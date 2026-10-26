México

Beca Rita Cetina 2026: cómo usar tu Llave MX para registrar a tus hijos en octubre

El registro abierto del 26 de octubre al 6 de noviembre necesita obligatoriamente una cuenta Llave MX

Sin una cuenta Llave MX activa no es posible iniciar sesión ni completar la solicitud en el portal del programa.
Sin una cuenta Llave MX activa no es posible iniciar sesión ni completar la solicitud en el portal del programa.
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El registro de la Beca Rita Cetina para educación básica abre este lunes 26 de octubre y cierra el viernes 6 de noviembre de 2026, de acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

El trámite es gratuito, se realiza en línea y requiere una cuenta Llave MX activa para iniciar sesión y completar la solicitud.

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El apoyo es universal para primaria y secundaria pública: aplica a todas las niñas, niños y adolescentes inscritos en planteles de modalidad escolarizada.

El monto para primaria es de 2,500 pesos por ciclo escolar, mientras que secundaria recibe apoyos bimestrales de 1,900 pesos, según la misma coordinación.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar recomienda verificar la cuenta Llave MX antes de la apertura del periodo de registro. (X/@SEP_mx)

Qué es la Llave MX y por qué es obligatoria

La Llave MX es la cuenta única de identidad digital del Gobierno de México. Sin ella no es posible acceder al sistema ni completar el registro de la beca.

Se crea de forma gratuita con la CURP del adulto responsable, un número de celular y un correo electrónico activos.

La cuenta se crea con la CURP del adulto responsable, un número de celular y un correo electrónico activos. (Gobierno de México)
La cuenta se crea con la CURP del adulto responsable, un número de celular y un correo electrónico activos. (Gobierno de México)

Crear la Llave MX no equivale a estar inscrito en el programa ni garantiza el apoyo. La cuenta únicamente habilita el acceso para que, posteriormente, madres, padres o tutores realicen el trámite correspondiente dentro del periodo de registro.

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Cómo crear tu cuenta Llave MX paso a paso

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar detalla el procedimiento para obtener la cuenta antes de iniciar el registro.

El primer paso es ingresar al portal de registro ciudadano, disponible en el enlace https://llave.cdmx.gob.mx/RegistroCiudadano.xhtml e ingresar la CURP del padre, madre o tutor para que el sistema verifique la identidad.

Imagen con fondo rojo y verde que muestra un icono de llave dorada, texto "Crea tu Llave MX" y logotipos de Becas Rita Cetina y Benito Juárez
Contar con Llave MX no garantiza la asignación de la beca: solo habilita el acceso al sistema de registro. (Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez )

Después de validar los datos personales, la plataforma solicita información de domicilio: código postal, colonia, estado y alcaldía o municipio.

Esta información debe coincidir con el comprobante de domicilio que después se cargará en el registro de la beca.

El siguiente paso es capturar un medio de contacto, que puede ser número de celular, correo electrónico o ambos.

Aunque es posible continuar solo con el teléfono, se recomienda agregar también un correo vigente para recibir notificaciones sobre la cuenta y futuros trámites.

La Llave MX es una herramienta necesaria para poder registrarse a la Beca Rita Cetina (Gobierno de México)
La plataforma solicita datos de domicilio como código postal, colonia, estado y alcaldía o municipio. (Gobierno de México)

Para finalizar, el sistema pide establecer una contraseña que cumpla con los parámetros de seguridad solicitados.

Una vez creada la cuenta, el usuario recibe un enlace de verificación y queda habilitado para iniciar sesión en el portal del programa.

Las autoridades recomiendan verificar o crear la Llave MX con varios días de anticipación a la apertura del registro, para evitar contratiempos por saturación del sistema el primer día del trámite.

Documentos necesarios para el registro a la beca Rita Cetina

Del padre, madre o tutor se requiere: CURP certificada por el Registro Civil, identificación oficial vigente digitalizada —INE, pasaporte u otra válida—, comprobante de domicilio digitalizado con antigüedad no mayor a tres meses, número de celular y correo electrónico activos.

Del estudiante se solicita la CURP certificada, que debe contar con la leyenda de verificación del Registro Civil, y la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela pública, disponible en la boleta de calificaciones o en la dirección del plantel.

Ilustración de Rita Cetina en un recuadro crema, junto a su nombre. Una carpeta amarilla abierta con documentos blancos asoma desde abajo, sobre un fondo degradado.
El padre, madre o tutor debe presentar su CURP certificada por el Registro Civil para completar el trámite. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Todos los documentos deben digitalizarse con claridad, en foto o escaneo, antes de iniciar el trámite.

La plataforma no acepta archivos ilegibles ni incompletos, por lo que se recomienda revisar cada documento antes de cargarlo.

Pasos para completar el registro de la beca

El procedimiento establecido por el Gobierno de México consta de cinco pasos. Se hace a través del enlace oficial https://www.becaritacetina.gob.mx/.

Primero, iniciar sesión con la cuenta Llave MX ya creada. Segundo, registrar los datos personales como madre, padre o tutor.

La persona que se registra es quien deberá acudir después a recoger la tarjeta del Banco del Bienestar, según indica la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

El registro consta de cinco pasos, desde el inicio de sesión con Llave MX hasta la validación de la información. (Captura de pantalla)
El registro consta de cinco pasos, desde el inicio de sesión con Llave MX hasta la validación de la información. (Captura de pantalla)

Tercero, registrar a cada uno de los estudiantes con su CURP y la CCT de su escuela. Cuarto, esperar la validación de la información.

Quinto, acudir a recoger la tarjeta del Banco del Bienestar durante el periodo de entregas que se anuncie posteriormente.

Al finalizar el registro, el sistema entrega un folio con el que las familias pueden dar seguimiento al estatus de su solicitud.

Quiénes pueden registrarse y quiénes no

El trámite está dirigido a familias con hijas e hijos inscritos en escuelas públicas de primaria y secundaria.

Un requisito excluyente es no recibir de manera simultánea otra beca educativa para el mismo fin otorgada por alguna dependencia de la Administración Pública Federal.

Los alumnos que se registraron a la Beca Rita Cetina en la convocatoria anterior continúan recibiendo sus tarjetas del Bienestar (Foto: gobierno de México)
Las familias que ya reciben la beca de continuidad no deben registrarse nuevamente en este periodo. (Foto: gobierno de México)

Las familias que ya reciben la beca de continuidad no deben registrarse de nuevo. Si los hijos o dependientes están inscritos en secundaria pública durante el ciclo escolar 2025-2026 y ya cuentan con el apoyo, no es necesario repetir el trámite en esta ventana de octubre.

Para quienes reciben apoyos de educación media superior y superior, el esquema es distinto: ese grupo comenzó a cobrar el bimestre septiembre-octubre desde el 19 de octubre, ya que no es la misma beca.

Ilustración vectorial de una madre mexicana sosteniendo una tarjeta de débito, su hija con billetes de pesos y su hijo adolescente con libros, todos sonriendo.
La línea telefónica 079 atiende dudas sobre el registro y problemas con la contraseña de Llave MX. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Canales de atención y advertencia sobre fraudes

Para dudas sobre el registro, problemas con la contraseña de Llave MX o el estatus de la solicitud, está disponible la línea telefónica 079. La coordinación también ofrece el número 55 1162 0300 para consultas adicionales sobre el programa.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar advierte que el trámite es gratuito y no requiere intermediarios.

Los beneficiarios de la Beca Rita Cetina siguen recibiendo su pago del bimestre noviembre-diciembre (Foto: gobierno de México)
El registro para la Beca Rita Cetina está abierto del 26 de octubre al 6 de noviembre de 2026. (Foto: gobierno de México)

Las autoridades recomiendan a las familias a evitar sitios no oficiales y a realizar el registro únicamente durante el periodo establecido, que no cuenta con prórrogas anunciadas hasta el momento.

Para los nuevos beneficiarios que completen el registro entre el 26 de octubre y el 6 de noviembre, la entrega de tarjetas y el primer depósito se prevén entre noviembre y diciembre de 2026.

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