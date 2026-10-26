México

Tamales de calabaza: el antojito que conecta con los antepasados en noviembre

Los tamales de calabaza combinan masa de maíz con calabaza de Castilla, piloncillo y canela

Tamales en hojas de maíz sobre un plato de barro, rodeados de velas encendidas, flores amarillas de cempasúchil, papel picado y retratos.
Los tamales de calabaza forman parte de las preparaciones dulces que pueden disfrutarse durante el otoño en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los tamales de calabaza son un antojito dulce de la cocina mexicana preparado con masa de maíz, calabaza de Castilla, piloncillo y canela.

Las familias los elaboran de forma artesanal: cocinan la calabaza, la convierten en puré, la mezclan con la masa y cuecen los tamales al vapor dentro de hojas de maíz. Se preparan especialmente durante el otoño y las celebraciones del Día de Muertos, en octubre y noviembre.

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Su presencia en la mesa y en las ofrendas permite compartir un alimento de temporada y mantener vivos los recuerdos, sabores y tradiciones de los antepasados.

Receta de tamales de calabaza

Los tamales de calabaza son una preparación dulce hecha con masa de maíz, pulpa de calabaza de Castilla, piloncillo y canela. La mezcla se envuelve en hojas de maíz y se cuece al vapor hasta obtener una textura suave, húmeda y firme.

La receta combina la base tradicional del tamal con los sabores de los dulces mexicanos de otoño. La calabaza aporta humedad y un sabor delicado, mientras que el piloncillo recuerda a la calabaza enmielada, una preparación presente en varias regiones del país.

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La combinación de calabaza cocida con piloncillo y canela recuerda a los dulces tradicionales de otoño y aporta a estos tamales un sabor cálido, aromático y familiar.

Manos sostienen un tamal abierto en hoja de maíz y un tenedor con masa, frente a velas, flores de cempasúchil y una calaverita decorada.
La receta combina la base tradicional del tamal con los sabores de los dulces mexicanos de otoño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

  • Preparación activa: 45 minutos.
  • Remojo de las hojas: 30 minutos.
  • Cocción de la calabaza: 20 a 30 minutos.
  • Cocción al vapor: 60 a 75 minutos.
  • Reposo final: 15 minutos.
  • Tiempo total aproximado: 2 horas con 45 minutos.

Ingredientes

  • 500 g de harina de maíz nixtamalizado para tamales.
  • 600 g de pulpa de calabaza de Castilla, sin cáscara ni semillas.
  • 250 g de piloncillo rallado o troceado.
  • 150 ml de agua.
  • 1 raja de canela.
  • 180 g de manteca de cerdo a temperatura ambiente.
  • 1 cucharadita de polvo para hornear.
  • 0.5 cucharadita de sal.
  • 200 a 350 ml de agua tibia.
  • 20 hojas secas de maíz para tamales.
Mesa de madera con hojas de maíz, pulpa de calabaza, harina en cuenco de barro, piloncillo, canela, manteca, agua y utensilios de cocina.
Los tamales de calabaza son una preparación dulce hecha con masa de maíz, pulpa de calabaza de Castilla, piloncillo y canela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer tamales de calabaza, paso a paso

  1. Coloca las hojas de maíz en un recipiente con agua caliente. Déjalas reposar durante 30 minutos, hasta que estén flexibles. Enjuágalas y escúrrelas.
  2. Corta la pulpa de calabaza en cubos y ponla en una olla junto con el piloncillo, 150 ml de agua y la canela.
  3. Tapa la olla y cocina a fuego bajo durante 20 a 30 minutos, hasta que la calabaza esté suave. Revuelve ocasionalmente para evitar que se pegue.
  4. Retira la canela y machaca la calabaza hasta obtener un puré. Si queda demasiado líquido, cocina la mezcla destapada durante algunos minutos más.
  5. Deja enfriar por completo el puré antes de incorporarlo a la masa. Si se mezcla caliente, puede alterar la textura.
  6. Bate la manteca durante 5 a 8 minutos, hasta que se vea más clara y esponjosa. Este paso ayuda a que los tamales queden ligeros.
  7. En otro recipiente, mezcla la harina de maíz, el polvo para hornear y la sal.
  8. Incorpora los ingredientes secos a la manteca poco a poco. Alterna con el puré de calabaza y agrega el agua tibia gradualmente.
  9. No agregues toda el agua de una vez. La masa debe quedar húmeda y fácil de untar, pero debe conservar su forma sobre la hoja.
  10. Coloca 2 a 3 cucharadas de masa en el centro de cada hoja. Extiéndela sin llegar a los bordes.
  11. Dobla los costados hacia el centro y lleva la punta inferior hacia arriba. No aprietes demasiado los tamales, porque la masa necesita espacio para expandirse.
  12. Añade agua a la vaporera sin que toque la rejilla. Cubre el fondo con algunas hojas de maíz y acomoda los tamales de pie, con la abertura hacia arriba.
  13. Tapa la vaporera y cocina durante 60 a 75 minutos, con hervor moderado. Si el agua se consume, agrega más por un costado y siempre caliente.
  14. Para comprobar la cocción, abre un tamal. La hoja debe desprenderse con facilidad y la masa debe sentirse firme, sin estar húmeda en el centro.
  15. Apaga el fuego y deja reposar los tamales durante 15 minutos antes de servir.

Estos tamales pueden acompañarse con café de olla, chocolate caliente o atole. También pueden formar parte de una ofrenda de Día de Muertos, junto con fruta de temporada, pan, flores y otros alimentos que recuerden a la familia.

Plato de barro con tamales en hojas de maíz, recipientes con salsa, taza de atole, flores de cempasúchil, una calaverita y una vela.
Las familias pueden preparar esta receta al vapor durante noviembre, compartirla en la mesa o colocarla en la ofrenda del Día de Muertos como una muestra de cariño y memoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La preparación rinde aproximadamente 20 tamales, dependiendo del tamaño de las hojas y de la cantidad de masa utilizada en cada pieza.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Estimación aproximada por 1 tamal:

  • Calorías: 226 kcal.
  • Carbohidratos: 33 g.
  • Proteínas: 3 g.
  • Grasas: 10 g.
  • Fibra: 1 g.
  • Azúcares: 12 g aproximadamente.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Guarda los tamales en un recipiente hermético dentro del refrigerador durante 3 a 4 días.

Para recalentarlos, colócalos en la vaporera durante 10 a 15 minutos. También puedes congelarlos hasta por 3 meses y recalentarlos al vapor durante 20 a 30 minutos.

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