Beca Rita Cetina 2026: qué hacer para registrar a tus hijos y obtener el comprobante

Madres, padres y tutores deben contar con una cuenta Llave MX para iniciar la solicitud del apoyo

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La Beca Rita Cetina es uno de los apoyos educativos dirigidos a estudiantes de educación básica en México. Para las familias que buscan registrar a sus hijas e hijos de primaria o secundaria, es importante conocer los pasos que deben seguir en la plataforma oficial, así como los documentos que necesitan para completar la solicitud.

De acuerdo con las instrucciones del procedimiento de registro, el primer paso consiste en crear una cuenta Llave MX con los datos de la madre, el padre o la persona tutora. Posteriormente, se debe ingresar al portal de la beca, verificar la información personal, cargar los archivos solicitados y registrar a cada estudiante.

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El proceso requiere especial atención al capturar la información, ya que los datos de contacto, la CURP y la clave del centro de trabajo (CCT) de la escuela permiten avanzar en el trámite. Al finalizar, es necesario descargar y conservar el comprobante de solicitud, pues contiene el folio para dar seguimiento al registro.

¿Qué necesitas para solicitar la Beca Rita Cetina 2026?

Antes de comenzar, las madres, los padres o los tutores deben preparar los datos y documentos necesarios para completar el procedimiento en línea.

Entre los requisitos señalados en las instrucciones se encuentran:

Una cuenta Llave MX a nombre de la madre, el padre o la persona tutora.

CURP de la persona adulta responsable.

Número de teléfono celular y correo electrónico.

Identificación oficial digitalizada de la persona solicitante.

Comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de seis meses.

CURP de cada hija o hijo que se desea registrar.

Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela donde estudia cada estudiante.

Los documentos pueden cargarse en formato de fotografía o PDF, de acuerdo con las indicaciones de la plataforma. Antes de enviarlos, es recomendable verificar que sean legibles y que los datos coincidan con la información capturada.

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Es importante distinguir entre la cuenta de la persona responsable y el registro del estudiante: la Llave MX debe crearse con los datos de la madre, el padre o el tutor, no con los de la niña, el niño o el adolescente.

Cómo crear una cuenta Llave MX para la Beca Rita Cetina

Si todavía no tienes una cuenta, puedes crearla antes de iniciar la solicitud. Este registro es indispensable para ingresar a la plataforma de la Beca Rita Cetina.

Sigue estos pasos:

Ingresa a la página oficial de Llave MX o accede al portal de la Beca Rita Cetina y selecciona la opción para crear una cuenta. Captura tu CURP y los datos personales que solicite el sistema. Registra tu domicilio, incluidos la calle, el número y el código postal. Algunos campos, como el estado y el municipio, pueden completarse automáticamente. Proporciona un número de teléfono celular y un correo electrónico de contacto. Verifica tus medios de contacto mediante el mensaje de texto o correo electrónico que recibas. Crea una contraseña de al menos ocho caracteres que incluya una letra mayúscula, una minúscula y un número, según las instrucciones del procedimiento. Lee y acepta el aviso de privacidad y selecciona la opción para crear tu cuenta.

Una vez concluido este proceso, podrás utilizar tus datos de acceso para iniciar sesión en el portal de la beca.

Paso a paso para registrar a la madre, el padre o el tutor

Con la cuenta Llave MX activa, ingresa a www.becaritacetina.gob.mx y selecciona la opción de inicio de sesión.

Introduce el número de celular o el correo electrónico que registraste y escribe tu contraseña. Después, sigue las indicaciones de la plataforma:

Revisa los datos personales que aparecen precargados. Selecciona la opción “Subir documentos”. Digitaliza tu identificación oficial y carga el archivo, que puede estar en formato de fotografía o PDF. Captura los datos de tu domicilio. Selecciona el tipo de comprobante de domicilio que presentarás y adjunta el archivo correspondiente. De acuerdo con la información del trámite, el documento debe tener una antigüedad máxima de seis meses. Verifica que los datos capturados y los documentos adjuntos sean correctos. Lee y acepta el aviso de privacidad. Haz clic en “Guardar registro”.

Al completar este procedimiento, la plataforma mostrará un mensaje para confirmar que ya estás registrado como madre, padre o tutor. Este paso es necesario antes de incorporar a las niñas, los niños o los adolescentes a la solicitud.

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Cómo registrar a tus hijos en primaria o secundaria

Después de registrar tus datos personales, deberás capturar la información de cada estudiante para quien solicites la Beca Rita Cetina.

El procedimiento es el siguiente:

Selecciona la opción “Registrar un estudiante”. Ingresa la CURP de tu hija o hijo. Marca la casilla “No soy un robot”. Haz clic en “Validar CURP”. Revisa el resultado de la validación. Si los datos son correctos y el estudiante cumple las condiciones de registro, podrás continuar. Introduce la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela donde estudia. Selecciona “Buscar CCT” y completa los campos correspondientes al nivel educativo, turno y grado escolar. Indica el parentesco que tienes con el estudiante. Marca la casilla en la que manifiestas, bajo protesta de decir verdad, que la información proporcionada es correcta. Selecciona “Guardar y continuar” para enviar la solicitud.

Si la CURP presenta algún error o el sistema identifica una situación que impide continuar, revisa la información antes de volver a intentarlo. No conviene avanzar con datos incorrectos, pues la solicitud será sometida a un proceso de validación.

La misma plataforma permite registrar a más de un estudiante. Para hacerlo, regresa al inicio y selecciona nuevamente la opción para registrar a otro alumno. Repite el procedimiento con la CURP y los datos escolares correspondientes.

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Cómo descargar el comprobante de la Beca Rita Cetina

Una vez que termines de registrar a tus hijas e hijos, descarga el comprobante de solicitud y guárdalo en un lugar seguro.

Este documento contiene el folio que te permitirá dar seguimiento al trámite. Es recomendable conservar una copia digital y, si lo consideras necesario, imprimirla para tenerla a la mano.

La recepción del comprobante confirma que la solicitud fue registrada, pero no significa que la incorporación al programa esté aprobada de manera definitiva. La información proporcionada debe pasar por un proceso de validación antes de continuar con el procedimiento de asignación del apoyo.

¿Cuándo termina el registro de la Beca Rita Cetina 2026?

El periodo de registro para las familias con estudiantes de primaria y secundaria públicas comenzó el 26 de octubre y concluirá el 6 de noviembre de 2026, de acuerdo con la información oficial del Gobierno de México. El trámite se realiza por internet mediante la plataforma de la beca.

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Los montos del apoyo varían según el nivel educativo:

Primaria: 2 mil 500 pesos por estudiante, mediante un pago anual destinado a contribuir a la compra de útiles y uniformes escolares.

Secundaria: mil 900 pesos bimestrales por familia, más 700 pesos bimestrales por cada estudiante adicional de secundaria dentro del mismo hogar.

Antes de completar el trámite, las familias deben verificar que las CURP estén certificadas y consultar los canales oficiales para conocer cualquier actualización sobre el proceso.

La recomendación principal es realizar el registro dentro del periodo establecido, revisar cuidadosamente cada dato y conservar el folio de la solicitud. De esta manera, madres, padres y tutores podrán contar con la documentación necesaria para dar seguimiento al proceso de la Beca Rita Cetina 2026.