Coyoacán se prepara para el Día de Muertos 2026: desfile de catrinas, ofrendas monumentales y festivales con entrada gratuita

Varias personas caracterizadas como catrinas avanzan frente a la Fuente de los Coyotes durante una celebración nocturna en Coyoacán. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Coyoacán vivirá su temporada más intensa del año con el Desfile de Catrinas como punto de partida de una agenda que combina ofrendas monumentales, festivales artesanales y actividades culturales por el Día de Muertos 2026.

La alcaldía, junto con museos, casas de cultura y universidades de la zona, programó actividades que se extienden desde mediados de octubre hasta el 2 de noviembre.

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Ofrenda monumental y altares en casas de cultura

Este altar permanecerá disponible del 27 de octubre al 10 de noviembre. Según la alcaldía, estará dedicado a las mujeres de la comunidad. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

La alcaldía Coyoacán tiene prevista la inauguración de la ofrenda “Coyoacanense, más vivos que nunca” este martes 27 de octubre, a las 18:00 horas, en el pórtico del Palacio de Cortés, frente al Jardín Hidalgo. La demarcación informó, a través de sus redes sociales, que el acto contará con la participación musical de la Banda Sinfónica de Coyoacán.

Este altar permanecerá disponible del 27 de octubre al 10 de noviembre. Según la alcaldía, estará dedicado a las mujeres de la comunidad.

Además del altar central, las casas de cultura y centros culturales de la demarcación instalarán sus propias ofrendas. La programación es la siguiente:

El camino de los muertos , en la Casa de Cultura Ricardo Flores Magón, disponible desde el 23 de octubre, de 10:00 a 18:00 horas.

Manos que recuerdan , en la Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles, desde el 28 de octubre.

Aromas del pasado , en el Reloj, desde el 28 de octubre.

Vida y muerte , en el Centro de Iniciación Artística Frida, desde el 28 de octubre.

Un legado que trasciende , en la Casa de Cultura Raúl Anguiano, desde el 28 de octubre.

O-Yahqueh , en el Foro Cultural Coyoacanense Hugo Argüelles, desde el 28 de octubre.

Tlahuilohtli: caminos de luz , en la Casa de Cultura Pueblos y Barrios, a partir del 29 de octubre.

Día de Muertos , en el Centro Cultural Centenario, a partir del 30 de octubre.

Entre los muertos, en la Casa de las Letras, a partir del 30 de octubre.

Todas estas ofrendas, según detalló la alcaldía, tendrán horario de 10:00 a 18:00 horas una vez inauguradas.

Festivales artesanales y gastronómicos

El Museo Nacional de Culturas Populares, ubicado en avenida Hidalgo 289, colonia Del Carmen, se realizará la feria “No estaban muertos, andaban de parranda...” (Imagen Ilustrativa Infobae)

Memorias del Mictlán se desarrollará del 30 de octubre al 1 de noviembre, de 12:00 a 20:00 horas, en avenida Francisco Sosa 171. El festival reunirá artesanos y productores nacionales con textiles, gastronomía tradicional y calaveritas de azúcar, además de murales temáticos y talleres para decorar las propias piezas.

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La entrada general tendrá un costo de 10 pesos, mientras que el acceso con taller incluido ascenderá a 130 pesos. El organizador es Ancestrum Casa de la Tradición Mexa.

En el Museo Nacional de Culturas Populares, ubicado en avenida Hidalgo 289, colonia Del Carmen, se realizará la feria “No estaban muertos, andaban de parranda...”, del 29 de octubre al 2 de noviembre, de 11:00 a 19:00 horas, con entrada libre.

Esta feria incluirá la pasarela “La catrina en cuerpo y color”, prevista para el jueves 29 de octubre a las 13:00 horas, dedicada a la vestimenta y los textiles tradicionales mexicanos con la catrina como protagonista. Al día siguiente, viernes 30 de octubre a las 17:00 horas, se presentará un concierto de Axolotl Ensamble, dedicado a los sonidos tradicionales mexicanos.

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Ofrenda con historia y festival de cacao

Una cocinera tradicional prepara una bebida de cacao durante un festival artesanal en el patio del Museo Anahuacalli de Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes buscan una experiencia vinculada al cine mexicano, la Casa Fuerte de Emilio “El Indio” Fernández, en Zaragoza 51, barrio de Santa Catarina, mantiene su tradicional ofrenda del 16 de octubre al 15 de noviembre. El acceso tiene un costo de 200 pesos.

El Museo Diego Rivera Anahuacalli será sede del Festival Cacao Para Todos, del 29 de octubre al 1 de noviembre, dentro de la oferta cultural que la alcaldía suma a la temporada.

Agenda universitaria y espacios complementarios

En el Centro Nacional de las Artes (CENART), ubicado en avenida Río Churubusco 79, se llevará a cabo la XXVI Feria de las Calacas, organizada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México a través del programa Alas y Raíces, en colaboración con Unicef México (@unam_mx)

La Megaofrenda UNAM 2026 se realizará del 31 de octubre al 2 de noviembre, de 11:00 a 21:00 horas, en la explanada del Museo Universum, en Ciudad Universitaria. Esta edición número XXIX llevará el nombre “475+ Trayectorias que nos sustentan”, en referencia a los 475 años de historia de la institución. El acceso será gratuito.

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En el Centro Nacional de las Artes (CENART), ubicado en avenida Río Churubusco 79, se llevará a cabo la XXVI Feria de las Calacas, organizada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México a través del programa Alas y Raíces, en colaboración con Unicef México. El evento se realizará el 31 de octubre y el 1 de noviembre, de 11:00 a 20:00 horas, con entrada libre.

Esta edición reunirá más de 380 actividades con la participación de más de 140 artistas, talleristas y compañías de México y otros países, entre ellos grupos de Brasil y España. La programación incluirá 18 conciertos gratuitos, teatro, danza, narración oral, talleres de artes gráficas, pasacalles y 16 ofrendas dedicadas a la memoria.

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Dentro de esta feria, el domingo 1 de noviembre se presentará “Raíces de Arteaga: Sones que trascienden el tiempo”, con el Grupo de Danza Folklórica Metzonalli Bailadores “Luz de Luna” y el Grupo de Arpa “Melodías de Nuestra Herencia”. Las presentaciones serán a las 12:00 horas en el Teatro Raúl Flores Canelo y a las 17:00 horas en la Plaza de la Danza, con entrada libre y cupo limitado.

Museo Frida Kahlo y recorridos complementarios

El Museo Frida Kahlo, en Londres 247, colonia Del Carmen, presenta su ofrenda de Día de Muertos 2026 dedicada a Guillermo Kahlo, fotógrafo y padre de la pintora (Archivo)

El Museo Frida Kahlo, en Londres 247, colonia Del Carmen, presenta su ofrenda de Día de Muertos 2026 dedicada a Guillermo Kahlo, fotógrafo y padre de la pintora, a 155 años de su nacimiento y 85 de su muerte. El recorrido reúne cámaras de placas, retratos familiares y fragmentos de correspondencia entre padre e hija.

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La ofrenda estará disponible del 14 de octubre al 15 de noviembre. El museo abre martes y de viernes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas; miércoles, de 11:00 a 18:00 horas, y jueves, de 10:00 a 21:00 horas. Se requiere boleto para el acceso.

Con esta oferta, Coyoacán concentra una de las agendas más amplias de la Ciudad de México por el Día de Muertos 2026, con eventos que combinan tradición, arte y gastronomía en distintos puntos de la demarcación.