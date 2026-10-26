México confirma acercamiento con Petrobras para explorar el Golfo en medio de tensión energética con EEUU

La mandataria señaló que la empresa brasileña aporta experiencia en aguas profundas y someras, mientras México busca incrementar la prospección sin rebasar el límite de 1.8 millones de barriles diarios. REUTERS/Daniel Becerril

Guardar

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este lunes un acercamiento con Petrobras para desarrollar trabajos conjuntos de exploración petrolera en el Golfo de México, en el marco de la presión que ejerce Washington para que el país aumente sus compras de gas natural estadounidense.

Sheinbaum defendió en cambio un esquema de comercio complementario. “Lo que no queremos es afectar ni la producción agrícola en México ni empresas que hay en México”, señaló, y precisó que el objetivo es intercambiar aquello que cada país produce y el otro no.

Sheinbaum destaca la experiencia brasileña en aguas profundas

La EIA registra el nivel durante los primeros siete meses de 2026, en un país que compra al vecino del norte 75% del combustible que consume y usa más de 60% para generar electricidad. REUTERS/Sergio Moraes

La presidenta explicó que la petrolera estatal brasileña tiene ventajas técnicas que interesan a Pemex. “En eso Petrobras es muy bueno, en la exploración de aguas profundas y aguas someras también”, señaló.

PUBLICIDAD

El acercamiento se produce en un contexto donde México mantiene un límite de producción petrolera de 1.8 millones de barriles diarios. “Lo que estamos buscando es mayor exploración de petróleo”, explicó Sheinbaum, al vincular ese objetivo con la cooperación técnica de la empresa brasileña.

El interés por Petrobras llega después de que ambos gobiernos reforzaran su relación bilateral. En agosto, Pemex y Petrobras firmaron un memorando de entendimiento orientado a fortalecer la seguridad energética y el desarrollo tecnológico conjunto entre México y Brasil.

La presidenta niega que Estados Unidos haya cortado el suministro de gas

Sheinbaum atribuyó la reducción previa del flujo a una helada durante el gobierno de López Obrador y recordó una falla en Texas que disminuyó 20% los envíos por varios días

Un reportero preguntó a Sheinbaum si el acercamiento con Petrobras podía garantizar el abasto energético de México, en un escenario donde Estados Unidos “busca que México siga comprando gas” y lo utiliza como herramienta de negociación arancelaria.

PUBLICIDAD

La mandataria rechazó que haya existido una decisión deliberada de Washington para interrumpir el suministro. “No decidieron cortar el suministro a México”, respondió, y atribuyó una reducción previa del flujo a una helada ocurrida durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Un incidente similar ocurrió a principios de octubre de este año, cuando una falla técnica en un gasoducto de Texas, operado por la filial de Kinder Morgan Tennessee Gas Pipeline, redujo 20% el flujo de gas hacia México durante varios días, de acuerdo con La Nación. El director del Centro Nacional de Control del Gas Natural, Cuitláhuac García Jiménez, calificó el episodio como “un llamado de atención” ante la falta de infraestructura de almacenamiento en el país.

PUBLICIDAD

México importa actualmente 75% del gas natural que consume desde Estados Unidos, una proporción que ha crecido desde 39% en 2015, según datos del American Petroleum Institute citados por Mexico News Daily. El combustible genera más del 60% de la electricidad del país.

Sheinbaum defiende la soberanía energética frente a la presión de Trump

Las exigencias del presidente Trump para ampliar las compras de gas y los contratos con empresas energéticas estadounidenses habrían contribuido a cancelar una ronda de negociaciones comerciales prevista para septiembre en Washington

La presidenta planteó la diversificación energética como una respuesta a la dependencia del gas estadounidense. “Todos los países del mundo, todos, todos, todos, buscan soberanía energética y México no es la excepción”, afirmó.

La mandataria vinculó ese objetivo con el impulso a las energías renovables. “Además de ayudar a disminuir los gases que provocan el cambio climático global, además de los beneficios ambientales, pues reducen la dependencia, fortalecen la soberanía energética”, explicó.

PUBLICIDAD

La declaración de Sheinbaum ocurre en medio de la presión que el presidente Donald Trump ejerce sobre México en materia energética. De acuerdo con el Financial Times, Trump planteó a la mandataria mexicana, durante una llamada telefónica en septiembre, aumentar las compras de gas natural estadounidense y ampliar los acuerdos con empresas de ese sector, como parte de una estrategia para reducir el superávit comercial mexicano.

Esa exigencia contribuyó, según el mismo diario, a que se pospusiera y después se cancelara una ronda formal de negociaciones comerciales que estaba prevista para septiembre en Washington. El gobierno mexicano busca, a cambio, que Estados Unidos reduzca los aranceles impuestos bajo la Sección 232 a las importaciones de acero, aluminio y productos automotrices.

PUBLICIDAD

El gas natural se consolida como punto de fricción en la relación bilateral

Las importaciones mexicanas de gas natural procedente de Estados Unidos alcanzaron un máximo histórico de 6.8 mil millones de pies cúbicos diarios durante los primeros siete meses de 2026, de acuerdo con datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos.

Sheinbaum ha modificado su postura respecto al fracking, al sostener que la técnica de extracción puede realizarse de manera sostenible, aunque su gobierno no ha autorizado proyectos en el norte del país, donde se concentran las principales reservas no convencionales de gas y petróleo.

El Plan Nacional de Gasoductos, impulsado por el gobierno mexicano, contempla una inversión de 141 mil millones de pesos hacia 2030 para ampliar la red de transporte de gas, con el objetivo de abastecer trece nuevas centrales eléctricas de ciclo combinado y los Polos de Desarrollo para el Bienestar.

PUBLICIDAD

Sheinbaum descarta un tratado de libre comercio con Brasil

La presidenta aclaró que la relación comercial con Brasil no avanzará hacia un tratado de libre comercio. “Difícilmente se puede hablar de un tratado comercial con Brasil”, afirmó, al explicar que una apertura total afectaría sectores donde ambos países compiten directamente.

Sheinbaum defendió en cambio un esquema de comercio complementario. “Lo que no queremos es afectar ni la producción agrícola en México ni empresas que hay en México”, señaló, y precisó que el objetivo es intercambiar aquello que cada país produce y el otro no.

La mandataria mexicana destacó el interés de México en los esquemas de innovación tecnológica que tiene Brasil, además de la carta de entendimiento firmada entre Pemex y Petrobras, que su gobierno espera seguir impulsando tras la reelección de Lula da Silva.

PUBLICIDAD