México

Así se prepara el agua fresca de tamarindo que gusta a grandes y chicos y que puedes incluir en tu ofrenda de Día de Muertos

Una bebida fresca y agridulce que puedes preparar en casa con pocos ingredientes y colocar en tu ofrenda de Día de Muertos

Dos vasos con agua fresca y hielo, un vitrolero, vainas de tamarindo, flores de cempasúchil y un retrato enmarcado sobre una mesa de madera.
Refrigerar el agua antes de servir intensifica su sabor y mejora la textura final. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El agua fresca de tamarindo es una bebida tradicional mexicana preparada con fruta natural, agua y un endulzante al gusto. Su sabor agridulce combina con comidas caseras y también puede colocarse en una ofrenda de Día de Muertos.

En el altar, el agua representa la hospitalidad y la atención hacia las almas que, según la tradición, regresan de manera simbólica al hogar. Esta versión rinde 8 porciones y puede servirse fría con hielo.

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Receta de agua fresca de tamarindo

El agua fresca de tamarindo se prepara al hervir la fruta para ablandar la pulpa. Después se separan las semillas y las fibras, se cuela el concentrado y se mezcla con agua fría y azúcar.

Manos que sostienen una olla de barro y vierten líquido marrón a través de un colador hacia una jarra de vidrio sobre una mesa de madera.
Colar el concentrado varias veces ayuda a obtener una bebida más uniforme y sin fibras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 65 minutos

  • Preparación activa: 15 minutos
  • Cocción: 20 minutos
  • Enfriado y reposo: 30 minutos

Ingredientes

  1. 200 g de tamarindo fresco con cáscara
  2. 2 litros de agua
  3. 30 g de azúcar, aproximadamente, o al gusto
  4. Hielo al gusto
Vainas y pulpa de tamarindo, una jarra con agua, un cuenco con azúcar y otro con cubos de hielo dispuestos sobre una mesa de madera.
El tamarindo fresco contiene vitamina C, magnesio y potasio, nutrientes que aportan beneficios a la digestión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer agua fresca de tamarindo, paso a paso

1. Lava los tamarindos y retira cualquier residuo de la cáscara.

2. Coloca el tamarindo en una olla con 1 L de agua.

3. Hierve a fuego medio durante 15 a 20 minutos, hasta que la pulpa esté suave.

4. Retira la olla del fuego y deja reposar hasta que la mezcla esté tibia.

5. Machaca la pulpa con una cuchara para desprenderla de las semillas.

Una jarra de cristal con agua de tamarindo de color rojizo, llena de hielo y con gotas de condensación, rodeada de vainas de tamarindo sobre una mesa de madera.
Mezclar el concentrado con agua fría antes de endulzar ayuda a controlar mejor la cantidad de azúcar necesaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

6. Retira las semillas y las fibras duras.

7. Pasa la mezcla por un colador para obtener el concentrado.

8. Vierte el concentrado en una jarra y agrega el 1 L de agua restante.

9. Incorpora el azúcar poco a poco y mezcla hasta disolverla.

10. Prueba antes de añadir más azúcar, porque la acidez del tamarindo puede variar.

11. Refrigera durante 30 minutos.

12. Sirve con hielo al gusto.

Una persona con delantal beige remueve una jarra de agua con tamarindos. En la mesa, hay hielo, limones cortados, azúcar morena y tamarindos enteros.
Se puede agregar un toque de limón a la receta, aporta frescura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejo técnico: Si prefieres una bebida con más pulpa, presiona suavemente el tamarindo contra el colador. Para una textura más ligera, cuela sin presionar demasiado.

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Consejo técnico: Mezcla el agua antes de servir, porque la pulpa puede asentarse en el fondo de la jarra.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 8 porciones de 250 ml cada una. Ideal para la familia o para poner varios vasos en la ofrenda de Día de Muertos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 75 kcal
  • Carbohidratos: 19 g
  • Proteínas: 1.2 g
  • Grasas: 0.5 g
  • Fibra: 3.5 g
  • Azúcares: 11 g
Vasos con bebida oscura y hielo, vainas de tamarindo, flores de cempasúchil, papel picado y un retrato enmarcado sobre una mesa de madera.
Multiplicar los ingredientes proporcionalmente permite preparar mayores cantidades para eventos grandes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Guarda el agua de tamarindo en una jarra con tapa dentro del refrigerador. Puede conservarse durante 2 días.

Mezcla antes de servir para integrar la pulpa que se haya asentado. Evita dejarla a temperatura ambiente durante más de 2 horas.

Esta bebida contiene fibra soluble, un nutriente que favorece el tránsito intestinal. (Gobierno de México)
Esta bebida contiene fibra soluble, un nutriente que favorece el tránsito intestinal. (Gobierno de México)

Variantes del agua fresca de tamarindo

Existen opciones para adaptar esta receta según el gusto o la ocasión. Prueba sustituir el azúcar por piloncillo para un sabor más profundo y una tonalidad más oscura.

También puedes preparar una versión sin endulzante con un puñado de hojas de hierbabuena, ideal para quienes buscan una bebida más ligera.

Un tazón con salsa chamoy, una cuchara de madera que vierte salsa sobre un cubo de mango, verduras cortadas, limones y tamarindos.
Los vasos se pueden escarchar con chamoy casero y chile piquín, además de disfrutar con fruta fresca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra opción es agregar chile piquín en polvo al borde del vaso para un contraste picante muy popular en México.

Consejos para lograr un agua de tamarindo perfecta

Elige vainas de tamarindo que se sientan firmes y pesadas, señal de que tienen buena cantidad de pulpa. Evita las que estén demasiado secas o quebradizas.

Un vaso transparente de bebida color rojizo oscuro con cubos de hielo, adornado con una rodaja de lima verde y una vaina de tamarindo, sobre una mesa de madera clara.
Los recipientes de vidrio ayudan a conservar mejor el sabor que los plásticos porosos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No hiervas la fruta por más tiempo del indicado, porque la pulpa puede perder sabor. Ajusta siempre el azúcar al final, cuando el concentrado ya esté frío, para medir mejor el punto de dulzor real de la bebida.

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