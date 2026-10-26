INE asegura continuidad del proceso electoral de 2027 tras renuncia de Guadalupe Taddei 

El INE garantiza la continuidad del proceso electoral 2026-2027 tras la renuncia de Guadalupe Taddei. Crédito: INE

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El Instituto Nacional Electoral (INE) aseguró que continuará con normalidad los trabajos de organización del Proceso Electoral Federal 2026-2027, luego de que Guadalupe Taddei Zavala formalizara su renuncia a la Presidencia del Consejo General ante la Cámara de Diputados.

A través de un comunicado publicado este lunes 26 de octubre, las diez consejerías electorales restantes informaron que sostuvieron una reunión de trabajo para establecer medidas que permitan mantener las operaciones del organismo y cumplir con los plazos aprobados para la organización de los próximos comicios.

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El instituto señaló que, mientras se define formalmente la situación de la presidencia, cualquier determinación se tomará conforme a la Constitución y las leyes electorales, con el objetivo de preservar el funcionamiento colegiado del Consejo General.

Comunicado oficial del INE.

Consejerías del INE acuerdan mantener la organización electoral

En el encuentro participaron los siguientes consejeros:

Norma Irene De La Cruz Magaña

Carla Humphrey Jordan

Rita Bell López Vences

Frida Denisse Gómez Puga

Blanca Yassahara Cruz García

Arturo Castillo Loza

Martín Faz Mora

Arturo Manuel Chávez López

Jorge Montaño Ventura

Las consejerías acordaron que las actividades del instituto continuarán de manera regular, tanto en la preparación técnica como en las tareas operativas y logísticas necesarias para el proceso electoral.

Las consejerías del INE aseguraron que la organización de las elecciones de 2027 continuará conforme al calendario aprobado. (YouTube / INETV)

El INE sostuvo que su estructura, integrada por las oficinas centrales y las representaciones en las entidades federativas, seguirá trabajando conforme al calendario establecido por el Consejo General.

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La reunión se realizó después de que se diera a conocer la decisión de Taddei de dejar el cargo que asumió en abril de 2023. La renuncia fue presentada ante la Cámara de Diputados con efectos a partir del 26 de octubre.

¿Cómo se elegirá a la presidencia provisional del INE?

En el comunicado, el instituto explicó que existe un procedimiento legal para cubrir temporalmente la titularidad del Consejo General en caso de que se formalice la ausencia definitiva de la consejera presidenta.

De acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y el Reglamento de Sesiones del Consejo General, las consejerías deberán elegir por mayoría simple a una persona de entre sus integrantes para asumir provisionalmente la presidencia.

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La ley electoral establece el procedimiento que seguirá el Consejo General para designar a quien ocupará temporalmente el cargo de Guadalupe Taddei. Crédito: X / @TEPJF_informa

El procedimiento contempla que la Secretaría Ejecutiva conduzca el inicio de la sesión correspondiente, hasta que las consejerías presentes designen a quien deberá presidirla o asumir la responsabilidad temporal.

Una vez aprobado el nombramiento, este deberá quedar asentado en un acuerdo del Consejo General. La persona designada rendirá protesta y el instituto notificará la decisión a la Cámara de Diputados.

Los pasos previstos por la ley para sustituir a Taddei

El mecanismo establecido para garantizar la continuidad de la presidencia del INE contempla los siguientes puntos:

Designación provisional: las consejerías elegirán por mayoría simple a una persona integrante del Consejo General.

Conducción de la sesión: la Secretaría Ejecutiva iniciará los trabajos hasta que se determine quién presidirá la reunión.

Formalización del nombramiento: la decisión quedará registrada en un acuerdo del Consejo General.

Toma de protesta: la persona designada rendirá protesta conforme a las disposiciones legales aplicables.

Notificación a Diputados: el INE comunicará de inmediato el nombramiento provisional a la Cámara baja.

La ley establece que las consejerías del INE deberán designar por mayoría simple a quien asumirá temporalmente la presidencia del Consejo General. Crédito: INE

La designación temporal permitirá mantener la conducción del organismo mientras se desarrolla el procedimiento para nombrar a quien ocupará la presidencia durante el periodo restante.

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Renuncia de Guadalupe Taddei ocurre en medio de investigaciones

La salida de Taddei se produjo después de que se difundieran señalamientos sobre presuntas irregularidades en contrataciones del instituto y posibles conflictos de interés relacionados con proveedores.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que inició una investigación a partir de indicios sobre posibles anomalías en diversas contrataciones, presunta colusión y triangulación de recursos.

Taddei había manifestado que estaba a favor de que los hechos se investigaran y que la información correspondiente se encontraba a disposición de las autoridades competentes.

Renuncia Taddei. INE

En su carta de renuncia, dirigida al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños Cacho Cué, la funcionaria sostuvo que las responsabilidades constitucionales del INE debían prevalecer sobre cualquier interés personal. También señaló que dedicó 33 años de su trayectoria al servicio electoral.

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INE espera definición formal para continuar el relevo

El comunicado del instituto se difundió después de que el INE publicara y posteriormente eliminara un mensaje previo en el que Taddei anunciaba que presentaría su renuncia ante la Cámara de Diputados el 26 de octubre.

Posteriormente, el organismo informó sobre la reunión de las diez consejerías y el mecanismo para mantener la continuidad institucional.

Por su parte, la Cámara de Diputados deberá avanzar en el procedimiento para designar a quien sustituirá a Taddei en la presidencia del Consejo General.

Mientras se concreta ese relevo, el INE afirmó que mantendrá sus funciones y la organización del proceso electoral, iniciado el 10 de septiembre de 2026, conforme a los plazos establecidos y al marco jurídico vigente.

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