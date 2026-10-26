Pablo Lemus irá a La Mañanera de Sheinbaum: presentarán proyecto de agua en Guadalajara para evitar deuda de 54 mil millones de pesos

La presidenta Claudia Sheinbaum saluda al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, en el marco de las gestiones sobre el abastecimiento de agua para Guadalajara. (@PabloLemusN)

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anuncia que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, asistirá este miércoles 28 de octubre a su conferencia La Mañanera del Pueblo para presentar el proyecto integral de agua para la zona metropolitana de Guadalajara. La mandataria explica que la inversión del Gobierno de México permitirá evitar una deuda de 54,000 millones de pesos para el estado de Jalisco.

Sheinbaum detalla que la visita del gobernador estaba programada originalmente para este martes, pero se recorrió al miércoles porque ese día acude el IMSS a la mañanera. La presidenta señala que este martes realizará la revisión final del proyecto antes de su presentación pública.

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