México

Receta de huevos con machaca: el desayuno norteño delicioso y rendidor

La carne seca aporta un sabor intenso y ligeramente salado característica de la gastronomía del norte del país

Plato con huevos revueltos y carne deshebrada, frijoles, totopos, salsa, aguacate y limón, junto a café, zumo y tortillas sobre madera.
Un plato de huevos con machaca incluye frijoles refritos, salsa y aguacate, servido junto a tortillas de maíz, café de olla y zumo de naranja sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La machaca con huevo es uno de esos desayunos que despiertan el apetito desde el primer bocado.

La carne seca aporta un sabor intenso y ligeramente salado, mientras que el tomate, la cebolla y el chile equilibran el conjunto con frescura y un toque picante.

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Este plato es un clásico del norte de México, especialmente asociado con estados como Sonora, Nuevo León, Chihuahua y Coahuila. Se sirve habitualmente con tortillas de harina, frijoles refritos y salsa picante.

Plato de barro con huevos revueltos y carne deshebrada, frijoles con queso y dos tortillas sobre una mesa de madera.
Un plato de barro reúne huevos revueltos con carne machaca, frijoles refritos con queso y tortillas sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de huevos con machaca

Los huevos con machaca son un revuelto de huevo con carne seca de res deshebrada, sofrito de tomate, cebolla, ajo y chile. La clave está en dorar ligeramente la machaca antes de añadir el huevo, pero sin cocinarlo demasiado para que quede jugoso.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 20 minutos.
  • Preparación: 10 minutos.
  • Cocción: 10 minutos.

Ingredientes

  1. 250 g de machaca de res deshebrada.
  2. 8 huevos.
  3. 2 tomates maduros, picados.
  4. ½ cebolla blanca, picada.
  5. 2 chiles serranos, picados.
  6. 2 dientes de ajo, picados.
  7. 2 cucharadas de aceite vegetal.
  8. Sal, solo si es necesario.
  9. Pimienta negra al gusto.
  10. 8 tortillas de harina para acompañar.
  11. Frijoles refritos, opcionales.

Cómo hacer huevos con machaca, paso a paso

  1. Pica la cebolla, el ajo, los tomates y los chiles serranos.
  2. Bate los huevos en un bol. Añade pimienta y reserva la sal para el final, porque la machaca suele tener bastante intensidad.
  3. Calienta el aceite en una sartén amplia a fuego medio.
  4. Sofríe la cebolla durante 2 minutos. Añade el ajo y cocina durante 30 segundos.
  5. Incorpora el tomate y el chile. Cocina durante 3 minutos, hasta que el tomate empiece a ablandarse.
  6. Añade la machaca y remueve durante 2 minutos. Debe calentarse y mezclarse con el sofrito, pero sin quedar demasiado seca.
  7. Vierte los huevos batidos sobre la sartén.
  8. Cocina a fuego medio-bajo y remueve con suavidad para formar un revuelto jugoso.
  9. Retira la sartén cuando el huevo todavía conserve un poco de humedad. El calor residual terminará la cocción.
  10. Prueba y ajusta de sal solo si hace falta.
  11. Calienta las tortillas de harina en una sartén o comal durante unos segundos por cada lado.
  12. Sirve los huevos con machaca recién hechos, acompañados de tortillas y, si lo deseas, frijoles refritos.
Infografía con recuadros ilustrados que muestran ingredientes picados, huevos batidos, sartenes sobre fuego y tortillas de harina.
Una infografía de Infobae detalla las etapas para cocinar huevos con machaca, desde la preparación de las verduras hasta el servicio con tortillas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación para el revuelto, sin contar las tortillas ni los frijoles:

  • Calorías: aproximadamente 350 kcal.
  • Proteínas: 32 g.
  • Grasas: 21 g.
  • Hidratos de carbono: 8 g.
  • Fibra: 2 g.
  • Sodio: elevado, según el nivel de sal de la machaca.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda los huevos con machaca en un recipiente hermético dentro de la nevera.

Se conservan durante 3 días. Para recalentarlos, utiliza una sartén a fuego bajo o el microondas en intervalos cortos.

Las tortillas de harina deben conservarse aparte para evitar que absorban humedad. Calienta el plato justo antes de servir.

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