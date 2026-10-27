México

De símbolo del Día de Muertos a remedio tradicional: los usos medicinales del cempasúchil que pocos conocen

Su aprovechamiento también incluye la obtención de pigmentos para teñir prendas tradicionales de algodón y lana, particularmente en regiones como Oaxaca, Morelos, Veracruz y Michoacán

Usos medicinales del cempasúchil. REUTERS/Henry Romero
Usos medicinales del cempasúchil. REUTERS/Henry Romero
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El cempasúchil es una de las flores más representativas del Día de Muertos en México, pero su importancia va más allá de los altares y las ofrendas. Esta planta, reconocida por sus tonos amarillos y naranjas, también tiene una larga historia de aprovechamiento medicinal, además de aplicaciones en la elaboración de pigmentos y en distintas actividades productivas.

De acuerdo con Leonardo Beltrán Rodríguez, investigador del Laboratorio de Etnobotánica Ecológica y curador científico de la Colección Etnobotánica del Jardín Botánico de la UNAM, el uso de esta especie en el ámbito de la salud se remonta a tiempos antiguos.

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Aunque suele relacionarse principalmente con las celebraciones del 1 y 2 de noviembre, el cempasúchil forma parte de un conocimiento tradicional que abarca la medicina, la cultura y el aprovechamiento de los recursos naturales, sus características también han despertado interés por sus componentes, entre ellos los carotenoides, que tienen aplicaciones en la industria.

¿Para qué se utiliza el cempasúchil con fines medicinales?

Su aprovechamiento medicinal se encuentra entre los usos más comunes que se han transmitido durante generaciones en México. Según el especialista, esta planta se ha empleado para atender diferentes molestias y afecciones.

Entre su utilización destaca:

  • Molestias estomacales: se utiliza como desinflamante para aliviar malestares del aparato digestivo.
  • Dolores menstruales: forma parte de los remedios tradicionales para reducir las molestias durante el ciclo menstrual.
  • Tos: también se ha empleado como recurso en el tratamiento tradicional de este síntoma.
  • Inflamación: se le atribuyen aplicaciones desinflamantes.
  • Uso antiséptico: se ha aprovechado por sus propiedades asociadas con este tipo de aplicación.

Estas prácticas forman parte del conocimiento etnobotánico relacionado con la especie. Sin embargo, no demuestran por sí mismos su eficacia clínica ni sustituyen la valoración de un profesional de la salud.

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Infografía con textos e ilustraciones de flores de cempasúchil, una taza, órganos del cuerpo, un microscopio, huevos y frascos de laboratorio.
La flor de cempasúchil reúne aplicaciones medicinales tradicionales e industriales en México, mientras los análisis científicos delimitan sus efectos en la salud humana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los componentes de la flor y su relación con la salud

Además de sus empleos tradicionales, el cempasúchil contiene carotenoides, pigmentos naturales que han adquirido relevancia por sus aplicaciones industriales y funciones biológicas.

El doctor José Luis Sánchez Millán, de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM, destacó durante la conferencia Uso Industrial de Cempoalxochitl, Historia, Presente y Perspectivas dos componentes presentes en la flor:

  • Luteína: uno de los carotenoides de interés por su relación con la salud visual.
  • Zeaxantina: otro pigmento que participa en funciones vinculadas con el sistema de la visión.

De acuerdo con el académico, estas moléculas pueden actuar como atrapadoras de radicales libres y desempeñan funciones importantes para la visión humana.

Una planta medicinal que también tiene usos industriales

El cempasúchil pertenece al género Tagetes, de la familia Asteraceae. México alberga 36 de las 58 especies de este género documentadas en el continente americano, y Tagetes erecta es una de las variedades domesticadas en Mesoamérica.

Su aprovechamiento también incluye la obtención de pigmentos para teñir prendas tradicionales de algodón y lana, particularmente en regiones como Oaxaca, Morelos, Veracruz y Michoacán.

En la industria avícola, se utilizan para intensificar el color amarillo del plumaje de los pollos y de las yemas de huevo. A pesar de esto, el especialista señaló que México dejó de producir colorantes para uso industrial desde el año 2000 y que estos se adquieren de países como China, Perú e India.

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