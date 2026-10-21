México

IMSS concede aumento y basificaciones a trabajadores previo a la segunda megamarcha: así quedarían las nuevas tablas y montos oficiales

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instó al sindicato a cooperar ante la nueva propuesta salarial

Dos hombres con gafas de pie frente a un fondo gris; uno habla frente a un micrófono en un podio con logotipos oficiales y banderas pequeñas
Zoé Robledo interviene ante el podio junto a Marath Bolaños durante un anuncio conjunto del Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría del Trabajo. (Youtube | (imagen intervenida con Gemini IA para mejorar calidad))
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Zoé Robledo Aburto, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), acompañado del secretario del Trabajo, Marath Baruch Bolaños López, informó en conferencia de prensa que las negociaciones con el sindicato de trabajadores han concluido y compartió los resultados del diálogo. De acuerdo con Robledo, el Consejo Técnico del IMSS sesionó y, derivado de esto, “se aprobó un incremento adicional para que pase de 6.8% al 8%”, el cual se compone de la siguiente manera:

  • 4% salario tabular
  • 4% ayuda para pago de renta de casa habitación

“Este incremento escucha a los trabajadores en la consulta convocada por el sindicato. Expresaron que la propuesta anterior no era suficiente y la mejoramos”, subrayó el titular del IMSS.

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Aumento salarial en el IMSS: una instrucción presidencial

El director del IMSS atribuyó esta propuesta a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, señalando que el 8% “es financieramente viable”; además, hizo un recuento de los aumentos a los trabajadores a través de los años:

“Solamente en tres ocasiones en 23 años, el incremento global ha alcanzado el 8%. Las últimas veces en 2022 y 2025 y al incremento del 4% al tabular está por encima de la inflación”, dijo Zoé Robledo, enfatizando que “esto mejora significativamente el poder adquisito de las y los trabajadores del IMSS”.

¿Cuál es el Plan Integral del IMSS?

Durante su conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo de hoy, la presidenta adelantó sobre la conferencia Zoé Robledo y la presentación de un “programa integral” que incluye aumentos salariales, mejoras para trabajadores de la institución y derechohabientes.

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En este sentido, el titular adelantó algunos aspectos y aclaró que esta semana terminará con la presentación. Por el momento anunció que se basificarán a 10 mil 939 trabajadores, 08, incluido el personal que fue contratado para atender la pandemia de COVID-19, así como a enfermeros, camilleros, personal de limpieza, laboratoristas, técnicos de rayos X y otros rubros.

El desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos ha sido una demanda por parte del sindicato en las últimas semanas, y para atenderlo, el funcionario explicó que se digitalizarán las recetas y se fortalecerá una plataforma para que cada derechohabiente haga reportes sobre el suministro de fármacos.

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