Los Tigres del Norte, Julieta Venegas y pulque: qué hacer este megapuente del 30 de octubre al 2 de noviembre en CDMX y Edomex

Artistas musicales figuran junto a una ofrenda tradicional con flores de cempasúchil, calaveras, papel picado y fuegos artificiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Ciudad de México y el Estado de México preparan un megapuente de cuatro días, del viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre, con miles de actividades gratuitas por el Día de Muertos. La Secretaría de Cultura capitalina confirmó más de 5 mil actividades en las 16 alcaldías.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) estableció el descanso escolar del 30 de octubre al 2 de noviembre para educación básica, con regreso a clases el martes 3 de noviembre. La oferta incluye el Gran Desfile del 31 de octubre en el Zócalo, la Ofrenda Monumental con una Catrina de 32 metros, festivales musicales en Tláhuac y Toluca con artistas como Emmanuel y Los Tigres del Norte, la Alumbrada de San Andrés Mixquic y decenas de ofrendas comunitarias en distintas alcaldías.

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Los Tigres del Norte llegan a la Venustiano Carranza

Estado de México: agenda por municipio

Lista la primera Feria del Hongo y el Pulque Hu en el municipio de Huixquilucan, Edomex (Feria del Hongo y el Pulque/Facebook)

Toluca — Feria del Alfeñique (3 de octubre-2 de noviembre, más de 1.200 actividades, cinco sedes)

29 de octubre: El Trono de México y Alacranes Musical.

30 de octubre: La Sonora Santanera con la Orquesta Filarmónica de Toluca.

31 de octubre: El Malilla.

1 de noviembre, 21:00 h: Los Tigres del Norte (cierre musical), precedidos por Grupo Corregido y Grupo XA.

1 de noviembre: desfile “Catrineando”.

Sedes: Mercado Juárez, Los Portales, Alameda Central, Plaza González Arratia y Plaza Fray Andrés de Castro.

Ecatepec — Festival “El Viento Nos Une” (28 de octubre-2 de noviembre, 18 sedes, más de 200 artistas)

28 de octubre: desfile inaugural del Puente de Fierro al Palacio Municipal, 21 comparsas y 10 esculturas monumentales.

2 de noviembre, 19:00 h: Son Rompe Pera.

2 de noviembre, 20:00 h: Julieta Venegas (cierre), explanada municipal.

Huixquilucan — Quinto Festival de Catrinas (18 de octubre-22 de noviembre)

24 de octubre: carrera de catrinas y concurso de vehículos alegóricos.

Programación adicional: festival de pan de muerto, exhibición de ofrendas, presentaciones musicales.

Otros municipios:

Valle de Bravo: Festival de las Almas, 30 de octubre-7 de noviembre; concierto de Enjambre el 4 de noviembre.

Nezahualcóyotl: Festival Nezamictlán, 23 de octubre-13 de noviembre, con Mega Ofrenda y caravanas de catrinas.

Naucalpan: Expo Garnacha Halloween, Parque Naucalli, entrada libre.

La cantautora mexicana Julieta Venegas se presenta ante un grabado de piedra rodeado por rostros de mujeres, una catrina y flores de cempasúchil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gran Desfile y Ofrenda Monumental del Zócalo

CIUDAD DE MÉXICO, 01NOVIEMBRE2025.- Miles de comparsas y artistas participaron en la edición 2025 del Desfile de Día de Muertos que el gobierno capitalino organiza con motivo de las celebración de los Fieles Difuntos FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Gran Desfile de Día de Muertos

Fecha: sábado 31 de octubre, 14:00 horas.

Ruta: Glorieta de la Diana Cazadora, Paseo de la Reforma, avenida Juárez y calle 5 de Mayo, hasta el Zócalo (ocho kilómetros).

Duración estimada: cuatro horas y media; cierre entre 18:30 y 19:00 horas.

Contingente: más de 4 mil participantes, 12 carros alegóricos y dos globos monumentales.

Homenajes: Nellie Campobello, Juan Rulfo, Juan Gabriel y Emilio “El Indio” Fernández, con música del Instituto Mexicano del Sonido.

Transmisión: Capital 21, Canal Once, Canal 14 y Canal 22.

Rutas viales alternas: José María Izazaga, Fray Servando Teresa de Mier, Eje 1 Oriente, Eje 1 Norte, Circuito Interior y avenida Chapultepec.

Ofrenda Monumental

Fechas: 29 de octubre al 2 de noviembre.

Lugar: Plaza de la Constitución.

Elementos: Catrina de cartonería de 32 metros (busca récord Guinness, superando los 28 metros de Puerto Vallarta); campo de cempasúchil con 100 mil plantas; ajolotes intervenidos por artistas; iluminación especial en los edificios del Centro Histórico.

Agenda por alcaldía

Bosque de Chapultepec

Sendero del Cempasúchil “La Puerta entre dos mundos”: 30 de octubre al 1 de noviembre, 14:00 a 22:00 horas, Paseo de los Compositores y Lago Mayor. Incluye espectáculo de drones y linternas flotantes.

Feria de las Calacas: 31 de octubre, 11:00 a 19:00 horas, Pabellón de Cultura Comunitaria.

Festival Ruido Joven: 31 de octubre, PARCUR, con Renee, Jota Moore, Silver Rose y Exael Salcedo, más bazar de 120 bandas.

Coyoacán

Feria de las Calacas (sede principal): 31 de octubre y 1 de noviembre, 11:00 a 20:00 horas, Cenart, más de 380 actividades.

Festival Cacao Para Todos: 29 de octubre al 1 de noviembre, Museo Anahuacalli.

Xochimilco

XXII Representación de la Pulquería y Ofrenda Tradicional: 29 de octubre al 2 de noviembre, 10:00 a 22:00 horas, Corredor de las Fuentes y Jardín Morelos.

Seis puestas en escena en los embarcaderos (tres de La Llorona): 31 de octubre al 2 de noviembre.

Panteón de Xochitepec: más de 160 mil visitantes esperados.

Tlalpan

“La Llorona” (títeres y teatro de sombras, desde un año): Utopía Centli Topilejo, funciones en distintas fechas de octubre.

Festival de Café, Chocolate y Pan de Muerto: 24 y 25 de octubre, Tecnológico de Monterrey, más de 100 propuestas gastronómicas.

Ofrendas comunitarias (29 de octubre-2 de noviembre): Azcapotzalco, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, más una instalación con figuras de 4,5 metros en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco.

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Cartelera de conciertos gratis en Tláhuac (FIDDEM)

Seis escenarios: Bosque de Tláhuac, explanada de la Alcaldía, Plaza Juárez de Mixquic, Santiago Zapotitlán, Lago de los Reyes Aztecas y San Francisco Tlaltenco.

Viernes 30 de octubre

19:00 h: Banda Sinaloense La Espectacular (explanada).

20:00 h: inauguración del festival.

21:00 a 23:00 h: Cadetes de Linares (explanada).

Sábado 31 de octubre

Bosque de Tláhuac: Afro Black Brasil y flashmob de “Thriller” (tarde); La Sonora Dinamita , 20:00 a 22:00 h; El Poder del Norte , 22:00 a 00:00 h.

Explanada: Grupo de la Comunidad China de México, Enek Tango y Juventud Colombiana.

Domingo 1 de noviembre

Explanada: Emmanuel , 21:00 a 00:00 h.

Plaza Juárez, Mixquic: Banda Típica de la Ciudad de México (13:00 h), Tustercombo, Mariachi 2000 y Banda Tlayacapan.

San Francisco Tlaltenco: Mariachi y Sinfónica de la Secretaría de Marina.

Santiago Zapotitlán: Banda Sinfónica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Lunes 2 de noviembre

Lago de los Reyes Aztecas: Concierto de Velas, 18:30 a 21:00 h.

Plaza Juárez, Mixquic: Luna Sureste, Alejandro Filio, Los Folkloristas y Ensamble de Dos Almas Rancheras.

San Andrés Mixquic: La Alumbrada

Gobierno de México

Preparativos: desde el 29 de septiembre (primera ofrenda y adorno de casas).

1 de noviembre: velado en los panteones.

2 de noviembre, 19:00 horas: La Alumbrada, con miles de veladoras sobre las tumbas y copal en el ambiente.

Cómo llegar en transporte público:

Metro Tláhuac (Línea 12) + ruta RTP 149 hacia Mixquic.

Metro Taxqueña (Línea 2) + transporte directo a Mixquic.

Tiempo estimado: dos a tres horas por la afluencia.

En auto: Periférico Sur hasta avenida Tláhuac.

Recomendaciones: salir con horas de anticipación; el acceso al panteón puede restringirse después de las 22:00 horas del 2 de noviembre. Entrada libre al pueblo y al panteón; solo se paga transporte, comida y compras.