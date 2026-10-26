Francia no caerá en la mexicanización de los cárteles, promete Marine Le Pen al lanzar campaña presidencial

La líder de la extrema derecha francesa Marine Le Pen —diputada del partido ultraderechista francés Rassemblement National (Agrupación Nacional, RN) y candidata a las elecciones presidenciales francesas de 2027— pronuncia un discurso durante un mitin político para el lanzamiento de su campaña presidencial, tras el congreso del partido celebrado en Orleans, Francia, el 25 de octubre de 2026. REUTERS/Stephanie Lecocq

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Marine Le Pen advirtió durante su lanzamiento de campaña presidencial que tratará a los cárteles mexicanos como terroristas: “tampoco permitiremos que Francia caiga en la mexicanización”

Marine Le Pen advirtió que no permitirá que Francia se deslice hacia la “mexicanización” por la presencia de cárteles. La líder de extrema derecha lanzó así oficialmente su campaña presidencial este domingo en Orleáns, con la seguridad como eje central de su discurso.

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“No permitiremos que Francia se deslice hacia la mexicanización con la presencia de cárteles. Erradicaremos estas organizaciones criminales sin contemplaciones, tratándolas como terroristas”, afirmó ante unos 8.500 simpatizantes reunidos en la ciudad vinculada históricamente a Juana de Arco.

La advertencia sobre los cárteles y la “mexicanización”

La frase se convirtió en el punto más citado del acto de lanzamiento. Con ella, Le Pen buscó instalar la idea de que el crimen organizado representa una amenaza creciente para Francia, comparable a la situación que atribuye a México.

Le Pen aseguró que combatirá a los cárteles sin contemplaciones si llega al Elíseo en las elecciones de abril y mayo de 2027. La advertencia sobre la “mexicanización” formó parte de un bloque de propuestas de seguridad que incluyó, además, penas más duras contra quienes agredan a agentes de la autoridad.

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La dirigente vinculó esta amenaza al deterioro del orden público que, según su discurso, atraviesa el país. Presentó el combate a las organizaciones criminales como una de las prioridades de su eventual gobierno, junto al control migratorio y el refuerzo de fronteras.

Cárteles mexicanos en Francia

Existen casos documentados de presencia de cárteles mexicanos en territorio francés. El más relevante ocurrió en junio de 2024, cuando la gendarmería francesa desmanteló un laboratorio clandestino de metanfetamina en una villa del departamento del Var, cerca de Toulon. El caso se hizo público en mayo de 2025, cuando la fiscalía de Marsella confirmó los detalles.

El laboratorio fue montado por químicos mexicanos vinculados directamente al cártel de Sinaloa, según confirmó el periódico Le Parisien. Fue la primera vez que una investigación francesa estableció un vínculo directo entre el territorio galo y una organización criminal mexicana de ese nivel.

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ARCHIVO - En esta fotografía de archivo del 22 de febrero de 2014, Joaquín "El Chapo" Guzmán, jefe del Cártel de Sinaloa en México, es escoltado a un helicóptero en la Ciudad de México luego de su captura. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo el miércoles 18 de enero de 2023 que el gobierno analizará la solicitud de "El Chapo" de ser regresado a México ante las supuestas condiciones inhumanas en las que se encontraría en una prisión estadounidense donde cumple cadena perpetua. (AP Foto/Eduardo Verdugo, Archivo)

El operativo derivó en 16 detenciones en Francia y Bélgica. Según el diario Midi Libre, los traficantes esperaban facturar más de 11 millones de euros con una inversión inicial de 150 mil euros. La droga producida se exportaba hacia Nueva Zelanda.

Además, un informe de la Brookings Institution confirmó que el cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) instalaron laboratorios de metanfetamina en Francia, Países Bajos, Bélgica, Polonia, Bulgaria y Rumania. El mismo informe señala que redes chinas de lavado de dinero vinculadas a estos cárteles operan en Francia, Italia y España.

La conexión entre el narcotráfico latinoamericano y Francia no es reciente. Se remonta a las décadas de 1960 y 1970 con la llamada “French Connection”, y luego evolucionó con los cárteles colombianos en los años 80. Los grupos mexicanos tomaron el relevo de forma más visible desde la consolidación del cártel de Sinaloa bajo las ordenes de Joaquín “El Chapo” Guzmán en la década de 2010.

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El lanzamiento de campaña en Orleans

El acto donde Le Pen dio su declaración marcó el inicio formal de la cuarta candidatura presidencial de Marine Le Pen. La dirigente de Agrupación Nacional (RN) pronunció su discurso en Orleans, ciudad donde Juana de Arco, figura del siglo XV venerada por los nacionalistas como símbolo de patriotismo y soberanía, logró su victoria militar más reconocida.

Le Pen definió su proyecto como “el amanecer de una nueva era” y no como un regreso al pasado. La frase buscó despegar su propuesta de gestiones anteriores del partido y presentarla como una alternativa de renovación.

La líder de la extrema derecha francesa Marine Le Pen —diputada del partido francés de extrema derecha Rassemblement National (Agrupación Nacional, RN) y candidata a las elecciones presidenciales francesas de 2027— pronuncia un discurso durante un mitin político para el lanzamiento de su campaña presidencial, tras el congreso del partido celebrado en Orleans, Francia, el 25 de octubre de 2026. REUTERS/Stephanie Lecocq

El mitin se desarrolló entre cánticos de “¡Vamos a ganar!” y consignas contra el presidente centroderechista Emmanuel Macron. La candidata apeló reiteradamente a la unidad y planteó la posibilidad de un “gobierno abierto y plural, de unidad nacional” en caso de ganar las elecciones.

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Propuestas migratorias y de orden público

Además de su advertencia sobre los cárteles, Le Pen anunció una política de “tolerancia cero” en materia de inmigración. La propuesta incluye el establecimiento de una “doble frontera”, tanto a nivel europeo como francés.

La candidata prometió también la “deportación automática y permanente” de los extranjeros que cometan delitos en territorio francés. Este punto se suma a su planteo de expulsar a todo inmigrante que delinca, sin excepciones.

Le Pen planteó, además, que la nacionalidad francesa vuelva a ser “un privilegio que se hereda o se merece”. En esa línea, propuso introducir el concepto de “prioridad nacional” dentro de su esquema de gobierno.

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El escenario electoral

Las encuestas actuales ubican a Le Pen como favorita para las elecciones presidenciales de 2027. En segundo lugar aparece el candidato de extrema izquierda de La Francia Insumisa (LFI), Jean-Luc Mélenchon.

La líder de la extrema derecha francesa Marine Le Pen —diputada del partido ultraderechista francés Rassemblement National (Agrupación Nacional, RN) y candidata a las elecciones presidenciales francesas de 2027— pronuncia un discurso durante un mitin político para el lanzamiento de su campaña presidencial, tras el congreso del partido celebrado en Orleans, Francia, el 25 de octubre de 2026. REUTERS/Stephanie Lecocq

Durante el acto, la dirigente de RN confirmó que Jordan Bardella, presidente del partido, ocupará el cargo de primer ministro en caso de que ella gane las elecciones. Bardella fue reelegido al frente de RN durante el congreso partidario que precedió al lanzamiento de campaña.

Con este escenario de respaldo en los sondeos, Le Pen afronta su cuarto intento de alcanzar la presidencia de Francia, en una campaña que se definirá en dos rondas durante abril y mayo del próximo año.

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