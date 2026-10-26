Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 26 de octubre

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 20,74 pesos mexicanos, reflejando una disminución del 0,95% respecto al precio de cierre anterior de 20,94 pesos mexicanos. Fuente: Dow Jones.
En la última semana, el euro experimentó un avance del 0,28%, aunque su evolución interanual refleja una bajada del -1,96%.
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El tipo de cambio del euro a peso mexicano presenta una tendencia negativa, rompiendo con un día de caída consecutiva. La volatilidad actual se sitúa en 12,02%, significativamente por encima de la volatilidad de referencia del 6,19%, indicando un período de inestabilidad en el mercado cambiario.
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