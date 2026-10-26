Gobierno acusa campaña de “mentiras” sobre el IMSS y adelanta jornada para reducir retrasos en cirugías pendientes

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La presidenta Claudia Sheinbaum acusó que circula información falsa sobre el funcionamiento del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y adelantó que la institución prepara una jornada para reducir los retrasos en cirugías pendientes, con operaciones que hoy se programan a tres o cuatro meses.

Durante la conferencia matutina de este lunes, Sheinbaum dijo que el director general del IMSS, Zoé Robledo, explicará el martes las medidas para fortalecer la atención a derechohabientes, mejorar la logística de medicamentos y regularizar la situación laboral de personal contratado bajo esquemas precarios.

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La mandataria sostuvo que el IMSS ha mejorado sus servicios, aunque reconoció que requiere nuevas acciones. Citó la construcción de hospitales, el aumento de consultas de medicina general y especialidades, así como la incorporación de trabajadores que ingresaron durante la pandemia con contratos temporales.

Gobierno niega que los médicos del IMSS ganen 10 mil pesos

Sheinbaum cuestionó versiones sobre las condiciones laborales en el IMSS y mencionó, entre otros señalamientos, que se ha difundido que los médicos de la institución reciben salarios de 10 mil pesos.

La presidenta afirmó que el Gobierno federal revisó los gastos del instituto para otorgar incrementos salariales a trabajadores. También dijo que se avanza en la regularización de empleados que fueron incorporados durante la emergencia sanitaria por COVID-19 y que mantenían contratos de menor estabilidad.

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“Para apoyar a los trabajadores, las y los trabajadores del IMSS, se hizo una revisión de los gastos del IMSS para poder dar un mayor incremento salarial”, expuso.

De acuerdo con Sheinbaum, el objetivo es que este año el personal que aún mantiene condiciones contractuales precarias pueda acceder a esquemas laborales adecuados. No precisó la cifra de trabajadores incluidos ni los recursos destinados a esa regularización.

La mandataria también defendió la presencia de médicos cubanos en centros de salud del país. Aseguró que su contratación permite mantener la atención en hospitales donde faltan especialistas y rechazó que perciban una remuneración superior a la de los profesionales mexicanos.

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“No es cierto que se le pague más a un médico cubano que a un médico mexicano. Ganan lo mismo y son contratados de manera directa”, afirmó.

Gobierno destaca el aumento de médicos especialistas desde 2021

Sheinbaum atribuyó parte de la estrategia sanitaria a la ampliación de plazas para residentes médicos durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Según expuso, en 2011 ingresaban alrededor de seis mil médicos generales a programas de especialidad y, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la cifra llegó a poco más de ocho mil.

La presidenta sostuvo que, desde 2021, el ingreso de médicos a residencias aumentó a más del doble de los niveles registrados en administraciones anteriores. Explicó que quienes comenzaron una especialidad de tres años en 2021 y 2022 ya concluyeron su formación, aunque algunas áreas, como neurocirugía, requieren más tiempo.

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“Ahora hay más médicos especialistas mexicanos, porque entraron más a las residencias”, dijo la mandataria. Añadió que el Gobierno federal busca ampliar la formación con hospitales que funcionen también como espacios de enseñanza para nuevos especialistas.

Sheinbaum planteó que algunos médicos especialistas pueden cubrir dos turnos y participar en jornadas quirúrgicas en zonas apartadas del país, sobre todo en hospitales que cuentan con quirófanos, pero carecen de determinadas especialidades de forma permanente.

Plan para atender cirugías con espera de hasta cuatro meses

La presidenta informó que el IMSS prepara una jornada para disminuir las operaciones pendientes. El esquema buscará atender procedimientos que, de acuerdo con sus declaraciones, permanecen programados con plazos de espera de tres o cuatro meses.

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“Se está preparando una jornada muy importante para disminuir los retrasos, para poder hacer las operaciones pendientes”, afirmó Sheinbaum. Añadió que el proyecto contempla una estrategia diseñada por el instituto para responder a las necesidades de los derechohabientes.

La presidenta no detalló el número de cirugías acumuladas, las especialidades que concentrarán la jornada ni la fecha de inicio. Señaló que Zoé Robledo presentará los alcances del programa en la conferencia de este martes.

Sheinbaum vinculó el anuncio con el proceso de modernización del IMSS. Según explicó, el instituto trabaja con un equipo de especialistas mexicanos para reorganizar sus almacenes y digitalizar su red logística, con el objetivo de garantizar que los medicamentos e insumos médicos estén disponibles en las unidades de salud cuando sean requeridos.

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La mandataria indicó que el principal reto no estaba en la adquisición de productos, sino en su traslado y entrega a hospitales y clínicas. “No había un problema en la compra, sino más bien en la distribución de los medicamentos, de los insumos médicos y de todo lo que se requiera”, sostuvo.

IMSS Bienestar e ISSSTE también entrarán en la revisión sanitaria

La presidenta afirmó que el IMSS Bienestar ha mejorado las condiciones de atención en hospitales públicos a partir de la gratuidad de los servicios, el abastecimiento de medicamentos, la adquisición de equipos y cambios laborales para el personal.

Aseguró que, durante sus recorridos por hospitales, directivos de las unidades médicas han reportado mejoras en el sistema. “La mayoría, el 95%, habla de la mejora que ha habido en el sistema de salud gracias al IMSS Bienestar”, señaló.

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Sobre el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Sheinbaum anunció que este lunes comenzó una revisión de las condiciones de su infraestructura, personal médico y necesidades de rehabilitación.

La mandataria mencionó el caso del hospital Vasco de Quiroga, en Morelia, Michoacán, que había permanecido abandonado tras la apertura de otra unidad. Dijo que el inmueble será rehabilitado con una inversión inferior a 400 millones de pesos y contará con nuevos equipos.