Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 26 de octubre

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 20,74 pesos mexicanos, reflejando una disminución del 0,95% respecto al precio de cierre anterior de 20,94 pesos mexicanos. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un avance del 0,28%, aunque su evolución interanual refleja una bajada del -1,96%.

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El tipo de cambio del euro a peso mexicano presenta una tendencia negativa, rompiendo con un día de caída consecutiva. La volatilidad actual se sitúa en 12,02%, significativamente por encima de la volatilidad de referencia del 6,19%, indicando un período de inestabilidad en el mercado cambiario.