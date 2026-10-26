México

Los Tigres del Norte, Julieta Venegas y pulque: qué hacer este megapuente del 30 de octubre al 2 de noviembre en CDMX y Edomex

El evento en el Estado de México reúne más de mil 200 actividades en cinco sedes del centro de Toluca del 3 de octubre al 2 de noviembre; también se presentan La Sonora Santanera y Alacranes Musical

Fotomontaje de cantantes frente a un altar con flores de cempasúchil, calaveras decoradas, jarras de barro y fuegos artificiales.
Artistas musicales figuran junto a una ofrenda tradicional con flores de cempasúchil, calaveras, papel picado y fuegos artificiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Ciudad de México y el Estado de México preparan un megapuente de cuatro días, del viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre, con miles de actividades gratuitas por el Día de Muertos. La Secretaría de Cultura capitalina confirmó más de 5 mil actividades en las 16 alcaldías.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) estableció el descanso escolar del 30 de octubre al 2 de noviembre para educación básica, con regreso a clases el martes 3 de noviembre. La oferta incluye el Gran Desfile del 31 de octubre en el Zócalo, la Ofrenda Monumental con una Catrina de 32 metros, festivales musicales en Tláhuac y Toluca con artistas como Emmanuel y Los Tigres del Norte, la Alumbrada de San Andrés Mixquic y decenas de ofrendas comunitarias en distintas alcaldías.

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Los Tigres del Norte llegan a la Venustiano Carranza

Estado de México: agenda por municipio

(Feria del Hongo y el Pulque/Facebook)
Lista la primera Feria del Hongo y el Pulque Hu en el municipio de Huixquilucan, Edomex (Feria del Hongo y el Pulque/Facebook)

Toluca — Feria del Alfeñique (3 de octubre-2 de noviembre, más de 1.200 actividades, cinco sedes)

  • 29 de octubre: El Trono de México y Alacranes Musical.
  • 30 de octubre: La Sonora Santanera con la Orquesta Filarmónica de Toluca.
  • 31 de octubre: El Malilla.
  • 1 de noviembre, 21:00 h: Los Tigres del Norte (cierre musical), precedidos por Grupo Corregido y Grupo XA.
  • 1 de noviembre: desfile “Catrineando”.
  • Sedes: Mercado Juárez, Los Portales, Alameda Central, Plaza González Arratia y Plaza Fray Andrés de Castro.

Ecatepec — Festival “El Viento Nos Une” (28 de octubre-2 de noviembre, 18 sedes, más de 200 artistas)

  • 28 de octubre: desfile inaugural del Puente de Fierro al Palacio Municipal, 21 comparsas y 10 esculturas monumentales.
  • 2 de noviembre, 19:00 h: Son Rompe Pera.
  • 2 de noviembre, 20:00 h: Julieta Venegas (cierre), explanada municipal.

Huixquilucan — Quinto Festival de Catrinas (18 de octubre-22 de noviembre)

  • 24 de octubre: carrera de catrinas y concurso de vehículos alegóricos.
  • Programación adicional: festival de pan de muerto, exhibición de ofrendas, presentaciones musicales.

Otros municipios:

  • Valle de Bravo: Festival de las Almas, 30 de octubre-7 de noviembre; concierto de Enjambre el 4 de noviembre.
  • Nezahualcóyotl: Festival Nezamictlán, 23 de octubre-13 de noviembre, con Mega Ofrenda y caravanas de catrinas.
  • Naucalpan: Expo Garnacha Halloween, Parque Naucalli, entrada libre.
Julieta Venegas en primer plano viste de negro frente a una ilustración con rostros femeninos, una catrina y flores de cempasúchil.
La cantautora mexicana Julieta Venegas se presenta ante un grabado de piedra rodeado por rostros de mujeres, una catrina y flores de cempasúchil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gran Desfile y Ofrenda Monumental del Zócalo

CIUDAD DE MÉXICO, 01NOVIEMBRE2025.- Miles de comparsas y artistas participaron en la edición 2025 del Desfile de Día de Muertos que el gobierno capitalino organiza con motivo de las celebración de los Fieles Difuntos FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO, 01NOVIEMBRE2025.- Miles de comparsas y artistas participaron en la edición 2025 del Desfile de Día de Muertos que el gobierno capitalino organiza con motivo de las celebración de los Fieles Difuntos FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Gran Desfile de Día de Muertos

  • Fecha: sábado 31 de octubre, 14:00 horas.
  • Ruta: Glorieta de la Diana Cazadora, Paseo de la Reforma, avenida Juárez y calle 5 de Mayo, hasta el Zócalo (ocho kilómetros).
  • Duración estimada: cuatro horas y media; cierre entre 18:30 y 19:00 horas.
  • Contingente: más de 4 mil participantes, 12 carros alegóricos y dos globos monumentales.
  • Homenajes: Nellie Campobello, Juan Rulfo, Juan Gabriel y Emilio “El Indio” Fernández, con música del Instituto Mexicano del Sonido.
  • Transmisión: Capital 21, Canal Once, Canal 14 y Canal 22.
  • Rutas viales alternas: José María Izazaga, Fray Servando Teresa de Mier, Eje 1 Oriente, Eje 1 Norte, Circuito Interior y avenida Chapultepec.

Ofrenda Monumental

  • Fechas: 29 de octubre al 2 de noviembre.
  • Lugar: Plaza de la Constitución.
  • Elementos: Catrina de cartonería de 32 metros (busca récord Guinness, superando los 28 metros de Puerto Vallarta); campo de cempasúchil con 100 mil plantas; ajolotes intervenidos por artistas; iluminación especial en los edificios del Centro Histórico.

Agenda por alcaldía

Bosque de Chapultepec

  • Sendero del Cempasúchil “La Puerta entre dos mundos”: 30 de octubre al 1 de noviembre, 14:00 a 22:00 horas, Paseo de los Compositores y Lago Mayor. Incluye espectáculo de drones y linternas flotantes.
  • Feria de las Calacas: 31 de octubre, 11:00 a 19:00 horas, Pabellón de Cultura Comunitaria.
  • Festival Ruido Joven: 31 de octubre, PARCUR, con Renee, Jota Moore, Silver Rose y Exael Salcedo, más bazar de 120 bandas.

Coyoacán

  • Feria de las Calacas (sede principal): 31 de octubre y 1 de noviembre, 11:00 a 20:00 horas, Cenart, más de 380 actividades.
  • Festival Cacao Para Todos: 29 de octubre al 1 de noviembre, Museo Anahuacalli.

Xochimilco

  • XXII Representación de la Pulquería y Ofrenda Tradicional: 29 de octubre al 2 de noviembre, 10:00 a 22:00 horas, Corredor de las Fuentes y Jardín Morelos.
  • Seis puestas en escena en los embarcaderos (tres de La Llorona): 31 de octubre al 2 de noviembre.
  • Panteón de Xochitepec: más de 160 mil visitantes esperados.

Tlalpan

  • “La Llorona” (títeres y teatro de sombras, desde un año): Utopía Centli Topilejo, funciones en distintas fechas de octubre.
  • Festival de Café, Chocolate y Pan de Muerto: 24 y 25 de octubre, Tecnológico de Monterrey, más de 100 propuestas gastronómicas.

Ofrendas comunitarias (29 de octubre-2 de noviembre): Azcapotzalco, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, más una instalación con figuras de 4,5 metros en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco.

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Cartelera de conciertos gratis en Tláhuac (FIDDEM)

Seis escenarios: Bosque de Tláhuac, explanada de la Alcaldía, Plaza Juárez de Mixquic, Santiago Zapotitlán, Lago de los Reyes Aztecas y San Francisco Tlaltenco.

Viernes 30 de octubre

  • 19:00 h: Banda Sinaloense La Espectacular (explanada).
  • 20:00 h: inauguración del festival.
  • 21:00 a 23:00 h: Cadetes de Linares (explanada).

Sábado 31 de octubre

  • Bosque de Tláhuac: Afro Black Brasil y flashmob de “Thriller” (tarde); La Sonora Dinamita, 20:00 a 22:00 h; El Poder del Norte, 22:00 a 00:00 h.
  • Explanada: Grupo de la Comunidad China de México, Enek Tango y Juventud Colombiana.

Domingo 1 de noviembre

  • Explanada: Emmanuel, 21:00 a 00:00 h.
  • Plaza Juárez, Mixquic: Banda Típica de la Ciudad de México (13:00 h), Tustercombo, Mariachi 2000 y Banda Tlayacapan.
  • San Francisco Tlaltenco: Mariachi y Sinfónica de la Secretaría de Marina.
  • Santiago Zapotitlán: Banda Sinfónica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Lunes 2 de noviembre

  • Lago de los Reyes Aztecas: Concierto de Velas, 18:30 a 21:00 h.
  • Plaza Juárez, Mixquic: Luna Sureste, Alejandro Filio, Los Folkloristas y Ensamble de Dos Almas Rancheras.

San Andrés Mixquic: La Alumbrada

Gobierno de México
Gobierno de México
  • Preparativos: desde el 29 de septiembre (primera ofrenda y adorno de casas).
  • 1 de noviembre: velado en los panteones.
  • 2 de noviembre, 19:00 horas: La Alumbrada, con miles de veladoras sobre las tumbas y copal en el ambiente.

Cómo llegar en transporte público:

  • Metro Tláhuac (Línea 12) + ruta RTP 149 hacia Mixquic.
  • Metro Taxqueña (Línea 2) + transporte directo a Mixquic.
  • Tiempo estimado: dos a tres horas por la afluencia.

En auto: Periférico Sur hasta avenida Tláhuac.

Recomendaciones: salir con horas de anticipación; el acceso al panteón puede restringirse después de las 22:00 horas del 2 de noviembre. Entrada libre al pueblo y al panteón; solo se paga transporte, comida y compras.

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