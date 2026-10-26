Roban vehículos en EEUU para enviarlos a cárteles en México: acusan a 9 estadounidenses y 2 mexicanos por trasladarlos desde Texas

Foto: Departamento de Justicia de EEUU

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Las autoridades de Estados Unidos detectaron una red de robo de vehículos que luego eran enviados a México para ser utilizados por miembros del crimen organizado. Su ingreso al país se ubicó principalmente a través del acceso en El Paso, Texas, pero también implicaría otros puertos de entrada.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que por estos hechos 13 personas enfrentan cargos federales por transportar vehículos robados desde Estados Unidos hacia cárteles mexicanos.

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La investigación fue bautizada Operación Southbound Takedown, la cual documentó a la de trasladado de autos sustraídos hasta la frontera para entregarlos a organizaciones criminales transnacionales, y que permitió la recuperación de 29 vehículos, valuados en aproximadamente 1 millón 137 mil dólares.

Cómo operaba la red de robo y traslado de vehículos

Un SUV blanco dañado fue recuperado en México como parte de la Operación Southbound Takedown. Foto: Departamento de Justicia de EEUU

La operación comenzó en la primavera de 2026, cuando agentes federales y fiscales detectaron una tendencia recurrente: vehículos privados y autos de alquiler robados eran transportados hacia individuos vinculados con distintas organizaciones criminales en México.

Según la fiscalía, los vehículos eran sustraídos a propietarios particulares o a compañías de alquiler de automóviles en el suroeste de Estados Unidos, conducidos hasta El Paso y entregados del otro lado de la frontera.

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Vance Belew, subagente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) en El Paso, detalló el mecanismo durante la rueda de prensa: “Vehículos de propiedad privada y autos de alquiler estaban siendo robados en todo Estados Unidos y trasladados hacia la frontera”.

Según explicó, esos vehículos “eran luego transportados a través de El Paso por cómplices que los conducían a través de los puertos internacionales de entrada desde Estados Unidos hacia México, para entregarlos a individuos vinculados con importantes cárteles y organizaciones criminales, a fin de impulsar aún más sus actividades ilícitas”.

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Camioneta blindada negra recuperada como parte de la Operación Southbound Takedown. Foto: Departamento de Justicia de EEUU

Belew remarcó que no se trata de hechos aislados: “Estos no son delitos aislados contra la propiedad. Los vehículos robados relacionados con esta operación se utilizan para apoyar las operaciones diarias de peligrosas organizaciones criminales en todo Estados Unidos y en México”.

Quiénes son los 13 acusados

Entre los imputados hay nueve ciudadanos estadounidenses y dos ciudadanos mexicanos, además de otros dos acusados. La ciudadana estadounidense Kimberly Aguilar fue imputada el 25 de marzo y permanece bajo custodia estatal, al igual que el también estadounidense Marty Gerardo Jr., imputado el 22 de julio.

Los otros once acusados fueron imputados a nivel federal y arrestados entre el 22 de julio y el 19 de octubre. De ellos, nueve son ciudadanos estadounidenses: David Monarrez, César David Díaz, Sinuhe Baltizar López, Christopher Rene Reyes, Ángel Antonio Flores, Aaron Fernando Luna-Evans, Amy Foote, James Dewey Garrett y Hilario Abraham Morales.

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Los dos restantes son ciudadanos mexicanos: Pablo Frías, titular de una tarjeta de residente permanente legal, y Pilar Bernabeth Méndez Rivas, titular de una tarjeta de cruce fronterizo. Cada caso quedó registrado con un número de expediente propio ante el tribunal federal del Distrito Oeste de Texas.

Un letrero grande de "Bienvenidos a México" puede apreciarse sobre el Puente de las Américas detrás del presidente Joe Biden y un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza mientras recorren un puerto de entrada, el domingo 8 de enero de 2023, en El Paso, Texas. (AP Foto/Andrew Harnik)

Los trece acusados están imputados por transporte interestatal de bienes robados. De ser declarados culpables, podrían enfrentar hasta diez años de prisión federal, una pena que será determinada por un juez de distrito tras considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.

El fiscal federal, Justin R. Simmons, advirtió directamente a quienes participan en este tipo de esquemas: “A cualquiera que esté considerando transportar vehículos robados a México: no lo hagan”.

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Agregó que “estas organizaciones que solicitan su ayuda se aprovechan de su afán por obtener dinero fácil para expandir sus operaciones criminales, que incluyen tráfico de personas, extorsión, narcotráfico e incluso asesinato”.

Finalmente, dijo que: “Si brindan apoyo a estos cárteles, muchos de los cuales han sido designados como organizaciones terroristas extranjeras, transportando vehículos robados fuera de este país hacia México, los encontraremos y los procesaremos con todo el peso de la ley”.