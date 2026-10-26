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Gilberto Mora ya entrena con Tijuana y en los próximos días podría volver: su técnico da pistas sobre su regreso

Xolos viene de vencer 4-1 a Santos en la jornada 14 y tiene pendiente el duelo de la jornada 7 ante América

Gilberto Mora ya entrena al 100% con Tijuana y podría reaparecer en los próximos partidos del Apertura 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)
Gilberto Mora ya entrena al 100% con Tijuana y podría reaparecer en los próximos partidos del Apertura 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Gilberto Mora ya entrena al 100% con Tijuana y podría reaparecer en los próximos partidos del Apertura 2026, aunque el cuerpo técnico aún no define una fecha. Sergio Almaguer, auxiliar de Sebastián Abreu, señaló que el regreso del juvenil dependerá de cómo responda tras cada sesión.

Xolos viene de vencer 4-1 a Santos en la jornada 14 y tiene pendiente el duelo de la jornada 7 ante América que jugará el próximo miércoles. La evolución de Morita abre la posibilidad de que el mediocampista vuelva a una convocatoria durante ese tramo del torneo. El jugador ya acumula varios días de trabajo con el primer equipo y su reintegración será paulatina.

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Un jugador de fútbol con camiseta roja y negra corre y festeja junto a un rival de uniforme blanco en un estadio concurrido.
El jugador mexicano estaría en la mira del PSG (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sergio Almaguer no fija fecha para el regreso de Gilberto Mora

Almaguer explicó que Mora ya trabaja con el resto del plantel, aunque el cuerpo técnico seguirá de cerca sus sensaciones físicas antes de darle minutos en un partido oficial.

“Él ya está entrenando, está al cien por ciento y bueno, todos lo necesitamos, ¿no? Como a los jugadores que forman el plantel. Seguramente en los partidos siguientes estará, estará en algún momento”, dijo el auxiliar técnico.

El integrante del cuerpo técnico de Xolos evitó comprometer una reaparición para el encuentro ante América. La decisión dependerá de la respuesta del futbolista al ritmo de las prácticas y a las exigencias del calendario.

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Un hombre vestido con la camiseta verde de la selección de México levanta la mano derecha y sonríe en un estadio.
El joven promesa de la Selección Mexicana se perfila para competir en el futbol de Europa (Imagen Ilustrativa Infobae)

“No sé exactamente cuándo, porque también va a depender de cómo se sienta después de cada entrenamiento, pero él ya está”, añadió Almaguer en conferencia de prensa.

La postura del club apunta a no acelerar el proceso del jugador de 18 años. Aunque Mora ya completa los trabajos con el primer equipo, su regreso a la cancha se definirá conforme mantenga buenas sensaciones físicas durante los próximos días.

Un futbolista con camiseta roja y negra grita con los puños apretados en una cancha de fútbol con espectadores en la tribuna.
El mexicano anotó dos penaltis vs Universidad Nacional, (Imagen Ilustrativa Infobae)

Xolos suma alternativas para el cierre del Apertura 2026

La recuperación de Mora llega en un momento en que Tijuana busca sostener la dinámica que mostró ante Santos. El 4-1 en la jornada 14 permitió al equipo fronterizo recuperar margen de maniobra en el cierre de la fase regular.

Almaguer consideró que contar con jugadores disponibles amplía las opciones para Sebastián Abreu. El auxiliar sostuvo que la competencia interna y la participación de elementos que antes tenían menos minutos fortalecen al plantel.

“La clave fue la unión. La gestión también, en este caso del entrenador Sebastián, el dar confianza y lanzar a la cancha en Toluca a seis jugadores que no venían participando normalmente de inicio”, dijo Almaguer.

El auxiliar señaló que esas oportunidades dieron otra respuesta al grupo. Los futbolistas que tuvieron actividad pueden convertirse en opciones desde la banca o en el cuadro inicial para los siguientes compromisos.

“Te da confianza también como cuerpo técnico porque tienes en la banca ya con qué terminar y tener jugadores con más confianza y más tiempo de juego”, expuso Almaguer.

Dos jugadores disputan un balón en una cancha de césped; uno lleva uniforme rojo con negro y el otro viste completamente de blanco.
Gilberto Mora vacunó dos veces a Universidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mora se suma a ese escenario como una alternativa que Tijuana espera recuperar sin precipitar su regreso. El juvenil ya dejó atrás la etapa de trabajo diferenciado y participa con el plantel principal, pero el cuerpo técnico revisará su condición después de cada entrenamiento.

El partido pendiente contra América aparece como el siguiente compromiso de Xolos a media semana. Almaguer no confirmó que Mora esté disponible para ese encuentro, aunque dejó abierta la posibilidad de que reaparezca en alguno de los juegos inmediatos.

¿Qué lesión tenía Gilberto Mora?

Gilberto Mora, quien recientemente alcanzó la mayoría de edad, ya había atravesado una pubalgia y una lesión en el tobillo derecho al inicio de este semestre, antes del Mundial 2026. Tijuana no informó cuánto tiempo estará fuera.

Las evaluaciones médicas detectaron una inflamación en la cadera, surgida tras el partido del 20 de septiembre y asociada al desgaste físico, según explicó el entrenador de Xolos, Sebastián Abreu.

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