Ari Gameplays, Rivers y AuronPlay, parte del círculo cercano de El Komanche que marcaron su vida en el streaming

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La noticia del presunto fallecimiento de Carlos Mauricio Gómez, conocido como El Komanche, conmocionó a la comunidad del streaming y provocó una ola de mensajes de despedida. Detrás de las transmisiones de videojuegos y los proyectos digitales, el creador salvadoreño construyó relaciones con figuras como Ari Gameplays, Rivers y AuronPlay, con quienes compartió conversaciones, encuentros y experiencias que quedaron registradas en internet.

Entre los recuerdos que ahora circulan destacan antiguos directos en los que Komanche hablaba abiertamente sobre el cariño que sentía por sus amistades. A estos momentos se suman fotografías y videos junto a otros creadores, como Ama Blitz, hermana de Ari Gameplays; Filis, esposo de Ama; y personas de su entorno como Producción. Las imágenes muestran encuentros y reuniones que sus seguidores han recuperado tras difundirse la noticia.

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AuronPlay también llamó la atención por el mensaje personal que publicó para despedirlo, en el que recordó conversaciones y momentos compartidos fuera de las cámaras. Mientras tanto, los usuarios revisitan las transmisiones de Komanche para recordar las bromas, declaraciones de afecto y experiencias que compartió con quienes formaron parte de su vida como creador de contenido.

Ari Gameplays y Rivers, las amigas a quienes consideraba sus hermanas

El Komanche, Ari Gameplays y Rivers durante una transmisión - (X)

La amistad entre El Komanche, Ari Gameplays y Rivers quedó registrada en numerosas transmisiones, fotografías y videos que hoy vuelven a circular entre sus seguidores. Los creadores compartieron reuniones, bromas y conversaciones frente a las cámaras, momentos que permiten conocer parte de la relación que construyeron a lo largo de los años. En uno de esos encuentros, Komanche habló abiertamente del cariño que sentía por ambas y de lo importantes que eran para él.

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Durante una charla con las dos creadoras, Rivers le comentó: “Pero lo dices, eres muy, muy honesto”, mientras Ari le preguntaba qué más quería expresar. Komanche respondió: “No, simplemente que las quiero, güey”, y después añadió: “Que me la paso muy chido con ustedes” y “Que siento que son una gran amistad y una gran compañía”. La conversación transcurrió entre risas hasta que Ari se mostró sensible al escuchar sus palabras y recordó que había llorado mientras veía Frozen. Entre bromas, Rivers confirmó la anécdota y Komanche volvió a expresar su afecto.

El momento más significativo llegó cuando el streamer comparó su relación con la de sus propias hermanas. “Con todo respeto a mis dos hermanas, que las amo mucho. Las amo con mi corazón, pero son mis otras hermanas”, dijo. Ari respondió: “Tú sabes que te adoro, Comi. Siempre voy a ver por ti, güey”, mientras él concluía: “Gracias. Las quiero mucho. Son la mera verga”. El intercambio quedó como uno de los registros más personales de su amistad.

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Otro video que ha llamado la atención muestra una llamada nocturna entre Ari y Komanche. Al ver que ella había iniciado una transmisión de madrugada, el salvadoreño decidió contactarla y fingió necesitar ayuda. “Ari, ayuda. Ari, ayuda, ayuda, amiga”, repetía, mientras ella, preocupada, preguntaba qué había ocurrido e incluso intentaba averiguar si podía detener su directo para atenderlo. La tensión terminó cuando Komanche se echó a reír y confesó que todo era una broma.

Tras descubrir el engaño, Ari le reclamó por haberla asustado, pero también le expresó cuánto le importaba: “Sabes que si te pasa algo, me pasa algo a mí, ¿no?”. Él contestó: “No, sí, yo sé. Te quiero mucho. Te quiero mucho”. Después explicó que la había llamado porque le sorprendió verla conectada a esas horas. “¿Qué hace directo a las dos de la mañana esta morra?”, recordó entre risas. Ari cerró el intercambio llamándolo “baboso” y asegurando que ya no podía soportar ese tipo de bromas porque se asustaba. Ambos clips muestran la confianza y el cariño que compartían, sin que deban interpretarse como despedidas anticipadas.

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Ama Blitz, Filis y otros creadores que compartieron momentos con Komanche

(Instagram)

Además de Ari Gameplays y Rivers, Komanche aparecía en fotografías y videos junto a Ama Blitz, hermana de Ari, y Filis, esposo de Ama. En un carrusel publicado el 18 de agosto también aparecen Rivers, Producción, Manuel Aguilar y Rocío, en lo que parece ser un espacio de entretenimiento donde se reunió el grupo.

Las imágenes incluyen fotografías colectivas y retratos individuales que muestran distintos momentos del encuentro. Tras difundirse la noticia sobre el streamer, algunos seguidores volvieron a compartirlas como parte de los recuerdos de su convivencia con otros integrantes de la comunidad digital. Estas publicaciones permiten identificar a varias de las personas con quienes coincidía, aunque no determinan por sí solas el grado de cercanía que mantenía con cada una.

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Las reuniones, los videos y las publicaciones conjuntas forman parte de la huella digital de Komanche. En ese entorno, las amistades también se construían mediante horas de transmisiones, bromas y colaboraciones que permitían a las audiencias conocer sus interacciones. Por eso, los seguidores han vuelto a esos contenidos para recordar su faceta más cotidiana, más allá de las partidas y los proyectos profesionales.

AuronPlay y otros streamers recuerdan al creador salvadoreño

(Instagram)

AuronPlay fue uno de los creadores que compartió un mensaje especialmente personal tras conocerse la noticia. Ambos coincidieron en proyectos como los Squid Craft Games, una competición de Minecraft que reunió a creadores de distintos países y se convirtió en uno de los acontecimientos destacados del streaming hispanohablante.

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“Komanche, amigo mío, me dueles, me dueles mucho. Hace apenas 4 días estuvimos hablando”, escribió AuronPlay. En su despedida, recordó que durante el verano, después de La Velada del Año, Komanche cambió sus vuelos para quedarse unos días en su casa al notar que él no estaba pasando por un buen momento. “Me hiciste reír, bailar, cantar, nunca lo voy a olvidar”, expresó.

El español también evocó una conversación en el jardín de su casa, cuando Komanche le hablaba emocionado sobre GTA VI. “Ojalá pudiera volver a uno de esos días, darte un abrazo y decirte lo mucho que te quiero”, añadió. Por su parte, Ibai Llanos publicó: “Descansa en paz, hermano. Te recordaremos toda la vida. Abrazo y cariño para toda su familia y seres queridos”.

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Los mensajes de despedida, junto con las fotografías y los videos compartidos con Ari Gameplays, Rivers, Ama Blitz, Filis y otros creadores, muestran la variedad de relaciones que Komanche mantuvo dentro de la comunidad digital. Aunque no todas las colaboraciones implicaban una amistad íntima, los recuerdos publicados permiten dimensionar el alcance de su presencia en internet y el impacto que su pérdida ha tenido entre compañeros y seguidores.