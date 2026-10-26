México

Licencia de conducir Edomex 2026: unidades móviles esta semana para tramitar el permiso de forma rápida

La medida se implementa cada semana con la finalidad de agilizar el proceso para conseguir el permiso

La licencia de conducir en el Edomex es un requisito necesario para conducir de manera legal (X@SEMOV_Edomex)
Como cada semana, la Secretaría de Movilidad del Estado de México pondrá a disposición en diferentes puntos las unidades móviles para que puedan tramitar su licencia de conducir de una forma más rápida. (X@SEMOV_Edomex)
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Como cada semana, la Secretaría de Movilidad del Estado de México pondrá a disposición en diferentes puntos las unidades móviles para que puedan tramitar su licencia de conducir de una forma más rápida.

La medida se implementa cada semana con la finalidad de agilizar el proceso para conseguir el permiso, el cual es un requisito para poder circular de forma legal.

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Esta semana se implementarán distintas unidades móviles en el Edomex para tramitar la licencia de conducir en el Edomex (Gobierno Edomex)
Esta semana se implementarán distintas unidades móviles en el Edomex para tramitar la licencia de conducir en el Edomex (Gobierno Edomex)

Unidades móviles para tramitar la licencia de conducir en el Edomex

El horario de recepción de documentos es de 09:00 a 17:30 horas; el servicio opera hasta las 18:00 horas de lunes a viernes.

  1. Cuautitlán: Calle Alfonso Reyes s/n, Fraccionamiento Santa María, C.P. 54820; frente al Palacio Municipal.
  2. Chimalhuacán: Avenida Circuito Ejido Colectivo 3B, colonia Tlatel Xochitenco, C.P. 56366; edificio del C-4.
  3. Tlalnepantla de Baz: Plaza Gustavo Baz s/n, colonia Centro, C.P. 54000; frente al Palacio Municipal.
  4. Nezahualcóyotl: Avenida Central, calle 35 s/n, esquina con avenida 6, C. 34-88, colonia Campestre Guadalupana, C.P. 57120; explanada La Bola.
  5. Tlatlaya: Calle I. Allende, manzana 005, colonia Centro, C.P. 51550; frente al Palacio Municipal.
  6. Chiautla: Calle Benito Juárez s/n, colonia Centro de Ocopulco, C.P. 56035; techumbre de Ocopulco, frente a la Iglesia de la Virgen de la Encarnación, en la explanada del centro de Ocopulco.
  7. Atizapán de Zaragoza: Boulevard Adolfo López Mateos 91, colonia El Potrero, C.P. 52987; frente al Palacio Municipal.
  8. Jilotepec: Calle Lic. Andrés Quintana Roo 10, colonia El Denhy, C.P. 54246; Centro de Convenciones.
  9. Toluca:
    • Calle Sebastián Lerdo de Tejada s/n, barrio de Jesús, San Pablo Autopan; Cebetis No. 161.
    • Calle Hombres Ilustres s/n, entre Carlos Hank González e Isidro Fabela, colonia Las Jaras, C.P. 50295; frente a la Delegación Tlachaloya.
    • Avenida Paseo Tollocan 1541, Ciudad Universitaria, C.P. 50110; estacionamiento de la Facultad de Contaduría.
  10. Amatepec: Calle Miguel Hidalgo s/n, C.P. 51500; frente al Palacio Municipal.
  11. Tezoyuca: Calle 16 de Septiembre s/n, barrio La Ascención, C.P. 56005; a un costado del Palacio Municipal.
Licencia de Conducir Edomex
Licencia de Conducir Edomex (GEM)

Documentos para solicitar el permiso

La Secretaría de Movilidad (Semov) requiere, además, el acta de nacimiento, la CURP, una identificación oficial con fotografía y un comprobante de domicilio. También exige el Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (SNDIF), el Certificado Estándar de Competencias EEC1631 y la aprobación del examen de conocimientos.

El comprobante de pago de derechos para la licencia tipo C puede generarse en el portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Estado de México o en https://sfpya.edomexico.gob.mx/recuadacion/.

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Licencia de Conducir precios costos Edomex
Licencia de conducir Edomex unidades Moviles (@@A_Palac10s/X)

Costos por tramitar el permiso en las unidades móviles del Edomex

La Secretaría de Movilidad del Edomex establece para 2026 los costos actualizados de trámites para usuarios de servicio particular. El documento oficial contempla tarifas diferenciadas para automovilistas, motociclistas y choferes, así como para permisos provisionales.

La licencia para automovilista cuesta 777.00 pesos en su vigencia más corta, 1,040.00 pesos en la siguiente modalidad y 1,848.00 pesos en el periodo más amplio.

Licencia de conducir Edomex recibir en casa Sepomex acuerdo
Mexiquenses podrán recibir su licencia de conducir renovada directamente en casa gracias a convenio entre la Secretaría de Movilidad y Correos de México (Gob. Edomex)

Para motociclistas, los costos son de 777.00, 1,040.00, 1,390.00 y 1,848.00 pesos, según la vigencia elegida.

La licencia para chofer de servicio particular tiene tarifas de 1,017.00, 1,357.00, 1,809.00 y 2,410.00 pesos, de acuerdo con el periodo solicitado. El permiso provisional cuesta 3,694.00 pesos.

La reposición de tarjeta de circulación tiene un costo de 525.00 pesos. La calcomanía cuesta 118.00 pesos y la reposición de placas asciende a 1,390.00 pesos.

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