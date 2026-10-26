Liga Mx: así marcha la tabla de posiciones del Apertura 2026 tras 14 jornadas

América continua como líder del Apertura 2026 con 27 puntos pese a su derrota con Pachuca (REUTERS)

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El Apertura 2026 de la Liga Mx tuvo una jornada doble la semana pasada y la tabla de posiciones sufrió algunos cambios.

Aunque América perdió 1-2 ante Pachuca el día de ayer en el Estadio Banorte, donde hicieron un homenaje a Guillermo Ochoa, se mantiene como líder del torneo con 27 puntos. Además, el equipo de Almada disputará a media semana el partido que tiene pendiente contra Tijuana correspondiente a la jornada número 7.

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Soccer Football - Liga MX - Club America v Pachuca - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - October 25, 2026 Pachuca's Oussama Idrissi celebrates scoring their second goal REUTERS/Eloisa Sanchez

¿Cómo quedó la tabla de posiciones del Apertura 2026 tras 14 jornadas?

Cruz Azul ganó sus dos partidos de la semana y logró colocarse en el segundo puesto con 26 puntos, seguido de Chivas con las mismas unidades, pero con menos diferencia de goles.

Atlas se mantiene en el cuarto puesto con 24 puntos, apenas por encima de Toluca, que acumula 23 unidades y atraviesa una racha sin victorias. León ocupa la sexta posición con 22 puntos, mientras que Monterrey, Tijuana y Querétaro se reparten los lugares séptimo, octavo y noveno, todos con 20 unidades.

En el fondo de la clasificación aparecen Juárez, Necaxa y Atlante. Los Bravos cierran la tabla con apenas 5 puntos; los Rayos son penúltimos, en el puesto 17, con 10 unidades, y los Potros dirigidos por Piojo Herrera marchan en la posición 16 con 14 puntos.

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América | 27 puntos Cruz Azul | 26 puntos Guadalajara | 26 puntos Atlas | 24 puntos Toluca | 23 puntos León | 22 puntos Monterrey | 20 puntos Tijuana | 20 puntos Querétaro | 20 puntos Santos | 19 puntos San Luis | 19 puntos Pumas | 17 puntos Pachuca | 16 puntos Puebla 16 puntos Tigres | 15 puntos Atlante | 14 puntos Necaxa 10 puntos Juárez | 5 puntos

El Apertura 2026 de la Liga Mx tuvo una jornada doble la semana pasada y la tabla de posiciones sufrió algunos cambios (captura de pantalla)

Resultados que dejó la fecha 14

La jornada 14 del Apertura 2026 dejó empates entre Necaxa y Juárez, León y Toluca, además de Pumas y Tigres, todos con marcador de 1-1. En contraste, Atlético de San Luis ganó 1-0 en su visita al Atlante, mientras Chivas se impuso por el mismo resultado ante Monterrey.

Pachuca sorprendió al América con una victoria de 2-1, mientras Cruz Azul venció 3-1 a Querétaro. Los resultados permitieron a estos equipos sumar puntos en el cierre de la fase regular, en una fecha marcada por partidos cerrados y definiciones por margen mínimo.

Atlas protagonizó el duelo con más goles al vencer 4-3 a Puebla. Tijuana también consiguió una victoria amplia al derrotar 4-1 a Santos Laguna, con lo que completó una jornada de nueve encuentros y resultados que mantuvieron abierta la disputa por los puestos de clasificación.

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Soccer Football - Liga MX - Pumas UNAM v Tigres UANL - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - October 24, 2026 Pumas UNAM's Cesar Huerta in action with Tigres UANL's Fernando Gorriaran REUTERS/Luis Cortes

¿Cómo se jugará la fecha 15?

La jornada 9 reunirá nueve partidos entre el viernes 30 de octubre y el domingo 1 de noviembre de 2026. La actividad abrirá con tres encuentros: FC Juárez recibirá a Querétaro y Atlético de San Luis enfrentará a Atlas, ambos a las 19:00 horas, mientras que Puebla jugará ante Pumas UNAM a las 21:00.

Chivas le pega a Monterrey en la Sultana del Norte (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sábado concentrará cuatro compromisos. Pachuca se medirá con Tigres UANL a las 17:00 en el Estadio Hidalgo; Monterrey recibirá a Club Tijuana a las 19:00 en el Estadio BBVA; Chivas Guadalajara enfrentará a Atlante a las 19:07 en el Estadio Akron, y Club América jugará contra Toluca a las 21:00 en el Estadio Banorte.

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La programación terminará el domingo con dos partidos. Santos Laguna será local ante Necaxa a las 17:00 en el Estadio Corona, mientras que Cruz Azul se enfrentará a Club León a las 19:00 en el Estadio Banorte.