Pablo Lemus llega a Palacio Nacional para reunirse con Sheinbaum: agradece inversión federal en agua para Guadalajara

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El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que llegaba a Palacio Nacional para sostener una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que la mandataria anunciara en su conferencia matutina que el gobierno federal aportaría recursos para atender la crisis de agua contaminada en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

“Agradezco mucho a la Presidenta, tenemos un acuerdo por el bien de Jalisco”, escribió Lemus en la red social X. Añadió que el diálogo y la propuesta, y no la confrontación, “es lo que trae resultados” para la gente.

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El anuncio en la mañanera

Claudia Sheinbaum señaló que el cálculo de Conagua busca beneficiar a dos millones de habitantes de la Zona Metropolitana y que ambas autoridades definirán la fuente de financiamiento y responsabilidades

En su conferencia, Sheinbaum dijo que el día anterior se reunió con el director de Conagua, Efraín Morales, y que habría una nueva reunión con el gobierno de Jalisco para hacer una “revisión mayor”. Aseguró que el gobierno federal aportaría los recursos y que se buscaría cómo conseguirlos sin endeudamiento, para apoyar a dos millones de habitantes de la ZMG.

La presidenta mencionó una inversión estatal en una planta potabilizadora de unos 7 mil 500 millones de pesos y, según lo que le informó Morales, un monto de entre 12 mil y 13 mil millones.

Lemus detalla el reparto de obras

Meses de tensión política y movilizaciones ciudadanas derivaron en un convenio que divide responsabilidades por plazos: el estado asume la potabilización inmediata y la Federación, la infraestructura estructural

En un video, el gobernador agradeció que la presidenta “escuchara nuestra propuesta y le diera forma”. Explicó que el esquema sería mixto: ambos gobiernos aportarían montos similares, con una división por plazos.

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Lo que haría el gobierno de Jalisco (corto plazo):

La ampliación y modernización de la planta potabilizadora número uno , por unos 7 mil 500 millones de pesos .

El bypass que llevaría agua desde La Calera hasta esa planta.

Nuevos sistemas de colectores para evitar descargas ilegales al canal y la presa de Las Pintas.

Según Lemus, estas obras sumarían entre 10 mil y 12 mil millones de pesos.

Lo que haría el gobierno federal (largo plazo):

El Acueducto Sustituto de Chapala .

Las obras complementarias de El Zapotillo.

El gobernador calculó que ese paquete costaría entre 12 mil y 13 mil millones, cifra que coincide con la que mencionó la presidenta, y que su construcción tardaría entre dos y tres años.

Lemus fue enfático en dos puntos: no se privatizará nada y no habrá recursos de deuda para estas obras.

Una crisis que escaló en octubre

La protesta del domingo 11 de octubre ocurrió en medio de una crisis por suministro contaminado que, de acuerdo con el medio, estaría enfermando a habitantes de la tercera metrópoli más grande del país. FOTO : FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM

El gobernador anunció el 6 de octubre que dejaría de usar el agua de la Presa Las Pintas y el antiguo sistema Chapala, lo que implicaría menos agua para distribuir durante los próximos meses, con un racionamiento de al menos seis meses en una primera etapa.

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La ZMG es la tercera más grande del país, con más de 5.1 millones de habitantes, y enfrenta una severa crisis de agua contaminada que, según el medio, está enfermando a la población. El domingo 11 de octubre, una movilización ciudadana para exigir agua de mejor calidad terminó con enfrentamientos y detenciones.

El antecedente: la discusión sobre el modelo CMRO

(Presidencia)

Lemus había planteado a la presidenta un modelo de Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación (CMRO), con participación del sector privado. Sheinbaum respondió que no estaba de acuerdo en apoyar la privatización del servicio y que el problema debía resolverse con recursos comunes. El gobernador sostuvo que el agua no se iba a privatizar.

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También había señalado que la primera propuesta del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 no contemplaba recursos para proyectos hídricos de Jalisco.

¿Qué sigue?

Lemus informó que habría reuniones con Conagua este miércoles por la tarde y el jueves por la mañana para definir todos los recursos. Con ellas se esperaría precisar el monto final de cada obra, el calendario de ejecución y la fuente de los fondos.

Por ahora, el gobernador describió el acuerdo como una complementación entre ambos niveles de gobierno: Jalisco enfocado en la potabilización y el saneamiento de corto plazo, y la Federación en las obras de largo plazo.

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