUU: “Se ha hecho más escandalo del que realmente es”

El Tala Rangel ataja las críticas por sus fallas ante EEUU: “Se ha hecho más escandalo del que realmente es”

Latin Lover lamenta la muerte del Búho Pineda con una frase contundente: “El réferi es la máxima autoridad”

Quién es el Hijo de Fishman, luchador detenido por presunto homicidio culposo del réferi El Búho

Liga MX otorga permiso al América para estrenar uniforme de su 110 aniversario ante Monterrey

Osmar Olvera y Randal Willars aspiran al premio a Clavadista del Año tras ganar oros en los Juegos Centroamericanos