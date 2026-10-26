Transportistas rechazan bloqueos carreteros y acuerdan continuar el diálogo con el Gobierno

Transportistas acuerdan continuar las mesas de diálogo con la Segob. Crédito: Cuartoscuro

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Organizaciones transportistas acordaron mantener las mesas de diálogo con el Gobierno de México para atender sus demandas en materia de seguridad carretera, infraestructura, estímulos fiscales y condiciones de operación, informó la Secretaría de Gobernación (Segob) este lunes 26 de octubre.

El entendimiento se alcanzó durante una reunión entre representantes del sector y autoridades federales, en medio de una jornada de movilizaciones y bloqueos en distintos puntos del país.

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Las organizaciones participantes manifestaron su rechazo a los cierres carreteros por las afectaciones que generan a la población y expresaron su disposición a buscar soluciones mediante el diálogo.

Segob acuerda agenda de trabajo con transportistas para esta semana

Como parte de los acuerdos, las autoridades y los representantes del autotransporte establecerán una agenda de trabajo durante esta semana, tanto a nivel federal como en las entidades, con el propósito de revisar los planteamientos del sector y avanzar en alternativas de solución.

Gobierno federal y transportistas preparan agenda de trabajo.

En las reuniones participarán dependencias federales relacionadas con las finanzas públicas, la infraestructura carretera, la seguridad, las condiciones laborales y la vigilancia en las vías de comunicación.

La Segob señaló que las demandas de los transportistas pueden atenderse mediante los canales institucionales, sin recurrir a medidas que afecten la movilidad de otras personas.

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El encuentro contó con la participación de las secretarías de Gobernación (Segob), de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de Trabajo y Previsión Social (STPS), así como de la Guardia Nacional (GN).

Seguridad carretera y estímulos fiscales, entre las demandas del sector

Durante la reunión, los representantes de las organizaciones expusieron distintos problemas que afectan sus actividades, desde los riesgos que enfrentan los operadores en carretera hasta los costos relacionados con el traslado de mercancías.

Los transportistas solicitaron atender los riesgos en carretera y revisar los beneficios fiscales aplicables a sus operaciones. Crédito: Sergio Caro / La Voz de la Frontera

Entre los temas planteados se encuentran la seguridad en las vías federales, el estado de la infraestructura, las tarifas de peaje y los estímulos fiscales aplicables al autotransporte.

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También solicitaron atención a los casos de transporte irregular, los presuntos abusos de autoridad y las condiciones en las que operan las empresas.

Los reclamos forman parte de las movilizaciones convocadas para este lunes, en las que transportistas de distintas entidades se concentraron en carreteras, casetas y accesos a zonas urbanas e industriales.

Entre las principales exigencias expuestas por el sector se encuentran:

Seguridad carretera: reforzar las condiciones para el traslado de mercancías y la protección de los operadores.

Infraestructura: atender el deterioro de caminos y carreteras

Estímulos fiscales: revisar las disposiciones que afectan los costos de operación.

Tarifas de peaje: analizar los cobros relacionados con el uso de autopistas.

Abusos de autoridad y transporte irregular: atender las denuncias y planteamientos de las organizaciones.

Transportistas piden revisar peajes, estímulos fiscales y seguridad en las carreteras.

¿Qué organizaciones participaron en la reunión con el Gobierno?

La Segob informó que en el encuentro participaron la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (CANAPAT), la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (CONATRAM) y la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), organizaciones pertenecientes a la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN).

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Por parte del Gobierno federal asistieron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el titular de Hacienda, Edgar Amador Zamora, además de subsecretarios y funcionarios de las dependencias involucradas.

También acudieron Luis Ruiz, director general del Autotransporte Federal de la SICT; mandos de la Guardia Nacional responsables de seguridad en carreteras e instalaciones, y otros representantes de las instituciones participantes.

En la reunión participaron la CANAPAT, la CONATRAM y la ANTP, junto con funcionarios de distintas dependencias federales. Crédito: Cuartoscuro

Entre los asistentes del sector transportista estuvieron Alejandro Malagón Barragán, Luis Antonio Zaldívar Sánchez, Elías Dip Rame y Leonardo Gómez, entre otros representantes.

Bloqueos y movilizaciones continúan en distintos estados del país

Mientras avanzaban las conversaciones con las autoridades, la jornada de protesta registró concentraciones y afectaciones viales en diversas entidades.

En un reporte difundido durante la mañana, la Segob contabilizó movilizaciones en 19 estados, con 38 puntos de manifestación, 691 vehículos y 858 personas.

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Veracruz concentraba el mayor número de puntos de protesta, con ocho, seguido del Estado de México, con seis. Nuevo León y Tlaxcala registraban tres cada uno, de acuerdo con el balance oficial citado durante la jornada.

La Segob reportó movilizaciones en 19 estados, con 38 puntos de manifestación durante la jornada de este lunes. EFE/ Luis Torres

Las movilizaciones incluyeron estacionamientos de unidades, caravanas y cierres parciales en distintos tramos carreteros.

En algunas zonas, los transportistas mantuvieron carriles disponibles para permitir el paso de vehículos, aunque también se reportaron filas y tránsito lento.

Las protestas se relacionan con diversas exigencias del gremio, entre ellas las condiciones de seguridad para los operadores y las modificaciones a los beneficios fiscales vinculados con el pago de peajes.

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Con la agenda de trabajo prevista para esta semana, las autoridades y las organizaciones buscarán revisar los planteamientos presentados y dar seguimiento a las demandas del sector.