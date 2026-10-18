Receta de huevos con machaca: el desayuno norteño delicioso y rendidor

La machaca con huevo es uno de esos desayunos que despiertan el apetito desde el primer bocado.
La carne seca aporta un sabor intenso y ligeramente salado, mientras que el tomate, la cebolla y el chile equilibran el conjunto con frescura y un toque picante.
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Este plato es un clásico del norte de México, especialmente asociado con estados como Sonora, Nuevo León, Chihuahua y Coahuila. Se sirve habitualmente con tortillas de harina, frijoles refritos y salsa picante.
Receta de huevos con machaca
Los huevos con machaca son un revuelto de huevo con carne seca de res deshebrada, sofrito de tomate, cebolla, ajo y chile. La clave está en dorar ligeramente la machaca antes de añadir el huevo, pero sin cocinarlo demasiado para que quede jugoso.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 20 minutos.
- Preparación: 10 minutos.
- Cocción: 10 minutos.
Ingredientes
- 250 g de machaca de res deshebrada.
- 8 huevos.
- 2 tomates maduros, picados.
- ½ cebolla blanca, picada.
- 2 chiles serranos, picados.
- 2 dientes de ajo, picados.
- 2 cucharadas de aceite vegetal.
- Sal, solo si es necesario.
- Pimienta negra al gusto.
- 8 tortillas de harina para acompañar.
- Frijoles refritos, opcionales.
Cómo hacer huevos con machaca, paso a paso
- Pica la cebolla, el ajo, los tomates y los chiles serranos.
- Bate los huevos en un bol. Añade pimienta y reserva la sal para el final, porque la machaca suele tener bastante intensidad.
- Calienta el aceite en una sartén amplia a fuego medio.
- Sofríe la cebolla durante 2 minutos. Añade el ajo y cocina durante 30 segundos.
- Incorpora el tomate y el chile. Cocina durante 3 minutos, hasta que el tomate empiece a ablandarse.
- Añade la machaca y remueve durante 2 minutos. Debe calentarse y mezclarse con el sofrito, pero sin quedar demasiado seca.
- Vierte los huevos batidos sobre la sartén.
- Cocina a fuego medio-bajo y remueve con suavidad para formar un revuelto jugoso.
- Retira la sartén cuando el huevo todavía conserve un poco de humedad. El calor residual terminará la cocción.
- Prueba y ajusta de sal solo si hace falta.
- Calienta las tortillas de harina en una sartén o comal durante unos segundos por cada lado.
- Sirve los huevos con machaca recién hechos, acompañados de tortillas y, si lo deseas, frijoles refritos.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
Estimación para el revuelto, sin contar las tortillas ni los frijoles:
- Calorías: aproximadamente 350 kcal.
- Proteínas: 32 g.
- Grasas: 21 g.
- Hidratos de carbono: 8 g.
- Fibra: 2 g.
- Sodio: elevado, según el nivel de sal de la machaca.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Guarda los huevos con machaca en un recipiente hermético dentro de la nevera.
Se conservan durante 3 días. Para recalentarlos, utiliza una sartén a fuego bajo o el microondas en intervalos cortos.
Las tortillas de harina deben conservarse aparte para evitar que absorban humedad. Calienta el plato justo antes de servir.
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