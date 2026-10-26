“Si te pasa algo, me pasa a mí”: el mensaje de Ari Gameplays a El Komanche antes de los reportes sobre su muerte

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La noticia sobre el presunto fallecimiento de Carlos Mauricio Gómez, conocido en internet como El Komanche, ha provocado una ola de reacciones entre sus seguidores. En medio de los mensajes y recuerdos que circulan en redes sociales, un antiguo video junto a Ari Gameplays ha llamado especialmente la atención por una conversación que pasó del susto a las muestras de afecto.

En el fragmento, Komanche se pregunta por qué Ari había iniciado una transmisión a altas horas de la madrugada. Intrigado, decide llamarla y, cuando ella responde, comienza a pedir ayuda: “Ari, ayuda. Ari, ayuda, ayuda, amiga. Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda”. La creadora, que estaba transmitiendo en directo, reacciona preocupada y le pregunta repetidamente qué había ocurrido.

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El momento parece ponerse serio cuando Komanche insiste: “Ayuda, ayuda, ayuda”, y le pide que grabe la llamada. “Amigo, me asustas. ¿Qué pasó?”, responde Ari, quien incluso pregunta si puede detener su transmisión. Sin embargo, la preocupación dura poco: el streamer comienza a reírse y confiesa que todo era una broma. La reacción de su amiga y las palabras que intercambian después son las que ahora han vuelto a captar la atención de la comunidad.

La broma de Komanche que asustó a Ari Gameplays en pleno directo

(Instagram: Komanche)

La conversación comienza con la sorpresa de Komanche al descubrir que Ari estaba conectada cerca de la madrugada. “¿Por qué Ari Gameplays prendió directo hace diecisiete minutos si son las una de la madrugada? What the fuck? Le voy a hablar, le voy a hablar, le voy a hablar”, comenta antes de realizar la llamada.

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Cuando Ari contesta y le pregunta si está bien, él empieza a repetir que necesita ayuda. La insistencia provoca que ella se alarme y trate de averiguar qué sucede. “Espérate, estoy en stream. ¿Puede, puede pararse el stream?”, pregunta, mientras su amigo continúa con la actuación.

La tensión se rompe cuando Komanche se ríe y admite que está jugando con ella. Ari responde con insultos censurados por los pitidos del video y le reclama por el susto. El intercambio conserva el tono espontáneo de dos creadores que se conocen y bromean durante sus transmisiones, aunque la noticia posterior haya cambiado la manera en que muchos usuarios observan la escena.

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“Sabes que si te pasa algo, me pasa algo a mí”: las palabras de Ari

(Instagram: @arigameplays)

Después de descubrir la broma, Ari le recuerda a Komanche la importancia que tiene para ella. “Sabes que si te pasa algo, me pasa algo a mí, ¿no?”, le dice. Él responde sin rodeos: “No, sí, yo sé. Te quiero mucho. Te quiero mucho”. Es ese breve intercambio el que ha terminado por convertirse en el centro de las publicaciones que recuperan el video.

La conversación continúa con Ari reprochándole, entre bromas, que la haya asustado. Komanche explica por qué decidió llamarla: “Oye, no, es que te hablé porque vi que prendiste de directo y dije: ‘¿Qué hace directo a las dos de la mañana esta morra?’”. Su explicación deja claro que la llamada surgió al verla conectada a una hora inusual, no por una emergencia real.

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Ari termina la charla entre quejas y risas: “Eres un baboso. Ay, qué [pitido]. No manches, no manches, yo ya soy anciana. A mí ya no me haces bromas que yo me asusto”. El cierre devuelve el momento a su contexto original: una broma entre amigos durante una transmisión, sin que ninguno pudiera saber la atención que recibiría el fragmento tiempo después.

Los recuerdos de El Komanche vuelven a circular tras los reportes de su muerte

El Komanche pidió 5 mil dólares previo a su presunta muerte: aseguró que tenía deudas y se mostró desperado (Foto: Instagram/@elkomanche)

El video ha cobrado relevancia después de que se difundieran reportes sobre el hallazgo de un hombre sin vida en una vivienda de Monterrey, Nuevo León, presuntamente identificado como Komanche. En las primeras informaciones sobre el caso, la confirmación oficial de la identidad y las causas del fallecimiento siguen pendientes. Por ello, es importante distinguir los reportes difundidos de los datos confirmados por las autoridades.

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También volvió a circular una publicación que el streamer compartió en X el 19 de octubre: “Los días simplemente no mejoran”. Aunque el mensaje despertó especulaciones entre sus seguidores, no demuestra por sí mismo que estuviera relacionado con lo ocurrido. Tampoco permite establecer una conexión entre las controversias que había enfrentado en redes sociales y su presunto fallecimiento.

Mientras se aclaran las circunstancias del caso, las antiguas transmisiones se han convertido en una forma de recordar al creador de contenido. La llamada con Ari Gameplays muestra cómo una broma nocturna terminó en una declaración sincera de cariño. La frase “si te pasa algo, me pasa algo a mí” resuena ahora entre sus seguidores, pero su sentido original permanece ligado a aquella conversación entre amigos, antes de que se conocieran los reportes que hoy mantienen a la comunidad pendiente de las novedades.

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