Pambazos y tlacoyos: los antojitos que no pueden faltar en Día de Muertos

Los pambazos y los tlacoyos son dos de los antojitos que no pueden faltar durante las celebraciones de Día de Muertos en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Durante el Día de Muertos en México, las familias preparan pambazos y tlacoyos para compartir en casa, en los mercados y junto a las ofrendas, porque la comida también ayuda a mantener vivos los recuerdos y las tradiciones.

Estos antojitos, elaborados con maíz, frijol, haba, chile y queso, forman parte de la cocina popular mexicana. Los pambazos se relacionan con la tradición del Estado de México, mientras que los tlacoyos tienen una fuerte presencia en Tlaxcala y otras regiones del país.

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Receta de Pambazos y tlacoyos

Los pambazos se preparan con una masa frita que puede rellenarse con frijoles, papa, chorizo, mole o picadillo. Para lograr una mejor textura, la masa debe reposar durante toda la noche antes de freírse.

Los tlacoyos de haba se elaboran con masa de maíz y un relleno de habas molidas con chile. Después se cuecen en comal y se fríen en manteca hasta que quedan dorados. Se sirven con salsa de tomate, queso añejo, chorizo y cebolla.

Tiempo de preparación

Pambazos

Preparación activa: 30 minutos.

Reposo de la masa: 24 horas.

Cocción: 15 minutos.

Rendimiento: 6 a 8 piezas.

Tlacoyos

Preparación: 30 minutos.

Cocción: 45 minutos aproximadamente.

Rendimiento: 6 a 8 porciones.

Ingredientes

Para los pambazos

300 gramos de harina, más 3 cucharadas para amasar.

2 cucharadas de manteca.

2 huevos.

1 cucharadita de sal.

0.5 taza de leche, aproximadamente.

0.5 litro de aceite para freír.

Frijoles refritos, al gusto.

Ensalada de papa, al gusto.

Chorizo frito, al gusto.

Chile chipotle, al gusto.

Lechuga picada, al gusto.

Mole o picadillo, al gusto.

Queso rallado, al gusto.

Para los tlacoyos

230 gramos de habas secas.

0.25 cucharadita de tequesquite.

3 chiles chipotles dorados en manteca.

1 hoja de aguacate ligeramente asada.

175 gramos de manteca.

460 gramos de masa de maíz.

75 gramos de queso añejo rallado.

150 gramos de chorizo en trozos y frito.

4 cebollas.

230 gramos de tomate de cáscara cocido.

Sal, al gusto.

Ambos antojitos reflejan la importancia del maíz y de los rellenos tradicionales en la cocina popular del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer pambazos paso a paso

Cierne la harina con la sal. Forma una fuente y coloca en el centro los huevos y la manteca. Integra los ingredientes y agrega la leche poco a poco hasta obtener una masa suave. Unta la masa con un poco de aceite. Colócala en un recipiente, cúbrela con un lienzo y déjala reposar durante 24 horas. Al día siguiente, extiende la masa hasta obtener un grosor ligeramente mayor a 0.5 centímetros. Corta piezas ovaladas con un molde. Marca una pequeña cruz superficial en el centro de cada pieza. Calienta el aceite y fríe los pambazos hasta que estén dorados por todos lados. Escúrrelos sobre papel absorbente. Abre cada pambazo por la mitad. Rellénalo con frijoles, ensalada de papa, chorizo, chipotle, lechuga, mole o picadillo. Espolvorea queso rallado y sirve.

Consejo técnico: La masa debe quedar suave, pero no pegajosa. Agrega la leche poco a poco para controlar la textura.

Consejo técnico: El aceite debe estar caliente antes de freír. Si está frío, los pambazos absorberán demasiada grasa.

Los pambazos se preparan con una masa frita que puede rellenarse con frijoles, papa, chorizo, mole o picadillo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer tlacoyos paso a paso

Cuece las habas con el tequesquite y sal hasta que estén suaves. Lava y escurre las habas cocidas. Muele las habas con los chipotles y la hoja de aguacate. Calienta 2 cucharadas de manteca. Fríe la pasta de haba y reserva. Divide la masa de maíz en porciones. Forma piezas ovaladas. Coloca pasta de haba en el centro de cada pieza. Cierra los tlacoyos con la misma masa. Presiona bien los bordes para evitar que se abran. Cuece los tlacoyos en un comal a fuego lento. Fríelos después en manteca hasta que estén ligeramente dorados. Para la salsa, muele los tomates de cáscara con 1 cebolla. Fríe la salsa en 1 cucharada de manteca hasta que espese. Desflema las 3 cebollas restantes y córtalas en rodajas. Sirve los tlacoyos con salsa, queso añejo, chorizo y cebolla.

Consejo técnico: Sella bien los tlacoyos antes de cocinarlos para que el relleno no se salga.

Consejo técnico: Cuece primero la masa en el comal y fríe después. Así los tlacoyos mantienen su forma.

La preparación de los tlacoyos, sus ingredientes y sus tiempos corresponden a la receta tradicional registrada en el recetario consultado.

Los tlacoyos de haba se elaboran con masa de maíz y un relleno de habas molidas con chile. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Los pambazos rinden 6 a 8 piezas.Los tlacoyos rinden 6 a 8 porciones.

La receta original señala estos rendimientos para cada preparación.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Estimación para una porción que incluye 1 pambazo y 1 tlacoyo, sin considerar variaciones en el relleno:

Calorías: 620 kcal.

Proteínas: 19 g.

Carbohidratos: 72 g.

Grasas: 29 g.

Fibra: 10 g.

Sodio: 780 mg aproximadamente.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Guarda los pambazos y tlacoyos en recipientes herméticos dentro del refrigerador.

Consúmelos en un periodo máximo de 2 días .

Conserva los rellenos, las salsas, el chorizo y la cebolla por separado. Recalienta los antojitos en comal o sartén.

No los dejes a temperatura ambiente durante más de 2 horas.