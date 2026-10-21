¿Cómo reconocer el cempasúchil mexicano? Mitos y realidades sobre su origen

Cempasúchil

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La Secretaría de Medio Ambiente de la CDMX publicó una serie de recomendaciones para la compra de cempasúchil durante la temporada de Día de Muertos, con el objetivo de promover la compra de este flor cultivada por las y los productores del suelo de conservación de la Ciudad de México.

A través de una serie de imágenes, la dependencia recordó que este ejemplar es originario de tierras mexicanas, pero también se produce en otros lugares del mundo, especialmente en Asia. “En México tiene gran valor espiritual, aunque también tiene valor en la industria de los pigmentos y otros productos”, escribió.

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Mitos y realidades del cempasúchil mexicano

Primer mito: El cempasúchil que se vende en maceta es chino.

Realidad: Las semillas de algunas variedades pueden ser importadas de China. El cempasúchil que se vende en la Ciudad de México se cultiva en el territorio local. Es resultado del trabajo de productoras y productores del suelo de conservación en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta.

Segundo mito: El cempasúchil de maceta es transgénico.

Realidad: No tiene material genético de otras especies, por lo que no es transgénico. Con material genético de la propia especie se ha desarrollado una planta que requiere menos agua, es más fácil de cultivar y tiene una forma más esférica.

Tercer mito: No comprar cempasúchil de maceta apoya el trabajo local.

Realidad: Las variedades Marvel, marigold y clemolito, tanto en maceta como en ramo, son de producción local. Al comprarlas se apoya a productoras y productores de la capital.

Xochimilco aumenta la producción de esta flor durante Día de Muertos

La jefa de Gobierno de la capital del país, Clara Brugada informó que la CDMX rompió el récord en la producción de cempasúchil con una cifra de 53.8%, pasando de 6.5 a 10 millones de sembradío del año pasado.

Destacó que las autoridades mexicanas destinaron más de 8 millones de pesos en apoyos directos a 597 productores agrícolas, incluyendo la asistencia técnica, suministro de macetas, composta y semilla, así como la rehabilitación de caminos y sacacosechas.

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Hoy tenemos 10 millones de cempasúchil que se están ya vendiendo en la Ciudad de México”, señaló la titular de la Ciudad de México.

Venta de cempasúchil (Imagen Ilustrativa Infobae)

La secretaria del Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza señaló que su venta se realiza en las 16 alcaldías de la metrópoli y en el Paseo de las Flores de la Glorieta del Ahuehuete, además de mercados de Xochimilco, donde las macetas se ofrecen entre 15 y 30 pesos.

El programa Altépetl apoya a trabajadores del suelo de conservación, que representa más de 88 mil hectáreas y que el Sello Verde garantiza una producción agroecológica.

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Puntos de venta de cempasúchil en la CDMX

Mercados de Plantas y Flores

Madreselva

Campo 7

Mercado Mixquic

Mercado San Francisco Tlaltenco

Mercado Tláhuac

Mercado Emiliano Zapata

Mercado de Flores de San Luis

CEDA CDMX

Cuemanco

Cuemanquito - Patrimonio Cultural de la Humanidad

Otros

Paseo de la Reforma

Actividades turísticas para Día de Muertos en la capital del país

Recorridos Turibús y CapitalBus.

Mega Ofrenda, Ciudad Universitaria, UNAM.

Feria de las Calacas en el CENART.

Museo Anahuacalli: Recuerdo y tradición.

Monumental ofrenda en la Casa de Emilio “El Indio” Fernández, Coyoacán.

Calacas y Altares en Museo Dolores Olmedo.

Ofrendas en la Zona Rosa.

Ofrenda de la Calle de las Novias, Centro Histórico.

La muerte está más viva que nunca, Ballet Folclórico de México.