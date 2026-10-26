Thalía sorprende a Yolanda Andrade con un enorme regalo hecho a mano

Fotos: Twitter/TvAztecaJalisco // Instagram@thalia

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La actriz Yolanda Andrade recibió en su casa la cobija artesanal que la cantante Thalía confeccionó tras semanas de trabajo manual. El envío llegó a territorio mexicano mediante un paquete sellado al vacío debido a las dimensiones del tejido.

La conductora de televisión exhibió la pieza en sus plataformas digitales y agradeció la dedicación de su amiga. La elaboración requirió 16 madejas de estambre grueso y largas jornadas de trabajo de pie para unir los hilos sin herramientas tradicionales.

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La entrega concluyó un proceso que la cantante documentó paso a paso ante millones de personas. El proyecto representó la tercera cobija que la intérprete elaboró en su vida, luego de tejer una para su hija Sabrina Sakaë y otra para uso personal.

Yolanda Andrade mostró el paquete tras el envío desde Estados Unidos

Andrade abrió la transmisión con un mensaje directo a su audiencia, en la grabación destacó el esfuerzo físico y logístico que implicó el traslado de la prenda desde el extranjero.

La conductora expresó: “Aviso importante, querido público conocedor. Porque ya llegó el cobijón. Este cobijón me lo hizo mi querida Mu, mi amor Mu, con sus propias manitas”.

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Andrade utilizó así el apodo con el que nombra habitualmente a la artista.

La presentadora explicó que el traslado de la manta enfrentó complicaciones operativas por su peso y volumen, la pieza cumplió con la solicitud que Andrade formuló a la cantante para contar con una prenda abrigadora en su hogar.

Andrade subrayó: “Ha causado mucha sensación y la verdad, si ustedes supieran, ha causado mucho trabajo que llegara, pero también mucho trabajo que ella hiciera esta cobija grande para mí”.

La conductora de televisión recibió en su casa la cobija artesanal que la cantante Thalía confeccionó para ella y agradeció la dedicación de su amiga. IG: yolandaamor

Un corazón con pulseras e hilos de oro acompañó la entrega

Durante el mismo registro visual, Andrade aprovechó para mostrar otra pieza de arte objeto que la cantante elaboró para ella en una etapa previa. Se trató de un cuadro decorativo con valor biográfico que reúne recuerdos compartidos durante más de cuatro décadas de amistad.

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La pieza plástica contenía incrustaciones mecánicas, medallas religiosas y fragmentos textiles de joyería. Andrade describió la composición señalando cada elemento adherido a la superficie: “Es un cuadro muy bonito, es un corazón que ella puso muchas cositas”.

La conductora detalló los objetos que integraban la obra y destacó los accesorios personales que ambas portaron de manera simultánea en su juventud. El cuadro incluyó engranajes de reloj y pulseras que ambas llevaron en las muñecas durante diversas etapas de su carrera artística.

La presentadora sostuvo: “Estas pulseritas las usamos ella y yo muchos años. ¿Te acuerdas, mi Musita? Son hilos de oro, es un cuadro que yo valoro mucho, para mí es de museo, obra de arte”.

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La obra contiene engranajes de reloj, candados antiguos y las pulseras de oro que ambas compartieron durante años, una pieza que la conductora calificó como una obra de museo. (IG: yolandaamor)

Dieciséis madejas de estambre conformaron la pieza tejida sin agujas

El antecedente de la colcha se remontó a los primeros días de octubre en Estados Unidos. La cantante descubrió la técnica del tejido manual tras cursar un cuadro de gripe que la obligó a permanecer en reposo dentro de su residencia.

La intérprete aprendió la técnica de su madre mediante ganchos y agujas en su niñez. Años después adoptó el método de entrelazado directo con los dedos tras observar tutoriales en línea, prescindiendo de cualquier instrumento metálico o de madera para unir las hebras.

La búsqueda del material constituyó el primer obstáculo del proyecto. Andrade solicitó que la colcha fuera estrictamente de tono gris, lo que obligó a la cantante a recorrer diversos comercios hasta localizar la textura suave y el grosor adecuado para el tejido.

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La cantante relató en sus grabaciones el desgaste físico derivado de las dimensiones del lienzo.

La confección exigió pausas continuas para realizar estiramientos musculares de cuello y espalda debido a las horas que permaneció de pie manipulando el peso del estambre.

Para remitir el paquete hacia México, la cantante requirió el auxilio de asistentes para enrollar la pieza.

El equipo comprimió el textil dentro de bolsas de sellado hermético mediante succión al vacío y refuerzos de cinta adhesiva para facilitar su transportación aérea.

La cantante Thalía confeccionó de forma artesanal una cobija de grandes dimensiones para su amiga. IG: thalia

La confección manual detonó réplicas entre seguidores en redes sociales

La difusión del proceso de elaboración generó réplicas y proyectos similares entre las comunidades digitales de ambas celebridades.

Decenas de usuarios comenzaron a compartir fotografías de sus propios tejidos caseros inspirados en el diseño exhibido por la cantante.

Andrade reconoció la tendencia desatada por la pieza artesanal y validó el entusiasmo de los internautas. La presentadora sostuvo que la iniciativa rescató el valor del trabajo hecho a mano en una época dominada por compras comerciales impersonales.

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Thalía utilizó varias madejas de estambre gris para confeccionar a mano la cobija que envió a Yolanda Andrade. (IG: thalia)

La conductora concluyó sobre la repercusión comunitaria: “Y hablando de cobijón, ha pasado una locura, porque todo el mundo quiere hacer cobijas y me parece una muy buena idea. ¿Por qué? Porque es un regalo de amor hecho con las propias manos”.

El obsequio llegó mientras Andrade mantiene bajo supervisión médica su estado de salud general en la capital del país.

El arribo de la pieza tejida cerró semanas de trabajo manual que la cantante documentó desde su residencia en Estados Unidos.

Para Andrade, tanto la cobija como el corazón decorativo representan piezas de colección que celebran años de complicidad y un recordatorio de cariño en una etapa determinante para su salud.

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Las muestras de respaldo público entre ambas creadoras continuaron sumando reacciones entre colegas del gremio televisivo y seguidores en diversas plataformas.