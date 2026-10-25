México

Pambazos y tlacoyos: los antojitos que no pueden faltar en Día de Muertos

Para celebrar el Día de Muertos, las familias mexicanas preparan antojitos que combinan ingredientes sencillos y sabores tradicionales

Dos pambazos y tres tlacoyos en platos de barro sobre una mesa de madera, ante un altar con flores de cempasúchil, papel picado y velas.
Los pambazos y los tlacoyos son dos de los antojitos que no pueden faltar durante las celebraciones de Día de Muertos en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Durante el Día de Muertos en México, las familias preparan pambazos y tlacoyos para compartir en casa, en los mercados y junto a las ofrendas, porque la comida también ayuda a mantener vivos los recuerdos y las tradiciones.

Estos antojitos, elaborados con maíz, frijol, haba, chile y queso, forman parte de la cocina popular mexicana. Los pambazos se relacionan con la tradición del Estado de México, mientras que los tlacoyos tienen una fuerte presencia en Tlaxcala y otras regiones del país.

PUBLICIDAD

Receta de Pambazos y tlacoyos

Los pambazos se preparan con una masa frita que puede rellenarse con frijoles, papa, chorizo, mole o picadillo. Para lograr una mejor textura, la masa debe reposar durante toda la noche antes de freírse.

Los tlacoyos de haba se elaboran con masa de maíz y un relleno de habas molidas con chile. Después se cuecen en comal y se fríen en manteca hasta que quedan dorados. Se sirven con salsa de tomate, queso añejo, chorizo y cebolla.

Tiempo de preparación

Pambazos

  • Preparación activa: 30 minutos.
  • Reposo de la masa: 24 horas.
  • Cocción: 15 minutos.
  • Rendimiento: 6 a 8 piezas.

Tlacoyos

  • Preparación: 30 minutos.
  • Cocción: 45 minutos aproximadamente.
  • Rendimiento: 6 a 8 porciones.

Ingredientes

Para los pambazos

  • 300 gramos de harina, más 3 cucharadas para amasar.
  • 2 cucharadas de manteca.
  • 2 huevos.
  • 1 cucharadita de sal.
  • 0.5 taza de leche, aproximadamente.
  • 0.5 litro de aceite para freír.
  • Frijoles refritos, al gusto.
  • Ensalada de papa, al gusto.
  • Chorizo frito, al gusto.
  • Chile chipotle, al gusto.
  • Lechuga picada, al gusto.
  • Mole o picadillo, al gusto.
  • Queso rallado, al gusto.

Para los tlacoyos

  • 230 gramos de habas secas.
  • 0.25 cucharadita de tequesquite.
  • 3 chiles chipotles dorados en manteca.
  • 1 hoja de aguacate ligeramente asada.
  • 175 gramos de manteca.
  • 460 gramos de masa de maíz.
  • 75 gramos de queso añejo rallado.
  • 150 gramos de chorizo en trozos y frito.
  • 4 cebollas.
  • 230 gramos de tomate de cáscara cocido.
  • Sal, al gusto.
Vista cenital de dos secciones con cuencos de barro y platos que contienen masa, granos, verduras, embutidos y especias sobre madera.
Ambos antojitos reflejan la importancia del maíz y de los rellenos tradicionales en la cocina popular del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer pambazos paso a paso

  1. Cierne la harina con la sal.
  2. Forma una fuente y coloca en el centro los huevos y la manteca.
  3. Integra los ingredientes y agrega la leche poco a poco hasta obtener una masa suave.
  4. Unta la masa con un poco de aceite.
  5. Colócala en un recipiente, cúbrela con un lienzo y déjala reposar durante 24 horas.
  6. Al día siguiente, extiende la masa hasta obtener un grosor ligeramente mayor a 0.5 centímetros.
  7. Corta piezas ovaladas con un molde.
  8. Marca una pequeña cruz superficial en el centro de cada pieza.
  9. Calienta el aceite y fríe los pambazos hasta que estén dorados por todos lados.
  10. Escúrrelos sobre papel absorbente.
  11. Abre cada pambazo por la mitad.
  12. Rellénalo con frijoles, ensalada de papa, chorizo, chipotle, lechuga, mole o picadillo.
  13. Espolvorea queso rallado y sirve.

Consejo técnico: La masa debe quedar suave, pero no pegajosa. Agrega la leche poco a poco para controlar la textura.

Consejo técnico: El aceite debe estar caliente antes de freír. Si está frío, los pambazos absorberán demasiada grasa.

Dos pambazos con chorizo, papa y queso en un plato de barro, con un altar de flores de cempasúchil, velas y papel picado al fondo.
Los pambazos se preparan con una masa frita que puede rellenarse con frijoles, papa, chorizo, mole o picadillo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer tlacoyos paso a paso

  1. Cuece las habas con el tequesquite y sal hasta que estén suaves.
  2. Lava y escurre las habas cocidas.
  3. Muele las habas con los chipotles y la hoja de aguacate.
  4. Calienta 2 cucharadas de manteca.
  5. Fríe la pasta de haba y reserva.
  6. Divide la masa de maíz en porciones.
  7. Forma piezas ovaladas.
  8. Coloca pasta de haba en el centro de cada pieza.
  9. Cierra los tlacoyos con la misma masa.
  10. Presiona bien los bordes para evitar que se abran.
  11. Cuece los tlacoyos en un comal a fuego lento.
  12. Fríelos después en manteca hasta que estén ligeramente dorados.
  13. Para la salsa, muele los tomates de cáscara con 1 cebolla.
  14. Fríe la salsa en 1 cucharada de manteca hasta que espese.
  15. Desflema las 3 cebollas restantes y córtalas en rodajas.
  16. Sirve los tlacoyos con salsa, queso añejo, chorizo y cebolla.

Consejo técnico: Sella bien los tlacoyos antes de cocinarlos para que el relleno no se salga.

Consejo técnico: Cuece primero la masa en el comal y fríe después. Así los tlacoyos mantienen su forma.

La preparación de los tlacoyos, sus ingredientes y sus tiempos corresponden a la receta tradicional registrada en el recetario consultado.

Tres tlacoyos con salsa, queso y chorizo sobre un plato de barro, acompañados al fondo por velas encendidas, flores anaranjadas y papel picado.
Los tlacoyos de haba se elaboran con masa de maíz y un relleno de habas molidas con chile. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Los pambazos rinden 6 a 8 piezas.Los tlacoyos rinden 6 a 8 porciones.

La receta original señala estos rendimientos para cada preparación.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Estimación para una porción que incluye 1 pambazo y 1 tlacoyo, sin considerar variaciones en el relleno:

  • Calorías: 620 kcal.
  • Proteínas: 19 g.
  • Carbohidratos: 72 g.
  • Grasas: 29 g.
  • Fibra: 10 g.
  • Sodio: 780 mg aproximadamente.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

PUBLICIDAD

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

  • Guarda los pambazos y tlacoyos en recipientes herméticos dentro del refrigerador.
  • Consúmelos en un periodo máximo de 2 días.
  • Conserva los rellenos, las salsas, el chorizo y la cebolla por separado. Recalienta los antojitos en comal o sartén.
  • No los dejes a temperatura ambiente durante más de 2 horas.

Temas Relacionados

PambazosTlacoyosGastronomia MexicanaDia De MuertosOfrendamexico-recetasmexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Buen Gobierno participa en tres convenciones internacionales contra la corrupción y colabora con 14 países

La dependencia ha intervenido en más de 36 foros multilaterales desde su creación y trabaja con organismos como la OCDE, la OEA y la ONU

Buen Gobierno participa en tres convenciones internacionales contra la corrupción y colabora con 14 países

Sheinbaum defiende al sistema de salud en plena crisis del IMSS: “Está mejor que antes”

a presidenta rechazó los señalamientos sobre el deterioro de las instituciones públicas, mientras trabajadores del Seguro Social mantienen sus demandas por mejores condiciones laborales y atención médica

Sheinbaum defiende al sistema de salud en plena crisis del IMSS: “Está mejor que antes”

Interpuesto encabeza concierto gratuito para el gran cierre de la Feria de la Cecina de Yecapixtla 2026: fecha, horario y cómo llegar

La banda de rock urbano llega al Zócalo municipal el viernes 30 de octubre a las 22:30 horas, dentro de la programación final de los diez días de festejo en Morelos

Interpuesto encabeza concierto gratuito para el gran cierre de la Feria de la Cecina de Yecapixtla 2026: fecha, horario y cómo llegar

De suplentes en Vaselina a estrellas de Timbiriche: la obra que lanzó a Thalía, Capetillo y Edith Márquez

La producción de 1984 frenó los planes de rebautizar a la banda y transformó a sus coristas en las voces de su etapa con mayores ventas

De suplentes en Vaselina a estrellas de Timbiriche: la obra que lanzó a Thalía, Capetillo y Edith Márquez

Feminicidio de una abuela y su nieta en Chiapas habría sido por venganza: fiscalía va por 100 años de cárcel

Uno de los presuntos responsables fue privado de la vida por una multitud enardecida

Feminicidio de una abuela y su nieta en Chiapas habría sido por venganza: fiscalía va por 100 años de cárcel
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen hoy en México 25 de octubre: linchan a uno de los arrestados por feminicidio de abuela y nieta en Chiapas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen hoy en México 25 de octubre: linchan a uno de los arrestados por feminicidio de abuela y nieta en Chiapas

Defensa de César Jáuregui impugnará su vinculación a proceso por traición a la patria: acusan falta de pruebas directas en su contra

Por vínculos con Los Tlacos: arrestan al exoficial mayor del Ayuntamiento de Copalillo por extorsión a comerciantes

Asesinan a una policía en Guanajuato: iba saliendo de su turno cuando fue baleada en Purísima del Rincón

Investigan a influencer venezolana por operaciones con recursos de procedencia ilícita tras arrestarla con más de 1 millón de pesos en CDMX

ENTRETENIMIENTO

De suplentes en Vaselina a estrellas de Timbiriche: la obra que lanzó a Thalía, Capetillo y Edith Márquez

De suplentes en Vaselina a estrellas de Timbiriche: la obra que lanzó a Thalía, Capetillo y Edith Márquez

Exatlón México: Quién sale eliminado hoy domingo 25 de octubre del 2026

Por qué ‘Contra el huracán’, película sobre Otis en Acapulco, esta siendo “destrozada” por los afectados reales

Fede Vigevani abre nueva función en el Auditorio Nacional: fecha, precios y dónde comprar boletos

Christian Chávez habla del futuro de RBD y pone en duda una reconciliación con sus compañeros

DEPORTES

Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026: cuándo empiezan y dónde ver las competencias en México

Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026: cuándo empiezan y dónde ver las competencias en México

Beca Benito Juárez 2026: qué beneficiarios reciben su pago mañana lunes 26 de octubre

Preolímpico de Softbol para Los Ángeles 2028 se disputará en México

Protagonistas de México contra el mundo comienzan a llegar a Arabia Saudita donde Canelo enfrentará a Mbilli

Cuándo es el siguiente partido de México en el Mundial Femenil Sub 17 y a quién enfrenta en los Octavos de Final