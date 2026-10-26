Cinco de los prófugos más buscados por el FBI cayeron en México: quiénes son y qué pistas llevaron hasta sus capturas

Ryan Wedding, un exsnowboarder olímpico canadiense es escoltado por agentes del FBI mientras llega esposado al Aeropuerto Internacional de Ontario, en California, Estados Unidos. 23 de enero de 2026. (Crédito: Reuters)

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Cinco fugitivos incluidos en la lista de los diez más buscados del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) fueron localizados en México entre 2025 y 2026 y quedaron bajo custodia de las autoridades estadounidenses. Sus casos abarcan el tráfico internacional de cocaína, asesinatos y delitos atribuidos a integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13).

Las capturas ocurrieron en distintos puntos del país, después de investigaciones que en algunos casos se prolongaron durante más de una década. Las pistas incluyeron imágenes de vigilancia, información ciudadana y labores de inteligencia, aunque las autoridades no han detallado públicamente todos los elementos que condujeron a cada detención.

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Un recuento de El País —publicado este lunes— reconstruyó los casos de Ryan Wedding, Alejandro Rosales Castillo, Arnoldo Jiménez, Samuel Ramírez Jr. y Francisco Javier Román-Bardales. El texto también destacó que México entregó a Estados Unidos a 178 personas relacionadas con investigaciones por narcotráfico, crimen organizado, homicidio y lavado de dinero durante 2025 y 2026.

El recuento se produce en medio de las exigencias de Washington para combatir a las organizaciones criminales transnacionales y de los esfuerzos del gobierno mexicano por presentar los resultados de la colaboración bilateral como parte de su estrategia de seguridad.

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Ryan Wedding, del snowboard olímpico al narcotráfico

Ryan James Wedding, exintegrante de la selección canadiense de snowboard, compitió en los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City 2002 antes de convertirse en objetivo prioritario de las autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el narcotráfico.

El FBI lo acusa de dirigir una red transnacional de tráfico de cocaína relacionada con el Cártel de Sinaloa. Según las investigaciones estadounidenses, la organización trasladaba cientos de kilogramos de cocaína desde Colombia, a través de México y el sur de California, hacia Canadá y otros puntos de Estados Unidos.

Wedding también enfrenta señalamientos por asesinatos, incluido el de un testigo federal que presuntamente podía declarar en su contra.

Su caso cobró relevancia por la recompensa millonaria ofrecida por información que permitiera localizarlo. En enero de 2026, Wedding quedó bajo custodia y fue trasladado a Estados Unidos.

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Sin embargo, las circunstancias de su entrega fueron distintas a las de otros fugitivos del listado. El Gobierno mexicano informó que se presentó voluntariamente en la Embajada de Estados Unidos en Ciudad de México, mientras que autoridades estadounidenses comunicaron que había quedado bajo custodia.

Alejandro Rosales Castillo, casi una década prófugo

Alejandro Rosales Castillo fue detenido en Pachuca, Hidalgo, el 16 de enero de 2026, después de permanecer casi diez años prófugo por el feminicidio de Truc Quan Sandy Ly Le, de 23 años, en Carolina del Norte.

El cuerpo de la joven fue encontrado el 17 de agosto de 2016 en una zona boscosa del condado de Cabarrus. Castillo fue incorporado a la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI el 24 de octubre de 2017.

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Alejandro Rosales Castillo fue detenido en Hidalgo el 16 de enero. | X- FBI

Una de las pistas relevantes surgió de las imágenes de vigilancia que lo mostraron cruzando la frontera de Nogales, Arizona, hacia México el 16 de agosto de 2016, un día antes del hallazgo del cuerpo.

Ese registro ayudó a orientar la búsqueda hacia territorio mexicano, pero no fue suficiente para localizarlo de inmediato. Durante años, agentes especiales y elementos de un grupo de trabajo de la policía de Charlotte-Mecklenburg reunieron información para establecer dónde se ocultaba.

El FBI informó que su oficina de enlace en Ciudad de México coordinó acciones con la Agencia de Investigación Criminal de Interpol y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Tras su captura, Castillo permaneció detenido en México mientras avanzaban los procedimientos para su traslado a Carolina del Norte.

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Arnoldo Jiménez, acusado de matar a su esposa después de la boda

Arnoldo Jiménez fue capturado en Monterrey, Nuevo León, el 30 de enero de 2025, después de más de doce años prófugo. En ese momento figuraba entre los diez fugitivos más buscados por el FBI.

Las autoridades estadounidenses lo acusan del asesinato de su esposa, Estrella Carrera, de 26 años. Su cuerpo fue encontrado el 13 de mayo de 2012 en la bañera del apartamento de Jiménez en Burbank, Illinois, menos de 48 horas después de que ambos contrajeran matrimonio.

Fue detenido el mexicano Arnoldo Jiménez y que era buscado por el FBI (FBI)

El caso permaneció abierto mientras Jiménez evitaba a la justicia estadounidense. Su inclusión en la lista del FBI permitió mantener vigente la difusión de su búsqueda, pero los detalles públicos consultados no identifican una denuncia o una pista específica como detonante de su localización en Monterrey. La captura puso fin a más de una década de búsqueda.

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Samuel Ramírez Jr., detenido 73 minutos después de entrar en la lista: récord para la captura más rápida

Samuel Ramírez Jr., ciudadano estadounidense de 33 años, fue detenido en Culiacán, Sinaloa, el 10 de marzo de 2026. El FBI lo había incorporado a su lista de los diez fugitivos más buscados apenas 73 minutos antes, un récord para la captura más rápida de una persona recién añadida al registro.

Ramírez enfrenta cargos por el asesinato de Katie Duhnke y Jessyca Hohn, dos trabajadoras del bar y restaurante Stars, en Federal Way, Washington, ocurrido en mayo de 2023. En el mismo ataque, un tercer hombre resultó herido.

La búsqueda incluyó una recompensa que llegó a un millón de dólares por información que condujera a su captura. El Departamento de Justicia estadounidense informó que la colaboración entre autoridades mexicanas y estadounidenses permitió detenerlo en Culiacán y trasladarlo posteriormente a Estados Unidos.

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Ramírez enfrenta cargos por el asesinato de Katie Duhnke y Jessyca Hohn, dos trabajadoras del bar y restaurante Stars, en Federal Way, Washington. (Crédito: Omar García Harfuch)

Entre las instituciones que participaron en la coordinación figuraron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, el Instituto Nacional de Migración y la oficina de enlace del FBI en Ciudad de México.

Las autoridades estadounidenses señalaron que la información proporcionada por el público contribuyó a la investigación. Sin embargo, no revelaron la identidad de quienes facilitaron datos ni confirmaron si se pagó la recompensa.

El caso destaca por la rapidez con la que se produjo la captura después de su inclusión en la lista, aunque ese intervalo no significa que la investigación comenzara ese mismo día: Ramírez ya era buscado por los homicidios cometidos en 2023.

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Francisco Javier Román-Bardales, presunto dirigente de la Mara Salvatrucha

Francisco Javier Román-Bardales fue detenido en Veracruz el 17 de marzo de 2025. El FBI lo identificaba como presunto integrante de alto rango de la Mara Salvatrucha 13, organización criminal transnacional con presencia en Centroamérica y Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses lo buscaban por cargos relacionados con conspiración para proporcionar apoyo material a terroristas, narcoterrorismo, asociación delictiva y tráfico de migrantes.

Su captura ocurrió después de casi tres años de búsqueda desde que se emitió una orden de arresto federal en su contra en 2022. Las autoridades mexicanas informaron que fue detenido sin incidentes y posteriormente quedó a disposición de Estados Unidos.

El FBI presentó el arresto como un resultado de la colaboración entre ambos países. No obstante, la información pública disponible no precisa qué denuncia, vigilancia o dato concreto permitió establecer su ubicación en Veracruz.

Francisco Javier Román-Bardales, presunto alto dirigente de la pandilla MS-13, fue detenido el 17 de marzo de 2025. (Crédito: Reuters)

Los cargos contra Román-Bardales se refieren a presuntas actividades delictivas y deben distinguirse de hechos que hayan sido acreditados mediante una sentencia judicial.

Qué pistas permitieron localizar a los fugitivos

Los cinco casos muestran que la búsqueda de prófugos internacionales no depende de un único método. En la investigación de Alejandro Rosales Castillo, las imágenes de vigilancia permitieron reconstruir su cruce hacia México. En el caso de Samuel Ramírez Jr., las autoridades destacaron la información aportada por la ciudadanía y la coordinación entre agencias.

En los expedientes de Arnoldo Jiménez y Francisco Javier Román-Bardales, los detalles que llevaron a las autoridades hasta sus escondites no se han difundido con el mismo nivel de precisión. En el caso de Ryan Wedding, además, persisten diferencias en la descripción pública de las circunstancias en las que quedó bajo custodia.

La lista de los diez fugitivos más buscados del FBI, creada en 1950, busca obtener información ciudadana para localizar a personas consideradas prioritarias por su presunta participación en delitos graves. La inclusión en ese registro no constituye una declaración de culpabilidad, sino una herramienta de búsqueda.

Las cinco capturas también forman parte de una agenda bilateral marcada por las exigencias estadounidenses para frenar el tráfico de drogas y las redes criminales transnacionales.

Durante 2025 y 2026, México entregó a Estados Unidos a 178 personas vinculadas con investigaciones por narcotráfico, crimen organizado, homicidio y lavado de dinero durante 2025 y 2026.

La cifra de fugitivos localizados y el total de personas entregadas corresponden a categorías distintas: no todos los trasladados a Estados Unidos figuraban en la lista del FBI. Para evaluar el alcance de la cooperación, también es necesario distinguir entre detenciones, extradiciones formales y entregas realizadas mediante otros procedimientos.