La coincidencia que conmocionó a los fans de El Komanche: esto escribió sobre su muerte y se cumplió 7 años después

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El Komanche murió en este octubre de 2026, siete años después de que publicó en X un mensaje sobre “posponer su suicidio hasta ese mes”.

La coincidencia se viralizó tras el reporte de que el streamer fue localizado sin vida el pasado domingo 25 de octubre en Monterrey, mientras la Fiscalía de Nuevo León mantuvo la causa del fallecimiento a reserva de autopsia.

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El mensaje fue publicado el 3 de junio de 2019 a las 19:12 horas desde la cuenta del creador salvadoreño. “Ok mi suicidio se pospone hasta Octubre chavales tengo invitacion a una boda y tengo que estar vivo Cracks. #VivaElAmor”, escribió entonces.

La publicación acumuló nuevas reacciones después de que usuarios relacionaron la fecha con el mes de su fallecimiento. Seguidores compartieron capturas del mensaje y expresaron preocupación por las declaraciones que El Komanche había hecho durante años sobre depresión, bipolaridad y crisis de salud mental.

El mensaje de X de 2019 volvió a circular tras la muerte de El Komanche

La publicación de 2019 no precisó a qué boda se refería el streamer ni si la frase respondió a una broma, a una conversación con sus seguidores o a una expresión vinculada con su estado emocional de aquel momento.

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Siete años después, el mensaje se convirtió en uno de los contenidos más compartidos tras la difusión de su muerte. Algunos usuarios escribieron: “No era broma”, “Lo anticipó muy feo” y “Ya sabía en qué mes lo iba a hacer”.

Otros comentarios pidieron evitar bromas sobre el caso y recordaron que el creador había hablado públicamente sobre tratamientos psiquiátricos, internamientos y episodios en los que intentó quitarse la vida. “Este mensaje fue una prueba más de que la salud mental no fue un juego”, señalaron algunas publicaciones.

El mensaje de X de 2019 volvió a circular tras la muerte de El Komanche (RS)

La difusión del tuit ocurrió después de que Byron Reyes, identificado como mánager del creador de contenido, informó que El Komanche falleció el domingo 25 de octubre. El anuncio provocó que seguidores revisaran mensajes, videos y transmisiones antiguas del streamer.

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La Fiscalía de Nuevo León mantuvo la muerte a reserva de autopsia

La Fiscalía de Nuevo León informó de forma preliminar que el caso quedó clasificado como “muerte a reserva de autopsia”. El reporte recibido a las 19:30 horas apuntó a un probable suicidio por ahorcamiento, aunque la autoridad mantuvo pendientes los resultados periciales para establecer la causa oficial del fallecimiento.

El hallazgo fue reportado en un domicilio de la colonia Paseo de las Cumbres, en Monterrey. La vivienda se ubicó en el cruce de las calles Paseo Bruselas y Paseo Niza.

De acuerdo con la información ministerial, el cuerpo fue localizado en el patio trasero del inmueble. Personal de inspección no detectó huellas de violencia en el sitio y el cadáver presentó una lesión compatible con suspensión, según el parte inicial.

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La víctima fue registrada en el documento como un hombre no identificado, de complexión media y tez blanca. El reporte incluyó como probable nombre “Carlos José”, aunque la Fiscalía no confirmó públicamente que el cuerpo correspondiera a Carlos Mauricio Gómez, conocido en plataformas como El Komanche.

Una persona que se encontraba en el lugar dijo conocerlo como creador de contenido y refirió que en una ocasión le comentó que padecía depresión. Las autoridades no confirmaron versiones sobre intoxicación por medicamentos ni otras hipótesis difundidas en redes sociales.

Carlos Mauricio Gómez habló de cinco diagnósticos en octubre de 2023

De qué habría muerto El Komanche, primeras versiones tras reporte de haber sido localizado sin vida (Instagram/@elkomanche)

El creador había expuesto parte de su historial de salud mental en transmisiones, entrevistas y un video publicado en YouTube en octubre de 2023. En ese material aseguró que recibió diagnósticos de depresión y trastorno bipolar en 2014, cuando tenía 19 años.

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El Komanche sostuvo que su psiquiatra le explicó que algunos síntomas se presentaron desde que tenía nueve años. Para octubre de 2023, el streamer enumeró cinco padecimientos: depresión, ansiedad, bipolaridad, obsesión y esquizofrenia.

Durante ese video mostró un documento psicológico y habló de la interrupción de su tratamiento. También relató que intentó quitarse la vida en tres ocasiones y que ingresó a un hospital psiquiátrico después de cada crisis.

“Me llamo Carlos y hace un mes intenté suicidarme”, dijo al inicio de una grabación difundida en octubre de 2023. En el mismo material sostuvo: “Debí buscar ayuda y no lo hice”.

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El streamer explicó que dejó de atenderse cuando logró estabilidad económica mediante sus transmisiones y actividades como creador de contenido. Señaló que el tratamiento controló parte de sus trastornos, aunque reconoció que dejó de asistir a consulta y de seguir las indicaciones médicas.

El Komanche publicó “Los días simplemente no mejoran” seis días antes del hallazgo

Carlos Mauricio Gómez también habló de problemas personales y profesionales durante 2022. Mencionó ataques en redes sociales, el fracaso de un proyecto laboral y un diagnóstico de trombosis que describió como grave.

Tras viajar a Europa, relató que sufrió el robo de sus pertenencias en Ibiza y perdió su pasaporte. Después permaneció en Madrid, donde atravesó otra crisis de salud mental antes de regresar a El Salvador y permanecer un mes con sus padres.

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El creador retomó sus actividades en plataformas meses después. En 2024 contó que AuronPlay contactó a su padre para conocer su estado de salud y que le ofreció participar en los Squid Craft Games 3 si lograba recuperarse.

En noviembre de 2025, Twitch lo suspendió durante siete días tras una discusión relacionada con el streamer Pereira durante los Squid Craft Games 4. En enero de 2026 anunció su retiro definitivo de esa plataforma y dijo que continuaría sus transmisiones en YouTube, TikTok y Kick.

A finales de septiembre de 2026, varias creadoras de contenido lo señalaron por presunto acoso. El streamer habría enfrentado críticas, pérdida de acuerdos comerciales y comentarios sobre problemas financieros durante las semanas posteriores.

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(Instagram: Komanche)

El 19 de octubre de 2026, seis días antes del reporte sobre el hallazgo en Monterrey, la cuenta @Komanch publicó: “Los días simplemente no mejoran”. El mensaje superó 2,000,000 de visualizaciones después de que se difundió su presunto fallecimiento.