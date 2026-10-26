Detienen en Acapulco a presunto integrante del grupo delictivo CIDA por exigir dinero y escrituras de una vivienda

Carlos “N” es señalado como presunto integrante del Cártel Independiente de Acapulco. (crédito: fiscalía de Guerrero)

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Un hombre identificado como Carlos “N”, señalado como presunto integrante del grupo delictivo conocido como CIDA, fue detenido en flagrancia en Acapulco, Guerrero, cuando presuntamente acudió a recoger documentos de una vivienda que exigía a una víctima bajo amenazas de muerte contra ella y sus familiares.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero informó este lunes 26 de octubre que la captura se derivó de una denuncia presentada a través de la aplicación Ponte Buso, mediante la cual la víctima, cuya identidad se mantiene reservada, reportó que personas desconocidas le exigían dinero en efectivo y las escrituras de su propiedad.

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Tras recibir la denuncia, agentes de la Policía Investigadora Ministerial desplegaron un operativo de entrega vigilada que permitió detener al sospechoso cuando presuntamente acudió al domicilio para recibir la documentación.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron un sobre amarillo con copias de las escrituras del inmueble y un teléfono celular. Tanto el detenido como los objetos quedaron a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para determinar su situación jurídica.

De acuerdo con la Fiscalía estatal, Carlos “N” es identificado como presunto integrante del Cártel Independiente de Acapulco, organización relacionada con la distribución de drogas y el cobro de extorsiones.

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La detención se realizó con la participación de autoridades estatales y federales, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

CIDA y Los Rusos disputan Acapulco, donde la extorsión golpea a comerciantes y transportistas

El Cártel Independiente de Acapulco (CIDA) surgió alrededor de 2010, tras la fragmentación de las estructuras criminales que operaban bajo la influencia de los Beltrán Leyva y de Édgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”. Desde entonces, la organización ha sido vinculada con el narcomenudeo, la extorsión y las disputas por el control de distintas zonas del puerto. Su presencia forma parte de un escenario criminal fragmentado, en el que también se ha documentado la actividad de Los Rusos, grupo relacionado con una facción del Cártel de Sinaloa.

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La extorsión es uno de los delitos que más afectan la actividad económica de Acapulco. En marzo de 2026, el secretario de Seguridad Pública municipal, Federico Argumedo Rodríguez, identificó los cobros ilegales a comerciantes y al sector turístico entre los principales problemas del puerto, en un diagnóstico que también señaló la disputa territorial entre organizaciones delictivas.

Carlos “N” fue detenido en flagrancia en Acapulco. (Crédito: fiscalía de Guerrero)

El transporte público es otro de los sectores afectados: un recuento publicado por Quadratín Guerrero en mayo reportó asesinatos de transportistas y cobros de cuotas en distintas zonas de la ciudad.

La dimensión del problema rebasa los casos que llegan a las fiscalías. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025, del Inegi, estimó que en Guerrero la tasa de extorsión durante 2024 fue de 9 mil 617 delitos por cada 100 mil habitantes. Se trata de una estimación de victimización estatal, no del número de carpetas de investigación abiertas ni de una cifra exclusiva de Acapulco.

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En este contexto, la detención de Carlos “N” se suma a las investigaciones contra presuntos operadores vinculados con el cobro de extorsiones en el puerto. Sin embargo, la información difundida por la Fiscalía de Guerrero no detalla qué posición habría ocupado el detenido dentro del CIDA ni establece si la exigencia de dinero y escrituras de una vivienda formaba parte de una operación más amplia de la organización.

Algunas capturas de integrantes del CIDA documentadas en 2026

Las siguientes son capturas documentadas hasta el 26 de octubre de 2026, pero no constituyen un registro exhaustivo de todos los integrantes del Cártel Independiente de Acapulco detenidos durante el año. También es necesario distinguir entre personas identificadas expresamente por las autoridades como presuntos integrantes del CIDA y detenidos relacionados con otras organizaciones criminales que operan en el puerto.

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19 de enero: Jesús “N”. Fue detenido en Acapulco mediante una orden de aprehensión por homicidio calificado. El Gabinete de Seguridad lo identificó como presunto integrante del CIDA y lo relacionó con el asesinato de tres hombres cuyos cuerpos fueron localizados el 10 de enero en la zona Diamante. Las autoridades señalaron que la célula a la que presuntamente pertenecía operaba en la colonia Emiliano Zapata y estaba vinculada con venta de drogas, extorsión y homicidios.

21 de mayo: Gecia “N”, alias “La Tía”, y dos hombres. La presunta operadora del CIDA fue detenida en Acapulco durante un operativo contra la extorsión. Según la información difundida por las autoridades, los tres detenidos presuntamente exigían pagos mediante amenazas y violencia, y en algunos casos despojaban de propiedades a quienes no cumplían con las exigencias. En el operativo también se aseguraron inmuebles y armas de fuego.

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3 de junio: Jesús “N” y otros diez detenidos. Autoridades federales y estatales realizaron nueve cateos en Acapulco y detuvieron a 11 personas señaladas por presuntamente extorsionar a prestadores de servicios turísticos. Según la información oficial, el grupo exigía cuotas para permitir que comerciantes y trabajadores ofrecieran sus servicios en playas y zonas de alta afluencia, además de imponer sanciones a quienes no pagaban. Siete de los detenidos tenían órdenes de aprehensión por delincuencia organizada con fines de extorsión. Las fuentes consultadas no permiten afirmar que los 11 pertenecieran al CIDA, por lo que este operativo debe tratarse como un caso de extorsión en Acapulco y no sumarse automáticamente al registro de capturas del grupo.

23 de octubre: Luis Alberto o Luis Zical “N”, alias “El Guicho”. La Fiscalía de Guerrero informó que cumplimentó una orden de aprehensión contra el sospechoso por su probable responsabilidad en el homicidio de un hombre identificado como Omar “N”, ocurrido en junio de 2023 en la colonia Emiliano Zapata. La dependencia lo relacionó con una célula del CIDA presuntamente dedicada a la distribución de drogas, la extorsión y los homicidios en distintas colonias de Acapulco.

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26 de octubre: Carlos “N”. Es la captura que dio origen a esta nota Informativa. La Fiscalía estatal informó que fue detenido en flagrancia después de que una víctima denunciara, mediante la aplicación Ponte Buso, que le exigían dinero y las escrituras de su vivienda bajo amenazas de muerte.