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Famoso actor de ‘Cómo dice el dicho’ perdió un trabajo por falta de seguidores en redes sociales: “No soy influencer”

El actor y conductor mexicano relató que recibió elogios por su interpretación, pero cuestionó que su trayectoria de cuatro décadas no hubiera bastado ante una exigencia de alcance digital

Famoso actor de ‘Como dice el dicho’ perdió un trabajo por falta de seguidores en redes sociales: “No soy influencer” (RS)
Famoso actor de ‘Como dice el dicho’ perdió un trabajo por falta de seguidores en redes sociales: “No soy influencer” (RS)
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Omar Fierro habría perdido un papel en una película después de que, durante un casting realizado antes del martes 27 de octubre de 2026, le preguntaron cuántos seguidores tenía en redes sociales.

El actor y conductor mexicano relató que recibió elogios por su interpretación, pero cuestionó que su trayectoria de cuatro décadas no hubiera bastado ante una exigencia de alcance digital. “No soy influencer”, sostuvo al explicar que su trabajo se había centrado en la actuación.

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Fierro contó que el personaje era el de un padre de seis hijos que viajaba con su familia. El actor consideró que el papel se ajustaba a su perfil y relató que, tras terminar la prueba, recibió comentarios favorables de quienes lo evaluaron.

Según su relato ante diversos medios, después del casting le preguntaron por el número de seguidores que tenía. Fierro respondió que no conocía la cifra y recordó que sus telenovelas se habían transmitido en 70 países.

El actor estimó que, al sumar el público que vio sus proyectos a lo largo de 40 años, podía hablarse de entre 300 y 400 millones de espectadores. La respuesta no habría satisfecho a quienes realizaron la selección, pues buscaban su alcance en plataformas digitales.

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“Yo me dedico a trabajar como actor”, dijo Fierro. También afirmó que no se había dedicado a producir contenido para el celular ni a desarrollar una carrera como influencer.

Omar Fierro cuestionó que los castings midieran seguidores digitales

Omar Fierro, Televisa, Como dice el dicho
Omar Fierro cuestionó que los castings midieran seguidores digitales Credito:cuartoscuro

Fierro sostuvo que el oficio actoral había requerido años de estudio, lectura y preparación. El intérprete pidió que las producciones respetaran ese proceso al momento de definir un reparto.

“Hay que echarle muchas ganas a estudiar, a leer, a prepararte”, expresó. El actor consideró que la experiencia y la preparación debían pesar en una audición, aun cuando las producciones buscaran difusión para sus proyectos en redes sociales.

La anécdota se sumó a un debate recurrente en la industria del entretenimiento, donde algunos proyectos habían incorporado métricas digitales en los procesos de selección. Fierro planteó que ese criterio había desplazado la evaluación del trabajo frente a cámara.

El actor tenía cerca de 256,000 seguidores en Instagram. El medio indicó que el intérprete utilizaba esa cuenta para difundir actividades profesionales, más que aspectos de su vida privada.

Omar Fierro trabajó con Sergio Corona en Cómo dice el dicho

Omar Fierro tuvo una carrera que abarcó actuación, conducción, producción y participación en espacios de cocina. Antes de incorporarse a la televisión, estudió Ciencias Políticas en la UNAM y practicó futbol americano.

El actor comenzó a trabajar como modelo de comerciales en 1982. Dos años después debutó en cine con ¡Cachún cachún ra-ra! y en 1985 llegó a las telenovelas con Vivir un poco.

Durante las décadas de 1980 y 1990 participó en melodramas como Amor en silencio, donde interpretó a Ángel; Cuando llega el amor, junto a Lucero, y Mi pequeña Soledad, producción en la que compartió créditos con Verónica Castro.

También protagonizó La sombra del deseo en Colombia. A su regreso a México se integró a TV Azteca, donde trabajó en producciones dramáticas y programas de entretenimiento. Más tarde volvió a Televisa y apareció en Hijas de la luna, Mi fortuna es amarte, Eternamente amándonos y Amanecer.

Verónica Castro y Omar Fierro
Verónica Castro y Omar Fierro

Fierro se incorporó a Cómo dice el dicho en 2022. En el programa interpretó a Pedro Medina, un abogado que había dejado su profesión y se relacionó con la cafetería donde se desarrollaban las historias unitarias.

Ahí compartió escenas con Sergio Corona, protagonista de la producción e intérprete de Don Tomás León. El personaje atendía la cafetería y orientaba a los visitantes mediante refranes populares que se vinculaban con el conflicto de cada capítulo.

Con datos de Kantar IBOPE Media, que Cómo dice el dicho era el segundo programa más visto a nivel nacional. La serie se transmitía de lunes a viernes y había sostenido su presencia en la programación vespertina de Televisa durante más de una década.

Televisa suspendió nuevos capítulos de Cómo dice el dicho en 2025

La producción dejó de grabar capítulos nuevos en 2024, cuando se preparaba la temporada 15. La decisión sorprendió al elenco, pues ya se habían realizado materiales de promoción y secuencias de entrada para los episodios que se proyectaban para el año siguiente.

Fierro explicó a Maxine Woodside que Genoveva Martínez, productora del programa, le informó que en 2025 no habría producción de Cómo dice el dicho. El actor señaló que la empresa tomó la decisión y dejó abierta la posibilidad de que el formato regresara en 2026.

“Fue una decisión que tomó la empresa”, declaró Fierro. El mismo reporte indicó que se contempló transmitir repeticiones en lugar de capítulos inéditos.

La pausa no se explicó por bajos niveles de audiencia. Al contrario, los reportes disponibles habían ubicado a la serie entre los programas más vistos de la televisión abierta. La razón pública que comunicó el elenco fue una decisión empresarial, sin que Televisa hubiera detallado entonces si obedecía a presupuesto, programación o una cancelación definitiva.

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