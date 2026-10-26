Tamales de calabaza: el antojito que conecta con los antepasados en noviembre

Los tamales de calabaza forman parte de las preparaciones dulces que pueden disfrutarse durante el otoño en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los tamales de calabaza son un antojito dulce de la cocina mexicana preparado con masa de maíz, calabaza de Castilla, piloncillo y canela.

Las familias los elaboran de forma artesanal: cocinan la calabaza, la convierten en puré, la mezclan con la masa y cuecen los tamales al vapor dentro de hojas de maíz. Se preparan especialmente durante el otoño y las celebraciones del Día de Muertos, en octubre y noviembre.

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Su presencia en la mesa y en las ofrendas permite compartir un alimento de temporada y mantener vivos los recuerdos, sabores y tradiciones de los antepasados.

Receta de tamales de calabaza

Los tamales de calabaza son una preparación dulce hecha con masa de maíz, pulpa de calabaza de Castilla, piloncillo y canela. La mezcla se envuelve en hojas de maíz y se cuece al vapor hasta obtener una textura suave, húmeda y firme.

La receta combina la base tradicional del tamal con los sabores de los dulces mexicanos de otoño. La calabaza aporta humedad y un sabor delicado, mientras que el piloncillo recuerda a la calabaza enmielada, una preparación presente en varias regiones del país.

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La combinación de calabaza cocida con piloncillo y canela recuerda a los dulces tradicionales de otoño y aporta a estos tamales un sabor cálido, aromático y familiar.

La receta combina la base tradicional del tamal con los sabores de los dulces mexicanos de otoño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Preparación activa: 45 minutos.

Remojo de las hojas: 30 minutos.

Cocción de la calabaza: 20 a 30 minutos.

Cocción al vapor: 60 a 75 minutos.

Reposo final: 15 minutos.

Tiempo total aproximado: 2 horas con 45 minutos.

Ingredientes

500 g de harina de maíz nixtamalizado para tamales.

600 g de pulpa de calabaza de Castilla, sin cáscara ni semillas.

250 g de piloncillo rallado o troceado.

150 ml de agua.

1 raja de canela.

180 g de manteca de cerdo a temperatura ambiente.

1 cucharadita de polvo para hornear.

0.5 cucharadita de sal.

200 a 350 ml de agua tibia.

20 hojas secas de maíz para tamales.

Los tamales de calabaza son una preparación dulce hecha con masa de maíz, pulpa de calabaza de Castilla, piloncillo y canela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer tamales de calabaza, paso a paso

Coloca las hojas de maíz en un recipiente con agua caliente. Déjalas reposar durante 30 minutos, hasta que estén flexibles. Enjuágalas y escúrrelas. Corta la pulpa de calabaza en cubos y ponla en una olla junto con el piloncillo, 150 ml de agua y la canela. Tapa la olla y cocina a fuego bajo durante 20 a 30 minutos, hasta que la calabaza esté suave. Revuelve ocasionalmente para evitar que se pegue. Retira la canela y machaca la calabaza hasta obtener un puré. Si queda demasiado líquido, cocina la mezcla destapada durante algunos minutos más. Deja enfriar por completo el puré antes de incorporarlo a la masa. Si se mezcla caliente, puede alterar la textura. Bate la manteca durante 5 a 8 minutos, hasta que se vea más clara y esponjosa. Este paso ayuda a que los tamales queden ligeros. En otro recipiente, mezcla la harina de maíz, el polvo para hornear y la sal. Incorpora los ingredientes secos a la manteca poco a poco. Alterna con el puré de calabaza y agrega el agua tibia gradualmente. No agregues toda el agua de una vez. La masa debe quedar húmeda y fácil de untar, pero debe conservar su forma sobre la hoja. Coloca 2 a 3 cucharadas de masa en el centro de cada hoja. Extiéndela sin llegar a los bordes. Dobla los costados hacia el centro y lleva la punta inferior hacia arriba. No aprietes demasiado los tamales, porque la masa necesita espacio para expandirse. Añade agua a la vaporera sin que toque la rejilla. Cubre el fondo con algunas hojas de maíz y acomoda los tamales de pie, con la abertura hacia arriba. Tapa la vaporera y cocina durante 60 a 75 minutos, con hervor moderado. Si el agua se consume, agrega más por un costado y siempre caliente. Para comprobar la cocción, abre un tamal. La hoja debe desprenderse con facilidad y la masa debe sentirse firme, sin estar húmeda en el centro. Apaga el fuego y deja reposar los tamales durante 15 minutos antes de servir.

Estos tamales pueden acompañarse con café de olla, chocolate caliente o atole. También pueden formar parte de una ofrenda de Día de Muertos, junto con fruta de temporada, pan, flores y otros alimentos que recuerden a la familia.

Las familias pueden preparar esta receta al vapor durante noviembre, compartirla en la mesa o colocarla en la ofrenda del Día de Muertos como una muestra de cariño y memoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La preparación rinde aproximadamente 20 tamales, dependiendo del tamaño de las hojas y de la cantidad de masa utilizada en cada pieza.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Estimación aproximada por 1 tamal:

Calorías: 226 kcal.

Carbohidratos: 33 g.

Proteínas: 3 g.

Grasas: 10 g.

Fibra: 1 g.

Azúcares: 12 g aproximadamente.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Guarda los tamales en un recipiente hermético dentro del refrigerador durante 3 a 4 días.

Para recalentarlos, colócalos en la vaporera durante 10 a 15 minutos. También puedes congelarlos hasta por 3 meses y recalentarlos al vapor durante 20 a 30 minutos.