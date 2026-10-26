Localizan y deshabilitan un narcolaboratorio en Culiacán: fueron confiscados 100 kilos de metanfetamina. Semar

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La Secretaría de Marina (Marina), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) localizaron y neutralizaron un laboratorio clandestino para la producción de metanfetamina en el poblado de Los Brasiles, municipio de Culiacán, Sinaloa.

En el operativo se aseguraron 100 kilos de la droga sintética, resultado de acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad para combatir la producción de estupefacientes en el país.

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Operativo y hallazgos en el laboratorio

Personal naval y de la SSPC ejecutaron la acción dentro de los trabajos permanentes de búsqueda, localización, neutralización e inhabilitación de laboratorios clandestinos que realizan de forma coordinada las instituciones del Gabinete de Seguridad.

En el sitio ubicado en Los Brasiles, Culiacán, las autoridades aseguraron 100 kilos de metanfetamina junto con 32 litros de sustancias químicas y material diverso empleado en el proceso de fabricación.

Localizan y deshabilitan un narcolaboratorio en Culiacán: fueron confiscados 100 kilos de metanfetamina. Semar

El hallazgo forma parte de las labores que Marina, SSPC y FGR desarrollan en Sinaloa para detectar instalaciones dedicadas a la producción de drogas sintéticas antes de que la sustancia llegue a circular. El operativo permitió el aseguramiento conjunto de droga terminada, insumos químicos y equipo utilizado en el proceso clandestino.

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Inhabilitación del equipo y afectación económica

Todo el equipo y los accesorios localizados en el laboratorio fueron inhabilitados directamente en el lugar, con el objetivo de impedir que vuelvan a utilizarse para fabricar droga. La medida se aplicó tanto al material de producción como a las sustancias químicas encontradas en el sitio.

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El comunicado conjunto precisó que la operación representa una afectación económica estimada a la delincuencia organizada de aproximadamente 8.8 millones de pesos. Esta cifra corresponde al valor combinado de la metanfetamina asegurada, los 32 litros de sustancias químicas y el equipo inhabilitado durante el procedimiento.

Postura del Gabinete de Seguridad

Marina, SSPC y FGR reafirmaron su compromiso de trabajar de manera coordinada para combatir la producción de drogas sintéticas en el territorio nacional.

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Según el comunicado, este tipo de acciones buscan evitar que sustancias ilícitas lleguen a las calles y proteger la seguridad de la población.

Otro operativo simultáneo en Culiacán

El hallazgo en Los Brasiles no fue la única acción contra la producción de drogas sintéticas reportada en Culiacán durante el mismo fin de semana. Elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron, por separado, siete áreas de concentración de sustancias químicas en los poblados de Corral Viejo, Las Puertas, San Román, El Cedrito y Los Mayos.

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En esas zonas se aseguraron 5 mil 935 litros y 365 kilos de materiales utilizados para la elaboración de metanfetamina, con un valor estimado de 128 millones de pesos. En conjunto, ambos operativos realizados en Culiacán representaron decomisos valuados en 136.8 millones de pesos para el crimen organizado.

Antecedentes de operativos en Sinaloa y Durango

El operativo en Los Brasiles se suma a una serie de acciones recientes del Gabinete de Seguridad contra laboratorios clandestinos en el noroeste del país. El 16 de octubre, Marina, SSPC y FGR desmantelaron un laboratorio en la comunidad de Carricitos, Durango, donde aseguraron aproximadamente 1.3 toneladas de metanfetamina, con una afectación económica de 163 millones 560 mil 134 pesos, según el propio Gabinete de Seguridad.

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Días antes, el 7 de octubre, las mismas corporaciones habían inhabilitado un laboratorio en el poblado Las Tinajas, municipio de Elota, Sinaloa, donde se localizó un predio de 12 mil metros cuadrados (129.167 pies cuadrados) destinado a la fabricación de drogas sintéticas.

Según cifras difundidas por el Gabinete de Seguridad en redes sociales, en la actual administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se han inhabilitado más de 2 mil 700 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la producción de metanfetamina en el país.