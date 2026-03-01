México

Hierbabuena: la planta medicinal que desinflama y fortalece el sistema inmunológico

Sus nutrientes y compuestos activos la convierten en una aliada natural para la digestión, respiración y el bienestar general

La hierbabuena destaca en la herbolaria tradicional por su aroma fresco y múltiples propiedades medicinales reconocidas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hierbabuena se mantiene como una de las plantas medicinales más valoradas en la tradición herbolaria. Su aroma fresco y su presencia constante en infusiones y platillos no solo responden a su sabor, sino también a sus propiedades funcionales.

De acuerdo con información de El Poder del Consumidor, esta planta aporta fibra, vitamina A, magnesio, hierro y folatos. Estos nutrientes favorecen la salud visual, contribuyen al buen estado de los pulmones, fortalecen el sistema inmunológico y participan en la formación de glóbulos rojos.

La misma fuente señala que posee efectos antiinflamatorios, antisépticos y analgésicos. Además, su uso tradicional incluye el alivio de dolores de cabeza y musculares, la mejora del tránsito intestinal, la disminución de flatulencias, el combate al mal aliento y el apoyo en la descongestión de vías respiratorias. También puede emplearse en infusión para reducir estrés y ansiedad, así como repelente natural de insectos.

Aporte nutricional y beneficios tradicionales

El consumo de hierbabuena aporta fibra, vitamina A, hierro, magnesio y folatos, nutrientes esenciales para la salud. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contenido de vitamina A y minerales como el hierro respalda funciones esenciales del organismo. Estos elementos influyen en la oxigenación celular y en el adecuado funcionamiento del sistema inmune.

Su fibra favorece la digestión y contribuye a mantener equilibrio intestinal. Esta característica explica su uso frecuente ante molestias estomacales leves.

Las propiedades antiinflamatorias y analgésicas, documentadas por El Poder del Consumidor, han sostenido su aplicación en remedios caseros destinados a aliviar malestares cotidianos.

La especie más utilizada y sus aplicaciones

El uso tradicional de la hierbabuena abarca el alivio de dolores musculares, de cabeza, problemas digestivos y respiratorios. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según información del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, la especie más común es Mentha spicata. Su aroma característico la hace ampliamente utilizada tanto en alimentos como en productos industriales.

Esta variedad se incorpora en refrescantes para el aliento, antisépticos, enjuagues bucales y pastas dentales. Su perfil aromático aporta frescura y sensación de limpieza.

El instituto también refiere su empleo medicinal en el tratamiento de náuseas, vómito y diversos trastornos gastrointestinales, lo que confirma su relevancia en la herbolaria tradicional.

Presencia vigente en la vida cotidiana

La versatilidad culinaria de la hierbabuena permite disfrutar su sabor y aprovechar sus propiedades sin aditivos artificiales. - (Adobe Stock)

La hierbabuena puede consumirse fresca o en infusión, formas que permiten aprovechar sus propiedades de manera sencilla. Preparada como, se integra con facilidad en rutinas diarias orientadas al bienestar.

Su uso culinario también amplía sus posibilidades, ya que aporta sabor sin necesidad de aditivos artificiales. Esto refuerza su valor como ingrediente funcional.

Con respaldo de organismos especializados y una larga historia de aplicación tradicional, la hierbabuena continúa siendo una opción natural para quienes buscan alternativas complementarias en el cuidado de la salud.

