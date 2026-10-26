Comentario de Juan Guarnizo sobre boda con Ari Gameplays desata polémica en redes

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Juan Guarnizo volvió a quedar en el centro de la conversación digital después de que se viralizara un clip en el que bromea sobre el impacto que tuvieron las bodas en su vida. “Amigo, en Tortillaland me traumaticé de por vida con una boda. Y en la vida real también”, dijo durante una transmisión, en una referencia que algunos usuarios relacionaron con su matrimonio con Ari Gameplays.

Tras las críticas, el creador colombiano pidió a su comunidad que dejara de involucrarse en discusiones y ataques. “Pelearse con tanta gente es literalmente un desgaste mental”, afirmó, al explicar que las plataformas deberían servir para entretenerse y no para acumular conflictos personales.

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Guarnizo también aseguró que, pese a mantenerse alejado de las polémicas, ha recibido comentarios ofensivos contra él y su familia. Según relató, algunas cuentas se dedican a acosarlo y otras han publicado acusaciones que, afirmó, ya están siendo atendidas por sus abogados. El streamer defendió su derecho a hablar de sus experiencias personales, aunque reconoció que hacerlo puede provocar nuevas reacciones.

El divorcio de Juan Guarnizo y Ari Gameplays: qué se sabe

(Instagram @arigameplays)

Ari Gameplays y Juan Guarnizo anunciaron su separación en septiembre de 2024, después de cinco años de matrimonio. Ambos comunicaron la decisión mediante transmisiones independientes y pidieron a sus seguidores que respetaran el proceso. Juan describió la ruptura como una decisión complicada, pero aseguró que se había desarrollado con tranquilidad.

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Ninguno ofreció detalles específicos sobre los motivos de la separación y ambos señalaron que querían preservar parte de su intimidad.

La controversia volvió a crecer en noviembre de 2025, cuando Juan habló sobre el anillo de compromiso y comentó que creía haberlo tirado o vendido. Sus palabras provocaron críticas de usuarios que consideraron innecesario exponer ese detalle. El episodio contribuyó a mantener la ruptura bajo el escrutinio público, aunque no demuestra por sí mismo que existiera una disputa entre ambos.

Rivers y Ari Gameplays: los rumores que dividieron a sus comunidades

Rivers y Ari Gameplays - (X)

Las especulaciones sobre una posible relación sentimental entre Ari y Rivers se intensificaron después de la separación. Los seguidores comenzaron a analizar sus transmisiones, fotografías, viajes y muestras de cariño, mientras surgían teorías sobre una supuesta infidelidad durante el matrimonio. Sin embargo, no existe una confirmación pública de que Ari y Rivers mantengan una relación amorosa ni pruebas verificadas que demuestren una infidelidad.

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En octubre de 2025 también circularon comentarios de Juan sobre Rivers que alimentaron las interpretaciones de algunos usuarios. El streamer insinuó que había motivos más profundos detrás de sus diferencias con ella, lo que desató teorías sobre un posible triángulo sentimental. No obstante, las especulaciones de los seguidores no constituyen evidencia sobre la vida privada de los creadores.

La conversación volvió a intensificarse en 2026, cuando Rivers publicó contenido sobre su preparación para La Velada del Año VI. Una frase pronunciada durante una transmisión, “No te quiero esconder”, fue interpretada por parte de la audiencia como una posible señal de romance con Ari. Ninguna de las dos confirmó públicamente esa interpretación, por lo que su vínculo sentimental continúa sin estar establecido.

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Juan pide frenar los ataques en internet

El colombiano estuvo en el Cupra Arena de Barcelona para los cuartos de final de la Kings League Infojobs. Crédito: juansguarnizo / Instagram

Durante su directo, Guarnizo aseguró que atraviesa uno de los periodos más tranquilos de su carrera, pese a que considera que ha recibido comentarios especialmente agresivos. “Yo creo que estoy en absolutamente todo mi derecho de hablar de mi vida si se me antoja”, sostuvo, al cuestionar que se utilicen fragmentos antiguos para atacarlo sin considerar el contexto.

También pidió a sus seguidores que no respondan a cada provocación: “Si tu hobby, que se supone que te debe de entretener, no te está distrayendo, sino que te está generando más problemas, tienes que buscar otro hobby”. Con esa reflexión, defendió que las comunidades digitales no deberían convertirse en espacios de hostigamiento.

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La polémica deja en evidencia cómo una broma puede reabrir discusiones sobre una separación ocurrida años atrás y mezclarse con rumores sobre terceras personas. Mientras Juan denuncia el desgaste que le generan las críticas, la relación entre Ari y Rivers sigue siendo un asunto privado. Sin declaraciones que confirmen las teorías, las interpretaciones de los seguidores no deben confundirse con hechos comprobados.