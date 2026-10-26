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Pablo Lemus pierde a su secretario general de Gobierno: Salvador Zamora renuncia rumbo a 2027

La salida de Zamora ocurre mientras se perfilan las actividades políticas rumbo a las elecciones de 2027. El gobernador Pablo Lemus confirmó el relevo y estableció las prioridades del nuevo titular

Salvador Zamora presentó su renuncia inmediata a la Secretaría General de Gobierno de Jalisco.Salvador Zamora presentó su renuncia inmediata a la Secretaría General de Gobierno de Jalisco. @PabloLemusN
Salvador Zamora presentó su renuncia inmediata a la Secretaría General de Gobierno de Jalisco.Salvador Zamora presentó su renuncia inmediata a la Secretaría General de Gobierno de Jalisco. @PabloLemusN
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Salvador Zamora presentó su renuncia inmediata a la Secretaría General de Gobierno de Jalisco para asumir tareas políticas relacionadas con el proceso electoral de 2027. El gobernador Pablo Lemus aceptó su salida y nombró a Carlos Arias Madrid, quien encabezaba el Servicio Estatal Tributario, como nuevo titular de la dependencia.

Salvador Zamora deja la Secretaría General de Gobierno para enfocarse en las elecciones de 2027

Este domingo 25 de octubre, Salvador Zamora Zamora anunció su salida de la Secretaría General de Gobierno de Jalisco, cargo que ocupaba desde diciembre de 2024, cuando comenzó la administración estatal de Pablo Lemus Navarro.

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A través de sus redes sociales, el ahora exfuncionario informó que presentó su renuncia con efectos inmediatos y agradeció al gobernador la confianza depositada en él para desempeñar sus funciones al frente de la dependencia.

También reconoció el trabajo de su equipo y de sus compañeros del gabinete estatal durante el tiempo que permaneció en el cargo.

Zamora explicó que, a partir de su salida del Gobierno de Jalisco, se concentrará en las responsabilidades que le fueron asignadas dentro de su proyecto político, con miras a los próximos comicios.

Aunque no detalló cuáles serán sus nuevas funciones, adelantó que posteriormente dará a conocer más información sobre la encomienda que asumirá.

Pablo Lemus acepta la renuncia y confirma el cambio en el gabinete estatal

Minutos después del anuncio de Zamora, el gobernador Pablo Lemus confirmó que aceptó la renuncia y explicó que la decisión responde a objetivos personales y del equipo político del exsecretario, quien se incorporará a actividades vinculadas con las elecciones de 2027.

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El mandatario agradeció su desempeño durante casi dos años de trabajo en la administración estatal y le deseó éxito en las responsabilidades que asumirá fuera del Gobierno de Jalisco.

La salida de Zamora representa un cambio en una de las principales áreas de la administración estatal, encargada de la política interior y de la interlocución con los distintos poderes y actores políticos de la entidad.

Entre los principales datos sobre el relevo destacan:

  • Renuncia: Salvador Zamora presentó su dimisión con efectos inmediatos este domingo 25 de octubre.
  • Motivo: Se enfocará en tareas políticas relacionadas con el proceso electoral de 2027.
  • Periodo en el cargo: Ocupó la Secretaría General de Gobierno desde diciembre de 2024.
  • Nuevo titular: Pablo Lemus designó a Carlos Arias Madrid para sustituirlo.
  • Pendiente: Zamora no ha detallado cuáles serán sus próximas responsabilidades políticas.

Hasta el momento, no se ha informado si el exsecretario buscará una candidatura para los próximos comicios ni qué función específica desempeñará dentro de su equipo político.

¿Quién es Carlos Arias Madrid, nuevo secretario general de Gobierno de Jalisco?

Tras aceptar la renuncia, Pablo Lemus anunció el nombramiento de Carlos Arias Madrid como nuevo titular de la Secretaría General de Gobierno.

El gobernador le encomendó reforzar la comunicación con los poderes públicos y los actores políticos de Jalisco, además de mantener los vínculos institucionales con los sectores económicos y sociales del estado.

Arias Madrid se desempeñaba como titular del Servicio Estatal Tributario (SET) de Jalisco desde diciembre de 2025, luego de una serie de cambios dentro del gabinete estatal.

Su trayectoria incluye responsabilidades en los ámbitos jurídico, legislativo, judicial y de la administración pública.

Es licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara y cuenta con una maestría en Derecho Público por la Universidad Panamericana, campus Guadalajara. También ha cursado estudios de maestría en Derecho Electoral en el Tribunal Electoral de Jalisco.

En el ámbito legislativo, fue secretario técnico de la Comisión de Reforma del Estado en el Senado de la República en 2016. Asimismo, ocupó cargos directivos en el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, entre ellos los de director de Visitaduría y director del Instituto Judicial.

El relevo en Jalisco ocurre a menos de un año de las elecciones de 2027

El cambio en la Secretaría General de Gobierno se produce mientras los partidos políticos comienzan a preparar sus estrategias para el proceso electoral de 2027.

Salvador Zamora, integrante de Movimiento Ciudadano, partido al que pertenece el gobernador Pablo Lemus, anunció que se incorporará a tareas relacionadas con ese proceso, aunque no precisó si participará directamente en la contienda por algún cargo público.

Por su parte, Carlos Arias Madrid asumirá la responsabilidad de mantener la interlocución del Gobierno estatal con los poderes, las fuerzas políticas y los distintos sectores de Jalisco.

Con este nombramiento, la administración de Lemus formaliza el relevo en la Secretaría General de Gobierno, mientras queda pendiente conocer el papel que desempeñará Zamora en la estrategia política de cara a los próximos comicios.

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