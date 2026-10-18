Mini pizzas con forma de calabaza: la receta rápida para la cena de disfraces de Halloween

Para una noche de disfraces no necesitas una cena complicada, sino una receta que llame la atención. Estas mini pizzas con forma de calabaza cumplen con ambas condiciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una cena de Halloween no necesita complicarse para convertirse en el centro de la fiesta. Estas mini pizzas con forma de calabaza se preparan con pocos ingredientes, tienen una presentación divertida y permiten que los niños participen en la cocina.

La receta es ideal para una noche de disfraces, una merienda temática o una reunión familiar. Puedes servirlas junto con palomitas, verduras cortadas, brochetas de fruta o una bebida de color naranja para completar la mesa.

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Receta de mini pizzas con forma de calabaza

Estas mini pizzas utilizan obleas para empanadillas como base y cubierta. Entre ambas capas se coloca salsa de tomate, queso y el relleno que prefieras. La oblea superior se recorta para imitar la silueta de una calabaza, con rabillo, ojos y boca.

El resultado es una pizza pequeña, dorada y crujiente, con el queso fundido en el interior. La preparación permite adaptar el relleno a diferentes gustos. Puedes usar jamón, pepperoni, atún, champiñones o simplemente tomate y queso.

Ingredientes para 8 mini pizzas

16 obleas para empanadillas o masa fina.

1 frasco de tomate frito o salsa de tomate.

1 paquete de queso rallado para gratinar.

1 cucharadita de orégano seco.

1 pizca de sal.

1 cucharada de sémola fina de trigo, opcional.

Jamón, atún, pepperoni, champiñones u otro relleno al gusto.

Las cantidades están pensadas para preparar 8 mini pizzas, suficientes para 4 porciones. Si las servirás como botana o parte de una mesa de Halloween, calcula 1 o 2 unidades por persona.

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El resultado es una pizza pequeña, dorada y crujiente, con el queso fundido en el interior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Preparación: 15 minutos

Cocción: 15 minutos

Tiempo total: 30 minutos

El tiempo puede variar según la velocidad con la que cortes las caras de las calabazas. Si participan niños, conviene dejar listas las obleas y permitir que ellos ayuden con la decoración.

Cómo hacer mini pizzas con forma de calabaza

1. Precalienta el horno a 200-250 ℃ con calor arriba y abajo. El horno debe estar caliente antes de introducir las pizzas para conseguir un acabado dorado.

2. Separa las 16 obleas y colócalas sobre una superficie limpia. Reserva 8 para las bases y utiliza las otras 8 para formar las tapas decorativas.

3. Toma las obleas destinadas a las tapas. Con un cuchillo, recorta ligeramente la parte superior para formar un pequeño rabillo. También puedes adelgazar los laterales para darles una silueta más ovalada.

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4. Haz los ojos y la boca de cada calabaza. Los cortes pueden ser triangulares, cuadrados o irregulares para que cada pizza tenga una expresión distinta.

5. Coloca las 8 obleas base sobre una charola para horno. Si lo deseas, usa papel para hornear para evitar que se peguen.

6. Extiende una capa fina de tomate sobre cada base. Evita cubrir los bordes para que la salsa no se salga durante la cocción.

7. Añade el orégano, la sal y el queso rallado. Incorpora el relleno adicional en poca cantidad. Un exceso puede dificultar el cierre de las pizzas.

8. Coloca encima las obleas decoradas y alinea los bordes. Presiona suavemente alrededor de cada pieza para que las capas queden unidas.

9. Recorta el sobrante con un cuchillo o utiliza un cortador redondo para conseguir bordes más uniformes.

10. Espolvorea la sémola fina sobre la charola o sobre la superficie de las obleas. Este ingrediente es opcional, pero ayuda a conseguir una textura más crujiente.

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11. Hornea durante 15 minutos, hasta que las obleas estén doradas y el queso se haya fundido.

12. Retira las mini pizzas del horno y déjalas reposar durante 2 minutos antes de servir. El relleno estará muy caliente al salir.

Las cantidades están pensadas para preparar 8 mini pizzas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para una mejor presentación

Para conseguir calabazas más reconocibles, corta los ojos en forma de triángulo y la boca con pequeñas líneas verticales. No hagas cortes demasiado grandes, porque podrían deformarse durante la cocción.

También puedes pintar el rabillo con un poco de huevo batido antes de hornear. Así adquirirá un color más intenso. Si quieres preparar una versión más llamativa, añade tiras de pimiento naranja o amarillo sobre el queso.

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La sémola fina de trigo aporta un toque crujiente, pero no es indispensable. Si no la tienes, hornea las pizzas directamente sobre papel para horno o una charola ligeramente engrasada.

¿Cuántas porciones rinde la receta?

Esta preparación rinde 8 mini pizzas. Para una comida principal, calcula 2 unidades por persona, por lo que la receta alcanza para 4 porciones.

En una fiesta, donde se sirven varios platillos, puede rendir para más personas. En ese caso, ofrece 1 mini pizza por invitado y acompaña con otros alimentos.

Valor nutricional aproximado

Cada porción de 2 mini pizzas aporta aproximadamente:

Calorías: 440 kcal

Proteínas: 18 g

Grasas: 18 g

Carbohidratos: 48 g

Fibra: 3 g

Sodio: 900 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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Si quieres una receta que los niños puedan ayudar a preparar, estas mini pizzas son una gran opción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conservación y recalentado

Guarda las mini pizzas sobrantes en un recipiente hermético dentro del refrigerador. Se conservan durante un máximo de 3 días.

Para recalentarlas, colócalas en el horno a 180 ℃ durante 5-7 minutos. También puedes usar una freidora de aire durante 3-5 minutos. El microondas es práctico, pero puede ablandar las obleas.

Una receta ideal para Halloween

Estas mini pizzas combinan una preparación rápida con una presentación que llama la atención desde el primer momento. Su tamaño facilita el servicio y permite que cada invitado elija un relleno diferente.

Además, la receta se puede preparar con anticipación. Recorta las obleas, organiza los ingredientes y arma las pizzas poco antes de la cena. Así solo tendrás que hornearlas y servirlas calientes cuando comiencen los disfraces y las actividades de Halloween.

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