México

CNDH despliega equipo en Jalisco para investigar lesiones y posibles actos de tortura a manifestantes en protesta por crisis de agua

La Comisión indicó que hoy se dará inicio a los trabajos de evaluación técnico-especializada y documentación médico-psicológica

A protester throws dirty water at state riot police during a demonstration demanding clean water after weeks of residents' complaints about discolored and foul-smelling water in parts of the metropolitan area, outside Casa Jalisco, the official residence of the state governor, in Guadalajara, Mexico, October 11, 2026. REUTERS/Stringer TPX IMAGES OF THE DAY
A protester throws dirty water at state riot police during a demonstration demanding clean water after weeks of residents' complaints about discolored and foul-smelling water in parts of the metropolitan area, outside Casa Jalisco, the official residence of the state governor, in Guadalajara, Mexico, October 11, 2026. REUTERS/Stringer TPX IMAGES OF THE DAY
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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que desplegó un equipo multidisciplinario en Guadalajara, Jalisco, para investigar las denuncias por lesiones, violaciones a derechos humanos y posibles actos de tortura contra las personas que asisitieron a la protesta ciudadana por el derecho al agua potable, que ocurrió el 11 de octubre pasado y que dejó un saldo de al menos 40 detenidos.

En un comunicado, la CNDH indicó que las diligencias buscan conocer las circunstancias en las que ocurren los hechos, documentar las lesiones y afectaciones referidas por las personas involucradas, así como revisar las actuaciones que pudieran haberse cometido durante o después de la intervención de las autoridades de seguridad.

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Destacó que también dará seguimiento a las condiciones de las personas afectadas, incluidas cuatro personas que se encuentran sometidas a proceso, y señala que tomará las medidas que resulten necesarias para la protección de sus derechos dentro del ámbito de sus atribuciones.

La CNDH detalló que el equipo está integrado por personal del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, adscrito a la Quinta Visitaduría General; del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura; de la Coordinación de Especialidades Científicas y Técnicas, y de la Oficina Regional en Jalisco.

Las acciones estarán bajo la conducción de la Oficina Especial para Investigar la Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado durante el Pasado Reciente, según precisa el organismo nacional en su comunicado.

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La CNDH puntualizó que la investigación se desarrolla desde una perspectiva de derechos humanos, con atención a las circunstancias particulares de las personas afectadas y con respeto a su dignidad, integridad y participación durante el proceso de documentación de los hechos.

Aplicarán el Protocolo de Estambul en los casos que correspondan

Precisó que hoy se dará inicio a los trabajos de evaluación técnico-especializada y documentación médico-psicológica, además de las actuaciones necesarias para aplicar los protocolos correspondientes conforme a las necesidades de cada caso.

Entre las herramientas previstas se encuentra el Protocolo de Estambul, identificado por la Comisión como un instrumento internacional de referencia para investigar y documentar de manera eficaz posibles actos de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

La aplicación de estos procedimientos se realizará con pleno respeto a los derechos de las personas examinadas, de acuerdo con la información difundida por la CNDH, que busca acreditar las posibles afectaciones físicas y psicológicas derivadas de los hechos denunciados.

El organismo precisa que los testimonios recabados por su personal, junto con la documentación y la posible acreditación de afectaciones físicas y psicológicas, formarán parte de los elementos para investigar los hechos con diligencia, objetividad e imparcialidad.

CEDHJ tiene cinco días para entregar el expediente

La CNDH informa que ya estableció comunicación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco y que ambas instancias acuerdan un plazo máximo de cinco días para la entrega del expediente relacionado con los hechos del 11 de octubre.

La Comisión señala que mantendrá abierta la comunicación con la CEDHJ para coordinar las tareas de investigación y revisar la documentación que aporte el organismo estatal, junto con los testimonios obtenidos por el personal federal.

El expediente y los elementos que recabe la CNDH servirán para revisar las circunstancias de las detenciones, la actuación de las autoridades que intervinieron y las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos ocurridos durante la protesta por el derecho al agua potable.

La CNDH sostiene que no adelanta juicios ni conclusiones sobre los hechos y que estas se emitirán cuando existan elementos que permitan sustentarlas.

El organismo continuará con las diligencias necesarias para esclarecer las denuncias y dará seguimiento a la condición de las personas afectadas.

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