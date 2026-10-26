Proceso para sustituir a Guadalupe Taddei en el INE durará entre cuatro y cinco semanas, explica Ricardo Monreal

La dimisión de Taddei ocurre en medio de cuestionamientos por presuntas irregularidades en contrataciones y conflictos de interés con proveedores del INE. Crédito: Cuartoscuro

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Guadalupe Taddei Zavala anunció su renuncia como consejera presidenta del INE y prevé formalizarla este lunes 26 de octubre ante la Cámara de Diputados. La decisión ocurre en medio de cuestionamientos por presuntas irregularidades en contrataciones y posibles conflictos de interés con proveedores del organismo.

El comunicado del INE sobre la dimisión se difundió este domingo 25 de octubre, pero el documento se eliminó poco después y volvió a publicarse sin que se explique el motivo del retiro temporal.

Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la Jucopo, afirmó que el órgano electoral tendrá una presidencia provisional mientras se designa a la persona sustituta. El proceso constitucional dura entre cuatro y cinco semanas, desde la emisión de la convocatoria hasta la elección.

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La elección del nuevo perfil requiere una mayoría calificada de dos terceras partes o una resolución por insaculación, según la explicación de Monreal. (CS/Cámara de Diputados)

La Cámara de Diputados debe integrar un comité técnico, publicar la convocatoria y recibir los registros de aspirantes. La designación requiere una mayoría calificada de dos terceras partes; si no se alcanza, el nombramiento se define mediante insaculación.

Monreal señaló que la Jucopo será convocada a partir del día siguiente de conocer formalmente la renuncia y sostuvo que el INE seguirá funcionando durante el procedimiento.

“No habrá sobresaltos, no habrá crisis, no habrá problemas, porque el órgano electoral seguirá funcionando con un presidente provisional, hasta en tanto la Cámara cumple con su responsabilidad constitucional”, declaró el diputado.

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Presidenta del INE renuncia durante el proceso electoral federal 2026-2027

El anuncio ocurrió mientras la Auditoría Superior de la Federación indaga posibles anomalías en contratos y recursos públicos. Foto: redes sociales)

Guadalupe Taddei renunció a la presidencia del INE mientras la ASF revisa posibles irregularidades en contrataciones y el uso de recursos públicos vinculados con el organismo electoral. La salida ocurrió durante el Proceso Electoral Federal 2026-2027, que comenzó el pasado 10 de septiembre.

La consejera presidenta asumió el cargo en abril de 2023. En el comunicado difundido por el instituto, sostuvo que la protección del INE y la continuidad de sus funciones constitucionales deben estar por encima de intereses personales o coyunturales.

ASF revisa contrataciones del INE y organismos electorales

El Instituto Electoral de Sonora otorgó en 2021 una asignación de 46 millones de pesos a la proveedora vinculada con José Alfredo Hernández Casillas, cercano a Taddei. Crédito: INE

La Auditoría Superior de la Federación informó que inició una investigación de oficio por un posible uso indebido de recursos públicos en contrataciones relacionadas con el INE y otros organismos electorales.

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Esta revisión incluye al instituto, a los Organismos Públicos Locales Electorales, empresas, personas servidoras públicas y proveedores vinculados con los asuntos bajo análisis. Los expedientes buscan establecer si existieron conflictos de interés o responsabilidades administrativas.

Entre los antecedentes bajo cuestionamiento aparecen contratos otorgados a Cajas Graf, empresa relacionada con José Alfredo Hernández Casillas, cuya cercanía con Taddei ha sido motivo de reportes periodísticos.

El organismo electoral turnó los expedientes a su Órgano Interno de Control y ofreció colaborar con las revisiones de la ASF. EFE/ Sáshenka Gutiérrez

En 2021, Taddei y Hernández Casillas firmaron una asignación de 46 millones de pesos para Cajas Graf, otorgada por el Instituto Electoral de Sonora. En 2025, la empresa obtuvo del INE un contrato para suministrar materiales destinados a la elección judicial, con un monto máximo de 198.7 millones de pesos.

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Estos hechos forman parte de los señalamientos públicos sobre un posible conflicto de interés. Las responsabilidades que pudieran derivarse deberán determinarse mediante las investigaciones y las pruebas correspondientes.

Un día antes del anuncio de la renuncia, el INE informó que removió a directivos de áreas ejecutivas y administrativas de alta responsabilidad en medio de las revisiones por las contrataciones. No reveló la identidad de las personas separadas de sus cargos.

El instituto indicó que examinará los expedientes con documentos y pruebas, colaborará con la ASF y remitió antecedentes a su Órgano Interno de Control. También afirmó que ningún procedimiento de contratación, funcionario o proveedor está por encima de la ley.

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Taddei pide revisar los señalamientos por vías institucionales

Guadalupe Taddei pidió analizar los señalamientos de presunto conflicto de interés con pruebas y mediante las vías institucionales. Crédito: X / @INEMexico

En su mensaje, Taddei se refirió a las versiones difundidas en medios de comunicación y redes sociales sobre su presunta cercanía con uno de los proveedores del INE. La funcionaria señaló que las filtraciones, versiones y materiales deben verificarse antes de concluir sobre su autenticidad, contexto y propósito.

La consejera presidenta sostuvo que cada señalamiento debe analizarse con pruebas y por las vías institucionales correspondientes. También defendió la transparencia, la rendición de cuentas y el debido proceso para esclarecer las posibles irregularidades.

Taddei no rechazó que los hechos deban investigarse. Planteó que las denuncias deben revisarse de manera objetiva y sin anticipar conclusiones sobre eventuales responsabilidades.

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La funcionaria afirmó que la tarea de organizar elecciones trasciende a cualquier persona y pidió preservar la estabilidad, credibilidad e independencia del instituto mientras continúan las actividades previstas para los próximos comicios.