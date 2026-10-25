Pambazos y tlacoyos: los antojitos que no pueden faltar en Día de Muertos

Durante el Día de Muertos en México, las familias preparan pambazos y tlacoyos para compartir en casa, en los mercados y junto a las ofrendas, porque la comida también ayuda a mantener vivos los recuerdos y las tradiciones.
Estos antojitos, elaborados con maíz, frijol, haba, chile y queso, forman parte de la cocina popular mexicana. Los pambazos se relacionan con la tradición del Estado de México, mientras que los tlacoyos tienen una fuerte presencia en Tlaxcala y otras regiones del país.
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Receta de Pambazos y tlacoyos
Los pambazos se preparan con una masa frita que puede rellenarse con frijoles, papa, chorizo, mole o picadillo. Para lograr una mejor textura, la masa debe reposar durante toda la noche antes de freírse.
Los tlacoyos de haba se elaboran con masa de maíz y un relleno de habas molidas con chile. Después se cuecen en comal y se fríen en manteca hasta que quedan dorados. Se sirven con salsa de tomate, queso añejo, chorizo y cebolla.
Tiempo de preparación
Pambazos
- Preparación activa: 30 minutos.
- Reposo de la masa: 24 horas.
- Cocción: 15 minutos.
- Rendimiento: 6 a 8 piezas.
Tlacoyos
- Preparación: 30 minutos.
- Cocción: 45 minutos aproximadamente.
- Rendimiento: 6 a 8 porciones.
Ingredientes
Para los pambazos
- 300 gramos de harina, más 3 cucharadas para amasar.
- 2 cucharadas de manteca.
- 2 huevos.
- 1 cucharadita de sal.
- 0.5 taza de leche, aproximadamente.
- 0.5 litro de aceite para freír.
- Frijoles refritos, al gusto.
- Ensalada de papa, al gusto.
- Chorizo frito, al gusto.
- Chile chipotle, al gusto.
- Lechuga picada, al gusto.
- Mole o picadillo, al gusto.
- Queso rallado, al gusto.
Para los tlacoyos
- 230 gramos de habas secas.
- 0.25 cucharadita de tequesquite.
- 3 chiles chipotles dorados en manteca.
- 1 hoja de aguacate ligeramente asada.
- 175 gramos de manteca.
- 460 gramos de masa de maíz.
- 75 gramos de queso añejo rallado.
- 150 gramos de chorizo en trozos y frito.
- 4 cebollas.
- 230 gramos de tomate de cáscara cocido.
- Sal, al gusto.
Cómo hacer pambazos paso a paso
- Cierne la harina con la sal.
- Forma una fuente y coloca en el centro los huevos y la manteca.
- Integra los ingredientes y agrega la leche poco a poco hasta obtener una masa suave.
- Unta la masa con un poco de aceite.
- Colócala en un recipiente, cúbrela con un lienzo y déjala reposar durante 24 horas.
- Al día siguiente, extiende la masa hasta obtener un grosor ligeramente mayor a 0.5 centímetros.
- Corta piezas ovaladas con un molde.
- Marca una pequeña cruz superficial en el centro de cada pieza.
- Calienta el aceite y fríe los pambazos hasta que estén dorados por todos lados.
- Escúrrelos sobre papel absorbente.
- Abre cada pambazo por la mitad.
- Rellénalo con frijoles, ensalada de papa, chorizo, chipotle, lechuga, mole o picadillo.
- Espolvorea queso rallado y sirve.
Consejo técnico: La masa debe quedar suave, pero no pegajosa. Agrega la leche poco a poco para controlar la textura.
Consejo técnico: El aceite debe estar caliente antes de freír. Si está frío, los pambazos absorberán demasiada grasa.
Cómo hacer tlacoyos paso a paso
- Cuece las habas con el tequesquite y sal hasta que estén suaves.
- Lava y escurre las habas cocidas.
- Muele las habas con los chipotles y la hoja de aguacate.
- Calienta 2 cucharadas de manteca.
- Fríe la pasta de haba y reserva.
- Divide la masa de maíz en porciones.
- Forma piezas ovaladas.
- Coloca pasta de haba en el centro de cada pieza.
- Cierra los tlacoyos con la misma masa.
- Presiona bien los bordes para evitar que se abran.
- Cuece los tlacoyos en un comal a fuego lento.
- Fríelos después en manteca hasta que estén ligeramente dorados.
- Para la salsa, muele los tomates de cáscara con 1 cebolla.
- Fríe la salsa en 1 cucharada de manteca hasta que espese.
- Desflema las 3 cebollas restantes y córtalas en rodajas.
- Sirve los tlacoyos con salsa, queso añejo, chorizo y cebolla.
Consejo técnico: Sella bien los tlacoyos antes de cocinarlos para que el relleno no se salga.
Consejo técnico: Cuece primero la masa en el comal y fríe después. Así los tlacoyos mantienen su forma.
La preparación de los tlacoyos, sus ingredientes y sus tiempos corresponden a la receta tradicional registrada en el recetario consultado.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Los pambazos rinden 6 a 8 piezas.Los tlacoyos rinden 6 a 8 porciones.
La receta original señala estos rendimientos para cada preparación.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Estimación para una porción que incluye 1 pambazo y 1 tlacoyo, sin considerar variaciones en el relleno:
- Calorías: 620 kcal.
- Proteínas: 19 g.
- Carbohidratos: 72 g.
- Grasas: 29 g.
- Fibra: 10 g.
- Sodio: 780 mg aproximadamente.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
- Guarda los pambazos y tlacoyos en recipientes herméticos dentro del refrigerador.
- Consúmelos en un periodo máximo de 2 días.
- Conserva los rellenos, las salsas, el chorizo y la cebolla por separado. Recalienta los antojitos en comal o sartén.
- No los dejes a temperatura ambiente durante más de 2 horas.
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