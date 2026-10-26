Scarlett Camberos paraliza la gala del Balón de Oro 2026: así presumió el jersey del América ante el mundo

La futbolista Scarlett Camberos posó en la alfombra roja durante la gala del Balón de Oro. La mexicana portó un vestido largo color granate y gris, además, presumió el jersey del club América (X/ @AmericaFemenil)

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Scarlett Camberos terminó en el puesto 21 del Balón de Oro 2026, este 26 de octubre la revista francesa France Football y la UEFA dieron a conocer la lista oficial de los mejores jugadores en cada categoría de nominaciones. Y la delantera mexicana marcó un nuevo hito en la historia del futbol femenil mexicano.

Camberos logró la nominación al Balón de Oro luego de una temporada en la que contribuyó a los tres títulos del América Femenil y superó a Manaka Matsukubo y Caroline Weir. Durante su paso por la gala, la futbolista azulcrema se animó a presumir frente a la prensa internacional su jersey.

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Con el dorsal 10 y su nombre, la figura americanista inmortalizó su participación en la gala del Balón de Oro con una postal junto a la camiseta del conjunto de Coapa.

Así presumió Scarlett Camberos el jersey del América

Scarlett Camberos posó con el jersey del club América en la gala del Balón de Oro (Photo by Toby Shepheard / AFP)

Durante su paso por la alfombra roja del Balón de Oro, la futbolista de 25 años posó y aprovechó la atención para mostrar su camiseta del club América Femenil. La goleadora acudió a la ceremonia en Londres acompañada de Ángel Villacampa, entrenador del equipo y representante a la nominación que recibió el club.

Camberos participó en la conquista de la Copa de Campeonas de la Concacaf, el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil y el Campeón de Campeones. La atacante cierra el ciclo con 25 goles y 17 asistencias, según el registro estadístico difundido antes de la ceremonia.

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La mexicana forma parte de las 30 candidatas al galardón y también se consolidó como una de las principales referencias ofensivas de las Águilas y de la Selección Mexicana Femenil. Su desempeño deriva en una nominación individual.

Camberos posó con su jersey del América en la alfombra del Balón de Oro 2026 (Reuters/Matthew Childs)

Camberos viajó a Londres junto con Ángel Villacampa, entrenador del América Femenil, para asistir a la ceremonia del Balón de Oro, celebrada por primera vez en la capital británica. El técnico representó al club, que recibió una nominación al mejor club femenil del año.

Scarlett Camberos construye un legado en el futbol mexicano femenil

La liga femenil en México ha ganado presencia en el panorama internacional. Y muestra de ello fue el reconocimiento que recibió Scarlett Camberos y el América en la gala del Balón de Oro, organizada por France Football. Fue la primera vez que un club y una futbolista de México recibieron una nominación en estos premios.

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Antes del inicio de la ceremonia, la página oficial y las redes sociales del galardón difundieron de manera progresiva el ranking, con excepción de las posiciones correspondientes al Top 10. En ese listado, Scarlett Camberos apareció en el lugar 21, por lo que quedó fuera de las 20 mejores jugadoras del mundo.

La capitana de las Águilas terminó por delante de futbolistas con una trayectoria internacional más amplia. Vivianne Miedema, en su cuarta nominación, ocupó el puesto 28; Rose Lavelle, en su segunda candidatura, quedó en el 27; Alex Greenwood terminó en el 26, mientras que Caroline Weir, también en su segunda nominación, apareció en el lugar 25. Aunque no ingresó al Top 20, Camberos consiguió el puesto 21 en su primera nominación al Balón de Oro.

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Por otra parte, Charlyn Corral también acudió a la ceremonia acompañada de la directiva de Grupo Pachuca, aunque la histórica jugadora de la Selección Mexicana no recibió alguna distinción o nominación, fue invitada a presenciar la ceremonia.