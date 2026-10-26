México

Talleres de maquillaje, máscaras y paseo de perritos disfrazados: así es el Bazar Paseo de las Ánimas en Tláhuac por Día de Muertos

Con entrada gratuita y hasta un recorrido especial para mascotas disfrazadas, Tláhuac presenta el Bazar Paseo de las Ánimas con talleres de cartonería, maquillaje y bordado

Calle con arco floral y letrero de bazar, puestos de comida, máscaras de calaveras en una mesa y dos mujeres con maquillaje facial.
La elaboración de máscaras de cartonería utiliza la misma técnica tradicional empleada en piñatas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La alcaldía Tláhuac presenta el Bazar Paseo de las Ánimas: Calaveras, Cartón y Sazón, con talleres de maquillaje de fantasía, máscaras de cartonería y un recorrido para perritos disfrazados, dentro de la programación del Festival Internacional de Día de Muertos (FIDDEM) 2026.

El bazar se instala en la calle Paseo Nuevo, en San Francisco Tlaltenco, del viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre, con entrada gratuita y horario corrido de 11:00 a 21:00 horas.

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La convocatoria confirma que el acceso al bazar es completamente gratuito durante los cinco días de actividad.

El Bazar Paseo de las Ánimas ofrece cuatro talleres durante los cinco días de actividad. (Instagram/Secretaría de Turismo de la Ciudad de México)
El Bazar Paseo de las Ánimas ofrece cuatro talleres durante los cinco días de actividad. (Instagram/Secretaría de Turismo de la Ciudad de México)

Cuatro talleres gratuitos abren la actividad en Paseo Nuevo

El bazar ofrece cuatro talleres sin costo para el público: decoración de cupcakes, bordado, elaboración de máscaras de cartonería y maquillaje de fantasía con motivos de catrina.

Los talleres se imparten dentro del área habilitada en Paseo Nuevo.

El taller de cartonería permite a los asistentes elaborar su propia máscara con la técnica tradicional usada en la fabricación de piñatas y figuras de temporada.

La oferta gastronómica incluye comida tradicional, tamales y comida rápida. (Instagram/Secretaría de Turismo de la Ciudad de México)
La oferta gastronómica incluye comida tradicional, tamales y comida rápida. (Instagram/Secretaría de Turismo de la Ciudad de México)

El taller de maquillaje de fantasía, por su parte, enseña la técnica para caracterizarse como catrina o catrín con diseños florales y de calavera sobre el rostro.

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Los talleres de decoración de cupcakes y bordado completan la oferta con actividades orientadas a públicos distintos, desde quienes buscan una experiencia gastronómica hasta quienes prefieren trabajar con textiles.

Textiles, artesanías y comida tradicional completan la oferta del bazar

El bazar reúne puestos de textiles y artesanías elaboradas por productores de Tlaltenco y zonas aledañas de Tláhuac. La oferta artesanal se exhibe a lo largo de la calle Paseo Nuevo, donde los visitantes pueden recorrer los distintos puestos durante las cinco jornadas del evento.

En el rubro gastronómico, el bazar ofrece comida tradicional, tamales y comida rápida para los asistentes.

Tamales de diferentes envolturas (hojas de maíz y plátano) apilados dentro de una vaporera de aluminio, con vapor blanco ascendiendo.
Los puestos se distribuyen a lo largo de la calle Paseo Nuevo durante las cinco jornadas del evento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación busca atender tanto a quienes buscan platillos típicos de la temporada como a quienes prefieren opciones de consumo inmediato mientras recorren el bazar.

La oferta comercial se suma a los talleres como parte de la propuesta general del evento. Los expositores provienen en su mayoría de la zona de San Francisco Tlaltenco y comunidades cercanas de Tláhuac.

El artista Saúl se presenta en vivo el 31 de octubre y el 1 de noviembre

El artista Saúl se presenta como invitado musical del bazar el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre, en el horario de 18:00 a 19:00 horas.

Su actuación forma parte de la programación cultural que acompaña a los talleres y la oferta gastronómica durante esos dos días.

Ilustración de una figura de Catrina con vestido morado y sombrero de cempasúchil ante un desfile y monumentos de la Ciudad de México.
La presentación musical ocurre de 18:00 a 19:00 horas, dentro del horario general del evento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presentación musical se suma como atractivo adicional dentro de los cinco días de actividad del bazar, aunque la alcaldía no confirmó programación artística para el resto de las jornadas, del 30 de octubre, 1 y 2 de noviembre.

Un recorrido de 40 minutos invita a disfrazar a las mascotas

El Bazar Paseo de las Ánimas se declara un evento pet friendly e invita a los asistentes a llevar a sus mascotas disfrazadas durante toda la jornada.

Como actividad adicional, la alcaldía programó el recorrido “Calavereando con tu Lomito” para el domingo 1 de noviembre a las 17:00 horas.

El recorrido tiene una duración total de 40 minutos y contempla cinco paradas a pie.

El trayecto inicia en Paseo Nuevo y concluye en el Arco Histórico de Tlaltenco.

El recorrido Calavereando con tu Lomito se realiza el domingo 1 de noviembre a las 17:00 horas. (Instagram/Secretaría de Turismo de la Ciudad de México)
El recorrido Calavereando con tu Lomito se realiza el domingo 1 de noviembre a las 17:00 horas. (Instagram/Secretaría de Turismo de la Ciudad de México)

La ruta avanza por la calle Independencia hasta Carlos A. Vidal, cruza por una tercera parada comercial dentro del trayecto y desemboca en la calle Guadalupe Victoria antes de llegar al arco histórico.

El recorrido representa una caminata de aproximadamente siete minutos entre cada tramo, según el mapa difundido por la alcaldía.

La convocatoria incluye una lista de recomendaciones para quienes participen con sus mascotas en el recorrido.

Entre los puntos del checklist figuran llevar agua para la hidratación de la mascota durante el trayecto y portar bolsas para el manejo de desechos.

La Guardería Canina Tláhuac ofrece un espacio de cuidado para las mascotas durante el bazar.
La Guardería Canina Tláhuac ofrece un espacio de cuidado para las mascotas durante el bazar.

La Guardería Canina Tláhuac participa como aliada del recorrido y ofrece un espacio de cuidado para las mascotas durante la jornada del bazar.

El servicio se promueve bajo el lema de ‘’cuidado, amor y seguridad’' para los animales de compañía que asisten al evento.

Cómo llegar en transporte público al Bazar Paseo de las Ánimas

La estación Tlaltenco de la Línea 12 del Metro es el acceso más cercano al bazar, ubicada a unos 11 minutos a pie de la sede en Paseo Nuevo.

La línea 12 conecta con estaciones como Mixcoac, Insurgentes Sur y Ermita antes de llegar a Tláhuac.

Desde la estación Tlaltenco, los visitantes pueden caminar hacia la avenida Tláhuac y tomar las calles Galeana o Vicente Guerrero para llegar a la zona del bazar.

La estación Tlaltenco de la Línea 12 del Metro se ubica a aproximadamente 12 minutos del Bazar. (Gobierno de la Ciudad de México)
La estación Tlaltenco de la Línea 12 del Metro se ubica a aproximadamente 12 minutos del Bazar. (Gobierno de la Ciudad de México)

La parada de camión Av. Tláhuac - Galeana se ubica a pocos minutos a pie de la colonia San Francisco Tlaltenco.

Para quienes llegan desde el oriente de la ciudad, la línea 2 del Cablebús ofrece una alternativa con la estación Torres Buenavista como punto de conexión cercano al bazar.

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