De qué habría muerto El Komanche, primeras versiones tras reporte de haber sido localizado sin vida (Instagram/@elkomanche)

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El Komanche habría sido localizado sin vida este domingo 25 de octubre en una vivienda de Monterrey, Nuevo León, de acuerdo con un mensaje difundido por Byron Reyes, identificado como su mánager.

El reporte señaló que la familia del creador salvadoreño le habría confirmado el deceso. La causa de muerte no ha sido confirmada por familiares o su representante, sin embargo, Infobae México consultó con la Fiscalía de Nuevo León sobre el caso y hasta la fecha de publicación original de esta nota no se ha recido una respuesta.

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Las primeras especulaciones surgieron luego de que usuarios compartieron mensajes, videos y fragmentos de transmisiones previas del streamer. Algunas publicaciones atribuyeron el fallecimiento a un presunto suicidio relacionado con los diagnósticos de salud mental que Carlos Mauricio Gómez, conocido como El Komanche, había revelado en años anteriores.

Otras cuentas difundieron una hipótesis sobre una posible intoxicación por medicamentos. Esa versión se apoyó en publicaciones recientes del creador, quien había hablado de deudas, problemas económicos y el retiro de patrocinios tras nuevos señalamientos en redes sociales. Ninguna autoridad había confirmado esas versiones ni había establecido una causa del deceso.

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El Komanche había revelado al menos cinco diagnósticos de salud mental que tenía

El historial de salud mental de Carlos Mauricio Gómez había sido expuesto por el propio creador de contenido en transmisiones, entrevistas y un video que publicó en YouTube en octubre de 2023. En esas apariciones habló de tratamientos psiquiátricos, internamientos y momentos de crisis que enfrentó desde su adolescencia.

El streamer había dicho que recibió diagnósticos de depresión y trastorno bipolar en 2014, cuando tenía 19 años. Según su relato, el psiquiatra que lo atendió le explicó que algunos síntomas se habían presentado desde que tenía nueve años.

El Komanche había revelado al menos cinco diagnósticos de salud mental que tenía (Foto: Instagram/@elkomanche)

Para octubre de 2023, El Komanche había enumerado cinco padecimientos diagnosticados: depresión, ansiedad, bipolaridad, obsesión y esquizofrenia. El creador había mostrado un documento psicológico durante ese video, en el que también habló de la interrupción de su tratamiento.

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El salvadoreño había contado que intentó quitarse la vida en tres ocasiones y que ingresó a un hospital psiquiátrico después de cada crisis. En una entrevista difundida en marzo de 2023 con el creador Tío Shur, relató que esos episodios representaron los periodos más difíciles de su vida.

Siete meses después, en octubre de 2023, había publicado un video que inició con la frase: “Me llamo Carlos y hace un mes intenté suicidarme”. En esa grabación explicó que dejó de atenderse cuando obtuvo estabilidad económica por sus transmisiones y actividades como creador de contenido.

“Debí buscar ayuda y no lo hice”, había dicho en el mismo material. El Komanche sostuvo que el tratamiento había controlado parte de sus trastornos, aunque reconoció que dejó de acudir a consulta y de seguir las indicaciones médicas.

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El Komanche había relatado una crisis durante 2022 y 2023

El streamer había contado que durante 2022 acumuló problemas personales y profesionales. Entre ellos mencionó una campaña de ataques en redes sociales, el fracaso de un proyecto laboral y un diagnóstico de trombosis que describió como grave.

También había relatado que viajó a Europa para alejarse de esos problemas. Durante una estancia en Ibiza, dijo que sufrió el robo de sus pertenencias y perdió su pasaporte. Después viajó a Madrid, donde atravesó otra crisis de salud mental.

El Komanche había relatado una crisis durante 2022 y 2023 (Instagram: Komanche)

Tras volver a El Salvador, permaneció un mes en casa de sus padres. En el video publicado en YouTube reconoció que varias de sus polémicas públicas durante ese periodo se relacionaron con impulsos derivados de sus trastornos.

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El creador retomó sus actividades meses más tarde. En 2024 contó durante un directo que AuronPlay se comunicó con su padre para conocer su estado de salud. También dijo que el streamer español le ofreció integrarse a los Squid Craft Games 3 si lograba recuperarse.

El Komanche cerró su video de 2023 con un mensaje dirigido a su audiencia. “El suicidio y las enfermedades mentales no son cringe, es algo preocupante”, había expresado antes de anunciar que regresaría a las transmisiones.

Las acusaciones y los problemas económicos habían marcado sus últimos meses

Después de volver a las plataformas, El Komanche enfrentó nuevas controversias. En noviembre de 2025, Twitch lo suspendió durante siete días después de una discusión vinculada con el streamer Pereira durante los Squid Craft Games 4.

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En enero de 2026, anunció su retiro definitivo de Twitch. En una publicación de X escribió: “Me retiro de Twitch brous, hay gente que no me quiere en la plataforma”. Después confirmó que continuaría con transmisiones en YouTube, TikTok y Kick, una plataforma de videos en vivo.

A finales de septiembre de 2026, varias creadoras de contenido lo señalaron por presunto acoso. Los señalamientos cobraron fuerza después de que otros streamers se posicionaron sobre el caso. El Komanche habría enfrentado críticas y la pérdida de acuerdos comerciales durante las semanas posteriores.

Seguidores del salvadoreño relacionaron esas acusaciones con publicaciones recientes en las que habló de problemas financieros y de presuntas deudas. También circularon versiones sobre una posible ingesta de medicamentos, aunque esa hipótesis no había sido respaldada por la familia, autoridades ministeriales ni peritos.

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El creador de contenido Komanche realiza una transmisión en directo a través de una plataforma móvil.

El 19 de octubre de 2026, seis días antes del reporte sobre el hallazgo en Monterrey, la cuenta @Komanch había publicado: “Los días simplemente no mejoran”. El mensaje superó 2,000,000 de visualizaciones luego de que se difundió el presunto fallecimiento.

La Fiscalía de Nuevo León no ha confirmado la identidad ni la causa de muerte

El cuerpo habría sido localizado en un domicilio de la calle Paseo de Niza, en la colonia Paseo de Cumbres, inmueble que el influencer rentaba. Vecinos habrían alertado a los propietarios tras observar que la puerta permaneció abierta desde un día antes.

En el interior habría sido encontrado un hombre de entre 30 y 35 años sin signos vitales. Medios locales señalaron que no se habrían detectado huellas visibles de violencia en la escena.

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Byron Reyes publicó en sus historias de Instagram que la familia de El Komanche le confirmó el deceso. El mánager también compartió el mensaje: “El bullying a cualquier escala no es un juego”.

Hasta ese momento, la Fiscalía de Nuevo León no ha difundido un comunicado para confirmar que el cuerpo correspondió a Carlos Mauricio Gómez ni para informar las causas del fallecimiento.